Shadow of the Tomb Raider es el último juego hasta la fecha de la franquicia de Tomb Raider y Gamehag nos lo trae por 26499 Gemas. Su precio en Steam es de 59'99 euros, ya que salió hac unos meses) pero ahora por las rebajas navideñas está rebajado un 50% (algo raro para ser un juego “nuevo”, ¿no?) costando 29'99 euros y creo que se quedará con este precio definitivamente.No me gustaría hablar mal del juego, pero tengo que ser honesto con vosotros, a pesar de haber jugado desde Tomb Raider: El Ángel de la Oscuridad en PS2 y seguido la saga hasta la actualidad.Shadow of the Tomb Raider (lo nombraré como SOTTR en la reseña por lo largo que es el título) es el catorceavo juego de la saga Tomb Raider y tras adquirirlo como regalo he de decir que para haberlo conseguido gratis está fantástico, pero en comparación con lo que cuesta originalmente (sin rebaja), de ninguna manera cuesta 60 euros. Si los hubiera pagado, me habría defraudado el juego, ya que lo que me hicieron experimentar algunas entregas anteriores (no he jugado a todas)… Este juego se queda atrás en mi opinión tras completar el juego sin DLC’s.Para comenzar os pondré en contexto. Estaremos en México encarnando a la clásica Lara Croft intentando encontrar una caja mística para salvar al mundo del apocalipsis Maya el día del eclipse lunar.La trama de SOTTR es rara, se nota que han forzado un poco la historia y por ello queda algo superficial. Personalmente, no me hizo introducirme mucho en ella y tampoco conseguí esa conexión entre jugador-personaje que sentí en las entregas anteriores o como en juegos tipo God of War con Kratos. Esperaba que la trayectoria de la historia fuera a ser algo mejor y más larga de lo que me pareció, se me hizo corta y aburrida, a demás de no haber combates fuera de varias situaciones donde el juego las proporciona un tanto forzadas. Pero es un bonito juego con rompecabezas desafiantes y la capacidad de hacerlo aún más difícil.Pero aún así lo disfruté, lo de ser fan de la saga es algo que tira mucho ante un juego “malo” entre los demás Tomb Raider (no es que sea malo malo sino que los anteriores fueron para mí, mejor desarrollados y contados). También tienes la capacidad de aumentar la dificultad a un nivel que es realmente complejo, yo estos juegos me los paso siempre en la máxima dificultad que haya (le da más chicha al juego y ves hasta que punto llega su límite de darlo todo) y este juego he de decir que me ha costado al hacer algún que otro desafió.Y como en varios de los juegos actuales tenemos diseños de atuendos, de los cuales seguramente te quedarás con uno y pasarás del resto como suele pasar en estos casos xD.Los gráficos están muy bien, es de esperar en juegos de este calibre. El mapa puede ser muy bonito y épico cuando la configuración está al máximo. Pero la fidelidad a la saga se vio afectada y se notaron carencias en los modelos de personajes en comparación con el título anterior de 2016, Rise of the Tomb Raider. Pero si se tratara de otro juego y no siguiera la historia de la señorita Croft , dad por hecho que estaríamos ante un juego bastante bueno.Respecto a la jugabilidad, he de decir que ha mejorado muchísimo en lo relacionado al sistema de sigilo. A pesar de que el combate requirió un gran trabajo que añade una variedad aceptable de armas y una vista en 3ª persona al apuntar, tal y como vemos bajo.Luego el juego nos ofrece partes subacuáticas (como veis bajo), donde tendremos que nadar y bucear, que visualmente quedaban muy bien y los típicos coleccionables que hacen del juego más interesante y lo amplían unas horas de juego si quieres el 100% completo.En SOTTR tenemos desafíos de tumbas (algo parecido a Assassin's Creed Origins con sus pirámides y tumbas) bien trabajadas tanto en el aspecto de puzzles y estéticamente (todo lo bueno se basa en o entorno a los gráficos como podéis veis apreciar), sin contar las siete tumbas que tenemos en DLC, que como he dicho al principio, no los he jugado.Lo único malo de este aspecto son las partes donde vas con la linterna, se buguea la iluminación y ves literalmente a L.Croft igual de negra como una sombra que se une al entorno (bajo veis a lo que me refiero y en el juego se ve así, no se ve tan oscura por un problema de la imagen).Por ultimo, os hablaré sobre el sistema de habilidades, donde tenemos tres ramas principales: Guerrera (la parte roja), Buscadora (la parte azul) y Carroñera (la parte verde). En mi opinión son un poco inútiles la mayoría, ya que no las utilizas o necesitas a lo largo del juego, incluso estando en dificultad máxima (bajo podéis ver como se estructuran).Para concluir, diré que sólo recomiendo SOTTR mientras tenga un buen descuento. No vale más de 30 euros, que no os engañen. No vas a pagar 60 euros por un juego, donde el único aspecto que resalta es el estético (o al menos yo). Mi valoración es de un 5 sobre 10.Un saludo y espero que os haya ayudado o influido si pensabais adquirirlo, para ello os comento que vuestra opción más rentable es canjear las gemas por 2 tarjetas de Steam, una de 10 y otra de 20 euros que os sale por 16298 y os lo compráis en Steam, de esta manera ahorrareis 10201 gemas (que con 500 más tendríais otros 20 euros). Y recordad que toda crítica ayuda a mejorar!¡b_s se despide hasta la próxima!