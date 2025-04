Skullgirls(Reseña y Opinion)

_Hola comunidad de Gamehag hoy vengo de nuevo con otro juego el cual me llamo mucho la atención por su estilo visual y gran animación y con una estética de personajes muy diferente a la cual estoy acostumbrado a ver y hablo de (Skullgirls).Pese a que es un juego del estudio: Labs Zero Games y no cuentan con mucho presupuesto les ha quedado de lujo este juego pero hay ciertos aspectos de los cuales se pudieron mejorar pero como siempre digo acaso existe el juego perfecto , algún día veremos un juego sin errores o imperfecciones , pues no lo creo todos cometemos errores y lo mismo sucederá en la industria de los videojuegos. Sin más que agregar comencemos con esta revisión.

SkullGirls:







_Esta es la versión 2nd Encore es la versión definitiva de este juego que incluye todas las mejoras anteriores y tiene todo el contenido descargable los cuales son: Squigly, Big Band, Fukua, Eliza, Beowulf y Robo Fortune y la cosa no acaba allí el juego incluye nuevos modos y mejoras en aspectos gráficos y con capacidad para altas resoluciones. Este juego tiene una variedad de combos con los personajes y unas animaciones por personaje muy bien elaboradas, pero la plantilla de personajes a elegir y contando con la expansión sigue siendo algo corta pero como ya mencione anteriormente el estudio es de bajo presupuesto y no podían hacer más pero eso si los fan de este juego se la van a pasar de lujo con el fanservice.







Modos de juego:







_Tenemos varias modalidades para pasar un rato agradable con amigos o con la CPU un modo historia la cual generalmente en los juegos de lucha siempre es lo mismo no es nada relevante a nivel argumental pero ya saben lo importante es que a nivel jugable si cumple, pero no por eso deja de ser un mal juego. Este juego para mí en lo personal lo que falla es que no tiene muchos personajes a lo que me refiero es que un juego podrá tener muchos modos de juego pero si no hay una variedad amplia de personajes y con skin el juego puede llegar hacer aburrido hasta cierto punto, al principio todo bien pero después quieres más y te quedas con las ganas de más.







Historia:





_La historia de este juego no es de las mejores pero dice así: El juego nos habla de un antiguo artefacto que tiene un gran poder y se llama Skull Heart, que cumple los deseos de una chica , sin embargo si es de corazón impuro , corrompe su ser y se termina transformando en una Skull Girls. Nuestro deber es derrotarla y elegir a un personaje de la plantilla del juego que por cierto la mayoría son féminas, pero en mi caso mejor ya que me gusta ver a chicas lindas en acción pero eso si en este juego son lindas pero a la vez no porque son chicas monstruos y siento que tiene un toque de fetiche extraño , pero bueno para gustos colores yo no tengo nada en contra de esto y no sé por qué tanta polémica con la sexualizacion y lo peor es que últimamente he visto que si medio le acortas una falda a tu chica estrella o protagonista de tu videojuego se prende un escándalo solo por eso , a pero cuando es un hombre nadie dice nada como ciertos actores de cine como la roca que esta mas sexualizada a mas no poder en fin eso es todo lo que les quería dar a entender.







Jugabilidad:





_En este aspecto contamos con 6 teclas para los golpes, tenemos 3 teclas que son para patadas y otras 3 para puños dependiendo de las combinaciones que hagamos con las teclas direccionales haremos un movimiento o golpe mucho más letal, y como siempre no pueden faltar las ultímate. Son aquellas habilidades definitivas en las cuales , le daremos una buena paliza a nuestro oponente mostrando una cinemática o secuencia , tenemos el modo entrenamiento para perfeccionar nuestros combos y otras modalidades o desafíos las cuales nos pondrán al límite , todo eso para que te pongas al tanto con este juego de peleas.







Graficos:







_En aspectos gráficos el juego está muy bien detallado en lo que respecta a la animación, ya que los personajes de este juego tienen una combinación de dibujo japonés con dibujo americano de los años 80. A decir verdad pienso que no está mal esta dirección artística, es algo a lo que no estoy acostumbrado a ver en estos días y menos en un juego en 2d y lo que más me llama la atención es su sorprendente animación ya que generalmente en los anime tenemos 24 fps y las películas dvd están a 24 fps lo que quiero decir es que en un anime dudo que hallan 24 fps ya que los autores deben dibujar 24 imágenes de su dibujo cada segundo lo cual hace que si ponemos un anime a 60 fps no se va a notar la diferencia porque? Pues porque solo hicieron 20 o 24 dibujos por segundo y en este juego se aprecia bastante los 60 fps no como otros juegos como la saga Blaz Blue que claramente se ve que que le falto más cuadros por segundo.







_Otro aspecto notable a nivel gráfico es que algunos escenarios aportan mucho más que otros , siento que no se mantuvo un nivel estándar de calidad en lo que se refiere pero , lo digo en el sentido de que al fondo del escenario se nota muy estático o carece de profundidad en 3d. Pero no es en todos los mapas hay algunos que son muy llamativos y es interesante la estética que tiene. Con respecto a la paleta de colores está muy bien hecha cada personaje, y mundo está muy bien coloreado, los colores no molestan para nada, y contamos con unas sombras muy bien diseñadas que se reflejan muy correctamente en el piso.









Conclusión:







_Un interesante juego el cual debes probar, si quieres algo tipo anime que no sea de Japón este juego es tu elección el único aspecto negativo que le veo es la falta de más personajes, pero tenemos la cantidad necesaria para entretenernos un rato. Sin más que agregar me despido y espero que les haya gustado.

_Este juego fue testeado con la 9400GT a Full gráficos resolución 1280x720p y utiliza la gráfica a un 88-90% para obtener 60 fps constantes lo cual significa que graficas como 8400gs y hd3450 lo moverán a 30-38 fps a full gráficos si quieren un rendimiento óptimo deberán retocar la configuración grafica o comprarse una tarjeta de video nueva.

