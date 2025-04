Shantae - Retro Reseña

Shantae es un videojuego de plataformas desarrollado por Way Forward Technologies y originalmente publicado por Capcom para la consola portátil Game Boy Color en el año 2002 y se encuentra disponible en la consola virtual del Nintendo 3DS desde 2013.

Historia

La historia comienza en un antiguo lugar mágico llamado Sequin Land. Shantae es una chica mitad genio que tiene una vida tranquila y relajada en un pequeño pueblo pesquero llamado Scuttle Town. La paz y tranquilidad terminan cuando la temible Risky Boots y su banda de piratas ataca Scuttle Town para asaltar el taller de Mimic; el cazador de reliquias del pueblo, y robar el prototipo de su más reciente invento; el motor de vapor, con el cual podrá dominar los mares a placer. Al ser asignada como el genio guardian del pueblo es el deber de Shantae detenerla.







Primer enfrentamiento entre Shantae y Risky.





La poca experiencia de Shantae en combate combinada con su falta de confianza generada por ser solo medio genio le dan a Risky la oportunidad de escapar con el preciado prototipo; pero no todo está perdido… aún, ya que el motor está incompleto. Ahora nuestra protagonista tendrá que seguirle la pista a la malvada pirata por toda la región y evitar que reuna los artefactos necesarios para terminarlo.

Pero Shantae no estará sola ya que a lo largo de su aventura encontrará viejos amigos y hará nuevos aliados que le ayudarán a encontrar los objetos que Risky busca.

Gameplay

El control es bastante simple, tenemos un botón para saltar, otro para atacar y otro para entrar en el “modo danza“ que explicaré mas adelante, nuestra barra de vida se mide en corazones como en los juegos de Zelda.

A pesar de pertenecer principalmente al genero de plataformas Shantae toma algunos elementos de exploración caracteristicos de los metroidvanias, ya que constantemente estaremos viajando de un pueblo a otro mientras obtenemos distintos objetos y habilidades que nos permitirán acceder a nuevas zonas, pero carece de un elemento muy importante en éste tipo de juegos, un mapa. Dependemos completamente de los NPC’s para saber donde queda la siguiente locación que debemos visitar y algunas veces las indicaciones no son del todo claras por lo que Shantae puede convertirse en un juego del tipo “¿A dónde rayos voy ahora?” con relativa facilidad.

Llegar a salvo a los pueblos tampoco es tarea fácil, ya que estos están separados por grandes zonas plagadas de enemigos que no dudarán un segundo en atacarnos. Al principio solo tendremos un ataque básico para defendernos que consiste en utilizar el cabello de nuestra protagonista como látigo… que la verdad no es muy útil ya que su alcance es muy limitado, además los ataques no detienen el avance de todos los enemigos y éstos suelen aguantar multiples golpes por lo que en varias ocasiones nos veremos obligados a retroceder después de atacar una o dos veces para evitar recibir daño. Por si esto fuera poco cada cierto tiempo anochece (espero no haber despertado malos recuerdos de Castlevania II) haciendo que los enemigos resistan más daño.







What a horrible night to have a curse.





Los enemigos no son lo único que dificulta nuestro avance en el juego, la cámara está muy cerca de Shantae, eso combinado con la angosta pantalla de la Game Boy Color limita mucho nuestro campo de visión por lo que nos veremos forzados a avanzar con mucha precaución para evitar estrellarnos contra un enemigo o caer accidentalmente por un precipicio.

Además si morimos el juego nos regresará hasta el inicio de la zona (pero los enemigos que hayamos eliminado no reaparecerán) y perder todas las vidas nos regresará al último punto en el que hayamos guardado la partida, perdiendo todo nuestro avance (aunque no perdemos los objetos que hayamos encontrado o comprado).

Pero una vez lleguemos al pueblo más cercano todo será paz y tranquilidad ya que aquí podremos recuperar nuestra salud, guardar la partida o visitar la tienda y gastar las gemas que vamos encontrando en el camino para comprar varios tipos de magias y consumibles que se usan igual que los sub-items de los Castlevania clásicos (osea arriba+ataque) así como nuevo equipo que le dará a nuestra protagonista nuevos ataques como unas zapatillas con las que podremos dar patadas giratorias hacia arriba o unos brazaletes que nos permitirán hacer un dash cargado hacia adelante que elimina todo lo que toca… y que debe usarse con mucha precaución para evitar caer por un precipicio.

