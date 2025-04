Silent Hill 1 el comienzo de la pesadilla

simbología

Aquí les Traigo la primera reseña de la serie de artículos que haré sobre la saga original del juego, digo original por que son lo hechos por el Team Silent. Este es un análisis completo del primer titulo, desde la trama, algunos punto que quise esbozar,de algunos enemigos, importancia de juego, no quise dejarme nada atrás, pronto les estaré trayendo la reseña del segundo titulo (Mi favorito).





Un primero de agosto del año 1999 en Estados Unidos se lanzaría a la venta Silent Hill uno juego que rompió la bases del survival horror, abandonando ese estilo por uno más Psicológico, muchos juegos han tratado de emular lo que hizo Silent Hill, pero nadie hasta ahora ha podido lograrlo. Konami quería replicar el éxito tuvo Resident Evil y no solo lo replico si no que llevo el terror a otro nivel, explorando el miedo más profundo de los humanos, un terror menos emocionante, este era el Terror Psicológico, no solo quería asustarte, este juego estaba tratando de jugar con tu psique y aterrarte, su objetivo no era que lo pasaras bien, quería apelar a tus emociones como jugador y vaya que lo logro. Títulos como Resident Evil u otros del genero siempre te presentaban a personajes preparados para el peligro, listos para actuar, este juego iría en contra de esa filosofía y te pondrían en la piel del escritor Harry Mason un tipo común y corriente que estaba en un viaje vacacional a Silent Hill con su hija Cheryl. Cuando Harry va llegando a Silent Hill ve a una chica en medio de la carretera, para evitar chocarla desvía su coche, pero esto causa que se accidenten y su hija se pierda. Cuando este despierta y se da cuenta que Cheryl ha desaparecido decide emprender en su búsqueda solo para descubrir que está atrapado en una ciudad llena de neblina y monstruos que vagan por la ciudad.





Los primero 15 minutos de este juego son intensos. No estas enterado de nada, no tienes armas, ni botiquines, estas solo tú y esta gran ciudad desolada, en la niebla espesa vez la silueta de una persona parecida a la de tu hija, la sigues para alcanzarla, pero no lo logras, pasa la verja que tienes al frente para descubrir un cuerpo ensangrentado de una criatura que nunca antes habías visto, de un momento a otro toda la ciudad se empieza a oscurecer, los sonidos de fondo se hacen cada vez más fuertes, más fuertes, es como el sonido de una maquinaria oxidada que se esta moviendo, usas tu encendedor para tener algo de luz, la cámara se mueve y te da bastante perspectivas acentuando aún más el sentimiento de incertidumbre, ves una silla de ruedas moviéndose, sigues caminando para darte cuenta que no tienes un salida, solo ves un cuerpo crucificado y horriblemente descuartizado, la música se hace horriblemente incesante, después ves unas figuras humanoides de niños acercándose, cada vez más cerca de ti, no tienes nada para defenderte, estas totalmente indefenso, la música se hace errática y los monstruos te empiezan a atacar, estas desesperado pero no tiene salida, no tienes a donde ir, Silent Hill te tiene donde quiere, teniendo cada vez mas de estos monstruos encima, caes al piso muerto. Despiertas en un cafetería te das cuenta de que fue un sueño, miras a tu alrededor y hay una persona al lado tuyo, una chica que se presenta como la policía Cybil Bennett, después de aquí comienza tu verdadera pesadilla, tendrás que afrontar a Silent Hill.

En solo 15 minutos el juego te dice que este no es tu terreno, tú no juegas a Silent Hill, Silent Hill juega contigo. Desde el comienzo se nos dice que esto no será fácil, que será una experiencia aterradora, has muerto ya una vez y lo volverás a hacer.





El simbolismo es una marca perpetua de este juego, cada monstruo tiene razón de ser, no aparecen solo porque hay que matar algo, estos representan el miedo del protagonista, sus más profundas traumas, sus deseos sexuales mas oscuros todo esta representado por los enemigos que aparecen a lo largo de la historia. Pero en Silent Hill 1, los enemigos son representaciones de los miedos y traumas de Alessa Gillespie y no de Harry Mason. Pasare a explicarle la simbología de algunos monstruos que nos aparecerán.

Enfermeras: Son criaturas de movimientos lentos y torpes, estos son uno de los enemigos más representativos de toda la saga, y aparecen solamente en el hospital alchemilla, en la versión del otro mundo aparecen los doctores. En este título las enfermeras simbolizan el miedo de Alessa Gillespie a los tratos hospitalarios que recibió cuando estuvo internada en Alchemilla Hospital. De por si el hecho que estén controladas por un parásito hace referencia a que las enfermeras solo eran marionetas de la orden religiosa.







Air Screamer (Gritador Aéreo): El Air Srcreamer es uno de los primeros enemigos que tenemos que sortear en el juego, aparecen por primera vez la cafetería donde despertamos, suelen aparecer por todo el mapa y su representación en el mundo oscuro son los Nigth Flutter. El Air Screamer representa una ilustración del libro favorito de Alessa Gillespie El Mundo Perdido.





