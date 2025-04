Sega Heroes: Mi experiencia jugando

En este Post presentare mi opinión acerca Sega héroes, mi experiencia jugándolo y Lo más importante, Si lo recomiendo o No a día de hoy (21/03/2019).

¿Qué es Sega Heroes?

empezare explicando que es sega heroes, si es paytowin? y por último, si lo recomiendo.

De forma resumida, Sega héroes es el juego sacado para móviles de estilo puzzle/rpg en Noviembre de 2018, en el que traen a personajes de diferentes franquicias bastante olvidadas de Sega (Golden Axe, Phantasy Star, Monkey ball, etc). La historia no va muy allá, un enemigo que junta diferentes dimensiones y crea Clones de los héroes, con los cuales tienen que pelear. (Lo veo más una excusa para juntarlos a todos pero no es algo de lo que me queje, viniendo de un juego de móvil).

Los modos de juegos que te presenta son: La campaña principal, La arena, el modo supervivencia y “Otros mundos” que vendría a ser lo mismo que la campaña pero obligándote a usar personajes de otras franquicias. Cabe aclarar que hay un sistema de niveles, distintas habilidades para cada personaje y sus roles específicos (Curandero, atacante, Tanque, etc).

Lo primero que tienes que saber es como funciona su sistema de niveles, lo que te muestra sega héroes es el nivel de tu cuenta y que funciona como un limitador “si tu cuenta es nivel 10, tus personajes no pueden llegar al nivel 11 hasta que tu cuenta suba de nivel”. Hasta ahí es bastante sencillo, lo que te pide para subir de nivel a tus personajes, es oro ganado en los distintos modos de juego, PERO! No acaba ahí, Cada 10 niveles El personaje te pide una cantidad de “Piedras espirituales” que se consiguen o haciendo escenarios o comprando en la tienda. (Una vez que desbloqueas con esas piedras a uno de esos personajes, puede subir del nivel 10 al 20, pero al llegar al nivel 20 te volverá a pedir una cantidad determinada). Pero no acaba aquí, para concluir el sistema de niveles, se nos presentaron los “Fragmentos de héroe” Cada personaje tiene una cantidad de fragmentos que requiere para subir de “rango” y aquí los rangos se muestran con estrellas, mientras más estrellas, más fragmentos te pedirá para subir a cierto pj.

Las Imágenes las fui Tomando yo, haciendo captura de pantalla con el celular, Así que lo que ven en estas, es mí progreso en el juego. Llevo jugando desde que salió y solo unos pocos minutos al día, para realizar las misiones diarias. Pero llegando al nivel 50 acabe enterándome de un factor que me hizo perder las ganas de jugar.

¿El juego es Pay To Win?

Sega héroes lo camuflo bastante bien al inicio, pero estaba claro que era demasiado bueno para ser real (tenía su toque de dificultad conseguir los fragmentos porque solo puedes jugar un nivel 8 veces en la campaña, y los niveles tienen como recompensa otorgarte un fragmento de determinado héroe) Pero cada vez te va pidiendo mucho más, y esto incluyendo las piedras espirituales, que acaba transformando el juego para Chinofarmers si no quieres soltar la cartera. Esto llega a un punto en el que no puedes continuar porque los personajes que aparecen en la campaña se vuelven más y más fuertes a pasos apresurados, haciéndote quedar durante días o quizás semanas dependiendo del nivel, estancado y Farmeando para poder seguir.

A nivel 50, El limitador de personaje te pide 7500 Piedras Espirituales, que con suerte puedes llegar a conseguir 50 por día, dependiendo de los eventos. Si quieres obtenerlas rápido, te ofrecen 500 piedras en la tienda por 200 Diamantes (Es la moneda de pago de este juego). No te hare pensar mucho, Para obtener la cantidad de Piedras, necesitas un total de 3000 Diamantes, Estamos hablando de un total de 52 Dólares, Para Un solo personaje. Teniendo en cuenta que necesitas 4 para todos los modos, serian 208 Dólares. (No me quiero imaginar lo que pedirán al nivel 60)

Algunos pueden pensar que debe haber un modo para conseguir diamantes dentro del juego, sin pagar y tienen razón, lo hay.

En este punto, Les puedo presentar el “JCJ” que de esto, no tiene mucho la verdad.





El jcj se basa en un sistema de Ranking, en el que te dan recompensas dependiendo del rango que tengas y siempre a las 00:00 hs. Además tiene un uso de llaves (Anteriormente te daban 3 y ahora dieron 4 diarias) estas son el limitador, Gastas una llave cada vez que luchas con alguien Ganes o Pierdas. (Tengo que aclarar que yo empecé en el jcj desde que comencé el juego, casi de salida y por lo tanto ahora suelo estar entre 200 para abajo) pero los niveles de los jugadores ya superan los 50, para alguien que recién empieza, le resultaría muy difícil de alcanzar y aun cuando lo alcance, para ese punto ya habrán subido bastantes niveles más.

Según la posición en la que quedes ganas tantas gemas y fichas (Tanto en el modo supervivencia como en la arena, tienen una tienda independiente que utilizan estas fichas para comprar Fragmentos de héroe).

Hasta aquí todo bien… ¿Cuál es el problema? Que no estas luchando con otras personas a tiempo real y no tienes forma de defenderte.

Al luchar, la maquina controla los personajes del contrincante, usados por última vez. Así que si, estarías jugando contra una IA, Para colmo en ocasiones, cuando quieras luchar puede estar la probabilidad de que te aparezca un cartel que te diga “Otra persona está luchando contigo en este momento, por favor espera” (No son las palabras textuales porque a lo largo del juego me habré topado con el cartel unas 4 veces, así que mi memoria no está fresca en ese sentido).

Pero aun cuando te avisan de esto, no te dejan ingresar a la batalla para poder defenderte del ataque, lo que al final acaba resultando que pierdas posiciones en el Rank, quieras o no).

¿Merece la pena entonces?

Absolutamente ¡NO! Lo que estarías gastando es tiempo, y dinero si es que caes en este pay to win. No sientes recompensa alguna porque apenas consigues un logro, como aumentar un nivel, o ganar un escenario, se te presentan limitadores a cada rato, que no te dejan disfrutar la experiencia del juego. Es bastante triste ver como utilizan un factor como la nostalgia, trayendo a personajes que formaron parte en nuestra infancia y fueron traídos a este juego para sacar dinero.

Para finalizar:

Este es mi primer post aquí en Gamehag, así que agradecería cualquier crítica constructiva que me hicieran para poder seguir mejorando. Sin más que decir, que tengan un buen día y Exitos. Se despide Tzuricu ^^