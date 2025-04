SimplyPiano (¡Aprende a tocar Piano!)

A todos alguna vez en nuestras vidas nos ha interesado o llamado la atención los intrumentos musicales como la guitarra, la batería, el piano, etc. En mi caso fue el piano, pero por la falta de tiempo e iniciativa nunca pude aprender ni lo básico. Sin embargo, eso cambió hace algunos meses, pues gracias a SimplyPiano desarrollado por la empresa JoyTunes he podido aprender a tocar piano, no como un profesional, pero si a poder leer partituras (texto escrito de la letra del sonido de los intrumentos) y tocar al menos temas fáciles e intermedios.Bueno en esta ocasión te hablaré sobre SimplyPiano. Esta aplicación, la cual está disponible para celulares, ipads y tablets que usen los sistemas operatios ios o android te ayudará a aprender a tocar Piano o al menos tener alguna idea de como hacerlo. Esta aplicación te ofrece dos opciones, poder aprender a tocar con tu propio piano o hacer uso del piano virtual de esta app.Por un lado, hacer uso de tu propio piano es posible, ya que la aplicación simplemente escuchará y detectará los sonidos que tu piano haga. Por lo que podrás aprender con mayor comodidad, solo bastará que te sientes y sigas las instrucciones de la app. Por otro lado, también podrás hacer uso del piano virtual que la app ofrece, pero no es recomendable ya que se te hará muy incomodo y puede que aveces tu celular no reconozca tus dedos como debe ser, por lo que no aprenderás de manera correcta y será un total fracaso. Te recomiendo que hagas uso de un piano real.Al empezar por primera vez en la aplicación, esta te preguntará si es que has tocado piano antes, dandonte tres opciones las cuales son empiezo de cero, aprendí en la infancia y tengo algo de experiencia. Esto lo hacen para que la app tenga al menos una idea de con que clase de usuario está tratado, ya sea uno que no tiene nada de idea o alguno que si tiene experiencia. En mi caso yo empecé desde cero, pues nunca había tocado ese instrumento antes.Estando dentro de la app y al haber elegido una de las tres opciones, la app te enseñará los conceptos básicos del piano. En ese curso que va dirigido a pianistas principiantes sin conocimientos previos, te enseñará las habilidades básicas del piano y la lectura a primera vista de la forma más divertida, eficiente y rápida que existe. También podrás tocar algunos temas muy conocidos a nivel mundial, como el himno a la alegría de Beethoven, We are the Champions de Queen, Jingle Bells, Imagine de John Lennon, entre muchos otros temas más gracias a esta app.Sin embargo, esta aplicación no es del todo gratuita. Aunque te ofrece los conceptos básicos previos de manera gratuita, los demás niveles como son Esenciales, Acored Pop, Acordes de blues, Clásica, Intermedio, Estilos de acordes, etc son de paga por suscripciones de tres meses a un precio de 4.5 dólares apróximadamente , 6 meses por 6.5 dólares aprox o 1 año por tan solo 9.5 dólares aprox.¿Pero vale la pena suscribirte a esa app? Dejame decirte que sí lo vale, pues es como si te dieran clases en casa y a un precio mas accesible que contratando a un profesor particular. Obviamente la aplcación solo te podrá enseñar a tocar hasta el nivel intermedio, pero ya dependera de ti y la practica constante para que te vuelvas todo un capo con el piano. Pues está tiene todo los elementos necesarios que se requieren para que hagas realidad tu sueño como yo.La aplicación como ya te lo mencioné, te ayudará a aprender a tocar piano o a reforzar tus habilidades con el. Irás aprendiendo más cosas conforme avances y podrás rejugar los niveles cuantas veces quieras. Además de tocar tus temas favoritos, por lo que te la pasarás de maravilla. No tengo ningun punto malo que opinar sobre esta app, salvo la limitación en algunos temas, pues me gustaría que agregasen algunos más actuales como el opening de la segunda temporada de Shingeki No Kyojin. lol