Grey Child: Son los monstruos que nos atacan en el callejón cuando empieza el juego, habitan en la escuela primaria Midwich y en el mundo oscuro son invisibles, como nota curiosa estas criaturas son exclusivas en la versión norteamericana y no aparecen en la versión europea y japonés esto se debe a que su apariencia es muy similar a la de un niño y por eso fue censurado. Grey Child simboliza la visión distorsionada de Alessa Gillespie tiene de sus compañeros de clases, por el Bullying que ella solía recibir por parte de ellos.







Groaner: Son de los enemigos más comunes del juego, son perros de aspecto demoníaco que solo aparecen en zonas libre, son fáciles de evitar si se va con cuidado, también tiene una versión en el otro mundo. Los Groaner simbolizan en general el miedo de Alessa Gillespie a los perros.





Incubus: Es el Jefe final si se saca el final Bueno y Bueno+. Solo logra aparecer si Harry Mason le salva la vida a Michael Kaufmann, también se le conoce como Samael y es la encarnación de Dios en la tierra. Incubus o Samael simbolizan la imagen mental que Dahlia Gillespie (Madre de Alessa) tiene de Dios y a diferencia del incubator el aspecto de este es más demoniaco.





Incubator: Es el jefe final si se saca el final malo y malo+. Este aparece cuando las 2 mitades del alma de Alessa se reúnen, tiene un aspecto más humano y de angel, todo lo contrario a Incubus. Incubator simboliza la imagen mental que tiene Alessa de Dios, por eso parece una mujer pura con aspecto divino.





Larva Stalker: Son pequeñas criaturas que aparecerán en todo el juego, tiene el aspecto de un bebe y no representaran un peligro para nosotros, solo se limitan a desvanecer a penas nos percatemos de que están o si los alumbramos con la linterna, emiten un chillido que se puede oír a la distancia. Larvar Stalker simboliza el sufrimiento que Alessa sufrió mientras estudiaba, aunque también se cree, que como estas pequeñas criaturas se te acercan como si buscaran a un padre, es una representación del conformismo de Alessa en sus años de juventud.





El Mumbler: Es un pequeño monstruo que se asemeja a la apariencia de un oso, son enemigos comunes que nos aparecen varias veces a lo largo del juego. El Mumbler simboliza los animales y demonios que Alessa leía cuando era pequeña.

El Romper: Es un monstruo de considerable tamaño que se asemeja a la apariencia de un mono aunque poseen algunos rasgos humanos, aparecen en la niebla como en el otro mundo. El romper simboliza el disgusto de Alessa por los adultos y generalmente la gente mayor que ella.





Y no solo son monstruos los que guardan grandes secretos, durante todo el juego veremos símbolos el más llamativo es el Halo del sol, ya que es el símbolo que representa a la deidad que la secta trata de revivir, su simbología sugieres un ciclo constante de renacimientos al que está sujeta la deidad de la secta. El sello de metatron también es muy recurrente es la historia de Silent Hill 1, este símbolo tiene grandes poderes tanto protectores como destructivos, este sello se puede usar tanto como para hacer colapsar el otro mundo como para proteger a Dios, todo depende del uso que se le dé. Esto lo hace aún más interesante y fascinante, ya que lo enemigos no solo están para matarlos, tienen una razón de existir ya que son representaciones encarnadas del más puro miedo que puede existir. Además para darle aún más sazón el juego está lleno de referencias a libros famosos y películas de terror de la época, si buscas podrás encontrar muchas, una de las más famosas en el final UFO que básicamente es un broma por parte de los desarrolladores.





Otros de los aspectos que hizo que el juego se ganara el título de “El juego de terror definitivo” Fue su ambientación y la música. Inteligentemente los desarrolladores para ocultar los limitaciones de la consola en el aspecto gráfico, se decidió utilizar neblina lo cual se convertiría en uno de los sellos más representativos de la saga. Una ciudad desolada donde solo tenemos niebla como paisaje, escuelas oscuras y abandonadas, un hospital que cuenta una historia trágica, todo esto de te lo dice la ambientación, la atmósfera que crea el juego es aterradora, estás solo, nadie te acompaña en esta ciudad, tu solo debes afrontar a Silent Hill. La música se funde totalmente con el ambiente siendo estos uno solo, y cuando esto se logra solo puede causar una emoción, el verdadero terror, te sientes asechado, no estás seguro, la música seguirá constantemente tu pasos, sin dejarte atrás siempre recordándote que estas en una ciudad maldita. Esto solo lo podría lograr Akira Yamaoka compositor de la banda sonora, que entendió perfectamente el objetivo de la obra.





Silent Hill es sin duda uno de los mejores juegos de terror jamás hechos, lo que logro Team Silent quedara seguramente para la historia, es el título definiría a los videojuegos de terror, sentó las bases de lo que sería el estándar a seguir, insuperable en muchos aspectos y aunque pasen los años y se note el paso del tiempo, no dejara de darte miedo que es el objetivo del juego. Si les de curiosidad y no lo han probado no se a que esperan y si lo jugaron y quieren volver a hacerlo, pues tampoco se a que esperan. Espero que algún se le haga justicia a este juego con un Remake, para traer esta saga otra vez a la vida.

Y eso fue mi reseña y análisis del juego, espero que les haya gustado, podrían decirme si les gusta que lo escriba así de largos, ya que con Silent Hil 2 (Mi favorito) pienso hacer un trabajo más exhaustivo. Gracias por leer.