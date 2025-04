Shadow of the Colossus PS4 (MiniRESEÑA - CERBERUS)

Hay juegos que con el paso del tiempo aumentan su valor importante en el sector, este es el caso de Shadow of the Colossus que es el segundo juego del mítico que llego originalmente en el año 2005 a PlayStation 2. Una propuesta avanzada a su época, a su tiempo y que ya se convirtió en uno de los mejores juegos jamás creados por multitud de razones, tales como: Su planteamiento, su narrativa, su factura técnica, etc.

PlayStation 3 ya recibió un clásico en HD de Shadow of the Colossus con posibilidad de juego en 3d en una apuesta al día que también corrió a cargo de Bluepoint Games, el mismo equipo que se ha encargado de este remake a PlayStation 4 y es que Bluepoint ha forjado una reputada fama actualizando muchos juegos, tales como: Uncharted: The Nathan Drake Collection, Gravity Rush, entre muchos otros.







En esta ocasión el resultado es más que espectacular que lo que podíamos esperar, un remake en mayúsculas, un producto que saca pecho en cuanto a calidad gráfica se refiere, al tiempo que mantiene la misma jugabilidad del 2005 y que lo sitúa como mejor remake publicado en PlayStation4.

Shadow of the Colossus habla de la perdida, del sacrificio, de la superación de lo que parece imposible, de sentimientos y de lucha. El peso del juego recae en Wander quien acude a la tierra prohibida para pedirle al Dormin que devuelva la vida a su amada Mono. A cambio Dormin le pide que elimine a los 16 colosos que pueblan en sus vastas tierras para poder liberar su poder y revivir a Mono.







A lomos de nuestra yegua Agro y gracias a las indicaciones de nuestra espada conforme la llevamos y giramos a modo de GPS iremos localizando a cada uno de los distintos colosos, puzzles en sí mismos. Esta es la gran baza del juego, saber cómo acceder a cada uno de los colosos, como llegar y atacar a sus puntos débiles para derrotarlos, no hay más enemigos que los simples colosos y eso es suficiente.

La combinación de plataformas de acción tomó una nueva dimensión en Shadow of the Colossus, propuesta que basaba todo el peso de la jugabilidad en acceder y abatir a estas enormes criaturas dándoles en los sellos ocultos o puntos débiles. Aunque antes de llegar a tal o cual coloso, también podemos explorar el entorno que ahora oculta extras interesantes a recopilar, así como varios huevos de pascua por encontrar que hace referencia a ICO y a The Last Guardian.







El entorno toma ahora un nuevo color gracias al gran trabajo que ha hecho Bluepoint. Podemos apreciar mejor las montañas, el agua, las llanuras, el bosque, todas las zonas por las que pasamos parecen vivas a pesar de los pocos elementos vivos que encontramos en ellas.

Uno de los aspectos que no se han retocado mucho según Bluepoint para respetar la jugailidad original ha sido la movilidad de nuestro protagonista. Si bien se han añadido nuevas transiciones a las animaciones de Wander, algunos movimientos parecen al día de hoy algo bruscos. El tema de la cámara en ciertos puntos tampoco se ha podido corregir del todo, pero tengamos en cuenta que es un juego que ha aparecido hace más de una década.







El resto sí que demuestra un gran lavado de cara, un producto rehecho que nos ofrece un entorno muy detallado con unos colosos que se llevan un aplauso en cuanto a detalle, especialmente aquellos que tienen pelo.

La banda sonora vuelve a brillar de nuevo que ensalza a esta épica aventura, banda sonora que comparte protagonismo con los efectos sonoros y es que la música solo suena cuando estamos en el templo o luchamos contra los colosos. Siendo los efectos sonoros o el silencio los que nos acompañan entre el templo y el siguiente coloso.







Shadow of the Colossus sobra de lujo en una PlayStation 4 y ofrece además dos modos extra de visionado en PlayStation 4 Pro. Uno modo cinemático, una resolución de 1440 pixeles y 30 fps con un modo optimizado en 1080 pixeles a 60 frames por segundo. Aunque es una lástima que se haya superado el listón en un poco más en este aspecto.

Siempre es de agradecer que buenos juegos sigan permaneciendo gracias a trabajos de actualización o remasterización tan bien logrados como este. Particularmente es la tercera vez que juego al Shadow of the Colossus, pues lo he hecho en tres generaciones de consolas de Sony distintas.







Sin duda Bluepoint ama todo lo que hace y son los mejores en cuanto a remasterizaciones. Shadow of the Colossus ya era un excelente juego en el año 2005, ahora vuelve a ser un imprescindible esta vez en el catálogo de PlayStation 4 donde luce de forma espectacular. Un excelente juego con una remasterización también excelente.