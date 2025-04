Sleeping Dogs

Hoy os voy a hablar sobre un juego que, sinceramente, me marcó:He de reconocer que no soy del género "GTA" y me costó atreverme a jugar a este juego, pero cuando lo hice... ¡Madre mía! No podía parar de preguntarme a mi mismo cómo no pude haberlo jugarlo antes. El juego nos pone en la piel de un oficial de policía,, que por ciertas circunstancias es asignado al departamento de Hong Kong, donde se infiltra en la triada (Mafia China) de losComo toda buena historia que se precie, una vez nos infiltremos en la banda, empezamos desde lo más bajo, y claro, no tenemos todo el tiempo del mundo para ir ascendiendo, pero eso se soluciona gracias a la iniciativa de Wei, o mejor dicho, a las misiones del juego.El juego nos irá llevando por toda la ciudad de Hong Kong, cumpliendo redadas de la policía u objetivos de la organización criminal.Cada vez que completemos una misión, ya sea de policía o criminal, aumentaremos el nivel de uno de los dos bandos, obteniendo mejoras que nos harán más ágiles, poderosos o desbloqueando automóvilesAparte de estas misiones, se nos ofrece objetivos secundarios que aparecen aleatoriamente por la ciudad, como por ejemplo, que por la autovía nos paramos a intentar ayudar a una damisela en apuros que se le ha estropeado el coche, y de pronto nos aparece su cómplice, nos aporrea y se larga corriendo con buena parte de nuestro dinero, claramente no lo vamos a dejar marchar, y más siendo policía.Misiones aleatorias que con el tiempo se pueden hacer repetitivas pero que dan personalidad al juego.También, si queremos tomarnos un descanso de tantas misiones, podemos coger nuestro coche o robar uno si se nos antoja y pasear por la ciudad, hacer algunas fotos con nuestro móvil de última generación, ir a un karaoke a cantar como dios manda o simplemente irnos a comprar ropa para ir a la modaLa Historia del juego es, sencillamente increíble, nos metemos en la piel y sufrimos todos los sacrificios que tiene que soportar nuestro protagonista.Cada vez que avanzamos en la historia se vuelve más interesante, dándonos toda una montaña rusa de emociones, sinceramente parece que estaba viendo una serie de mafias, pero china, claro esta.Los personajes, tanto principales como secundarios, están muy bien logrados y con algunos simpaticé; por conocer su pasado, el por qué han llegado hasta dónde están y qué estarían dispuestos a sacrificar por su "familia".Si la Historia es uno de sus puntos fuertes, este lo es también. Para empezar, el combate es una gozada, de los mejores que he podido probar. El poder defenderte de los ataques de tus enemigos y contraatacar con un movimiento marcial es...doloroso, pobres enemigos.Durante el juego, al subir de nivel vamos adquiriendo nuevas técnicas, cada una más mortal que la anterior.Al mismo tiempo, se nos permite interactuar con el entorno, de tal manera que, podemos llevar a un enemigo hacia algún lugar especifico, ponerlo debajo de una persiana metálica y bajarla sobre él con todas nuestras fuerzas, o simplemente lanzar a un enemigo hacia la carretera y que un buen ciudadano nos termine el trabajo con su elegante coche.Hay muchas maneras de matar, como también se nos ofrece de arrestar algún que otro delincuente.es uno de los mejores juegos que he tenido la oportunidad de jugar. La única pega que le pondría, sería su alto contenido de DLCs, por mi parte, pienso que podrían haber sacado un buen contenido adicional que continuase un poco más la historia en vez de poner trajes nuevos e historias un poco sin sentido.Si podéis, darle una oportunidad porque no os defraudará, eso, os lo aseguro.Gracias y un saludo a todos los deTodas las imagenes han sido cogidas de "fotos google".