En cada pueblo también encontraremos a los amigos de Shantae que nos ayudarán a entrar en los laberintos que guardan los artefactos que Risky busca.







Shantae y su nueva amiga; la zombie Rottytops, en la entrada a un laberinto.





En estos laberintos tendremos que resolver varios puzzles y recolectar llaves para avanzar por sus distintos niveles hasta llegar a un jefe que estará resguardando el tan anhelado artefacto. Los laberintos no son excesivamente grandes ni complejos por lo que la ausencia de mapa no será un problema.







Shantae resolviendo el puzzle de un laberinto.





En cada laberinto también obtendremos danzas con las que Shantae podrá transformarse en diferentes criaturas (mono, elefante, araña y harpia) que le darán nuevas habilidades como saltar más alto, derribar obstáculos, caminar por las paredes o incluso volar.







Shantae convertida en mono.





Para transformarnos tendremos que activar el “modo danza” que empezará un mini juego en el que tendremos que realizar una sucesión básica de botones al ritmo que marca una nota musical y 4 estrellas en la parte inferior de la pantalla. Este mini juego no detiene el juego y los enemigos nos pueden lastimar mientras realizamos una danza por lo que es recomendable transformarse donde no hay enemigos… eso o aprender a transformarse lo más rápido posible, ya que tendremos que usar estas transformaciones para enfrentar a varios de los jefes.







Shantae realizando un movimiento de danza.





Este juego cuenta con una gran cantidad de coleccionables como corazones extra para aumentar nuestra barra de vida, talismanes que nos otorgarán nuevos ataques para cada transformación y calamares o luciérnagas con los que desbloquearemos danzas especiales que nos servirán para teletransportarnos a los distintos pueblos o regenerar nuestra salud respectivamente.

Gráficos

Gráficamente el juego es realmente hermoso, todos los personajes, enemigos y escenarios tienen un gran detalle (para ser de 8 bits) y están llenos de color tanto de día como de noche, cada pueblo, zona y laberinto tiene un estilo característico y la gran variedad de enemigos y personajes que encontramos hace que cada lugar que visitemos en nuestra aventura se sienta completamente nuevo y distinto al resto. Las animaciones de movimiento y ataque, tanto de Shantae como de los NPC’s y enemigos están muy bien realizadas, no hay dos enemigos que se muevan y ataquen igual. En éste apartado también tengo que mencionar la forma en la que Shantae “navega” entre los edificios de cada pueblo ya que en éstos momentos el juego cambia a una perspectiva en tercera persona creando un efecto en tres dimensiones que está increíblemente bien logrado.







Shantae paseando por Water Town.







Sonido y música

Los efectos de sonido no son nada espectacular pero complementan muy bien a las animaciones, ya que cada una viene acompañada de un sonido caracteristico. La música es muy buena, no llega a tener temas especialmente memorables (excepto quizás el tema de Water Town) pero las canciones hacen un gran trabajo ambientando las distintas locaciones del juego con ritmos árabes y tonadas cargadas de misticismo que realmente hacen sentir a Sequin Land como un antiguo lugar mágico lleno de misterios por resolver.

Conclusión

Shantae no es un juego para cualquiera, ya que el ritmo lento y pausado producto del diseño de niveles y la dificultad de los enemigos puede llegar a frustrar a más de uno. Pero si apreciaste las mecánicas de juegos como Zelda II: The Adventure of Link o Castlevania II: Simon’s Quest o simplemente buscas un juego de plataformas diferente que te presente un buen reto entonces este juego es muy recomendable. Actualmente es muy complicado conseguir un cartucho original de Shantae pero puedes encontrar este juego en la consola virtual de la Nintendo 3DS, si quieres probarlo antes de decidirte a comprarlo o no cuentas con una 3DS ya sabes, emulador, no hay de otra con éste título.

Sin más que decir, me despido. Gracias por leer mi artículo.





