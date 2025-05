Skelattack - Reseña

En este articulo escribire sobre un nuevo juego, que le veo mucho futuro. Escribire sobre Skelattack.

Skelattack es un juego de acción en plataformas desarrollado por Ukuza Inc. Y publicado por Konami Digital Entertainment. Fue lanzado el día 2 de Junio de 2020 para PC, Xbox One y Nintendo Switch.



En lugar de ser un guerrero humano, luchando a tu manera a través de una mazmorra para robar cualquier cosa que no está realmente clavada, en este juego, juegas como uno de los habitantes de la mazmorra, teniendo tu hogar pacífico invadido. ¿Y qué haces si unos sacos de carne apestosos atacan tu lugar privado? Si, les das una buena patada. Si te apetece dirigirte a un mundo donde la gente es dolorosamente delgada y la acción es caliente, querrás bajar a Aftervale.







Jugabilidad:



En Skelattack juegas el papel de Skully, un esqueleto con una personalidad que se muestra en cada fotograma de animación, desde el ligero ceño fruncido mientras balanceas tu espada hasta el pequeño colapso triste en un montón de huesos cuando te encuentras con un final inevitable. Skully está acompañado por su mejor amigo murciélago, Imber. Está fantásticamente bien diseñado, tanto en términos de los gráficos de los personajes (tanto amigables como no), y a través del audio. La forma en que todo en Skelattack se mueve también es impresionante, con animaciones suaves y sedosas y Skully, en particular, siendo una delicia para contemplar. Ya sea que esté agachado para robar a un tipo malo o simplemente saltando por el lugar, siempre se ve genial.



Por lo tanto, podemos ver y escuchar que la presentación es de primera clase. No hay voces en off, lo que parece una pena, pero no pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que esto es realmente un movimiento inteligente. Verás, cada uno tendrá su propia idea de cómo Skully e Imber deben sonar, y de esta manera no es molesto.







La historia, muy interesante:



La historia del juego se basa en que Skully es un nuevo residente en Aftervale, el lugar donde los muertos terminan si mueren en la mazmorra. Esto se debe al poder de la “Llama Azul”, que reanima a cualquiera que muera dentro de su resplandor. A medida que la historia continúa, descubrirás más sobre la historia de la Llama Azul y de dónde vino, pero por ahora todo lo que sabemos es que, debido a su influencia, nunca morimos permanentemente. En cambio, renacemos en la última Bobina Mortal que pasamos, que coincidentemente se representan en la pantalla como llamas azules. Por lo general, hay al menos uno de estos puntos de guardado en cada cámara, con la excepción de las salas de jefes, cuando generalmente hay uno justo fuera.



Sobre la Llama Azul, los humanos han oído hablar de su poder también, por lo que el Rey ha enviado a sus tropas a la mazmorra para robarlo. Esta es una mala noticia para Skully y sus amigos, ya que sin ella la mazmorra finalmente morirá de verdad. Por lo tanto, Skully, que estaba en la cúspide de su servicio de “Rememberance” donde los muertos recuerdan quiénes eran en la vida, y lo que hicieron, tiene que dejar todo y perseguir a estos molestos humanos.







Desarrollo de la historia:



A medida que el juego comienza, Skully e Imber se limitan a un lenguaje casi duro mientras exploran. Como era de esperar, no pasa mucho tiempo antes de que Skully encuentre una hoja, y con ella el juego se abre. Por suerte, Skully ya tiene un doble salto, y esto resultará invaluable en la próxima aventura, dejándole saltar por la pared y saltar entre plataformas para progresar.



En ciertos puntos del juego también puedes controlar a Imber, ya sea por su cuenta, explorando pasajes que son demasiado estrechos para que Skully quepa hacia abajo, o, en ciertas áreas especiales donde el viento es lo suficientemente fuerte, ella puede incluso recoger a Skully por el hueso de la cabeza y llevarlo al aire. Los controles de Imber son bastante fáciles de entender, pero ella tiene un modelo de vuelo que parece haber sido modelado en Flappy Bird; navegar por espacios estrechos, especialmente si hay picos desagradables alrededor, es en gran medida un caso de golpe y falla. Pronto te acostumbras a su física particular.







Los controles, dejan mucho que desear…:



Los controles de Skully son un poco más difíciles de aprender, por desgracia. Para un esqueleto, es notablemente ágil, con sus habilidades de saltar sobre el lugar todavía muy en evidencia, a pesar de la falta de algo como los músculos para realmente proporcionar la fuerza motora requerida. Como dije, Skully tiene un doble salto, y esto es muy fácil de entender. Si saltas a la altura de su primer salto va más alto, en el límite horizontal va más allá, y así sucesivamente. El problema que hay es el salto con pared, siempre parece aferrarse a la pared y deslizarse lentamente hacia abajo en vez de dar un empujón, algo que todos buscamos.



El combate también es un problema, ya que los enemigos habituales son sólo un caso de “¡quédate quieto y pégale con la espada hasta que uno de nosotros se caiga!”, sin ninguna habilidad real involucrada. Skully no tiene movimiento de bloque, no esquiva movimientos, y esto se siente cuando se trata de las peleas contra jefes. Algunos son fáciles, como el primer jefe, Biff Bear Bane, que es pesado y lento. Skully literalmente puede correr anillos a su alrededor, recibiendo una paliza con la espada de vez en cuando. A partir de entonces, los jefes son mucho más duros, y el Asesino en particular es un dolor, teletransportándose sobre el lugar y disparando dagas por todas partes.







Conclusión:



En conclusión, Skelattack es un juego totalmente encantador, rezuma personalidad y con música brillante, pero no está exento de problemas con respecto a la jugabilidad. Creo que es un testimonio para el mundo que se ha creado que incluso después de morir por lo que se siente como la quincuagésima millonésima vez tratando de saltar a través de un estrecho hueco rodeado de picos, nunca querrás rendirte o dejar de jugar. Cuando el juego funciona, funciona brillantemente, e incluso cuando es frustrantemente difícil, y estás seguro de que no es tu culpa que sigas muriendo, nunca quieres rendirte y tirarlo. Skelattack es un gran juego que sólo falta ese último poco de pulido para que sea un juego esencial. Si te gustan los juegos de “Don’t give up”, no vas a equivocarte con Skelattack.



Puedes comprarlo para PC en la tienda de Steam.



Espero les haya gustado el articulo <3