Se un pirata con Sea of Thives (By jean74)

Quien no ha visto una película de piratas que nos produjo ese sentimiento de saber como seria la vida en alta mar. Pues bien amigos, existe un juego capaz de darnos esa sensacion y mucho mas. Me refiero al popular Sea of Thives y en esta oportunidad les hablare un poco acerca de este fantastico titulo.

Si hablamos de la historia que tiene este juego nos quedaremos algo corto, ya que en Sea of Thives no hay narrativa y la idea es que el argumento lo construyamos nosotros mismos con nuestras aventuras, y lo cierto es que el concepto mismo funciona, ya que jugar junto a 3 amigos en un barco es una de las experiencias mas asombrosas y que se puede disfrutar, eso si, hace falta mucha coordinacion con nuestros compañeros, porque es un juego exigente y que hace muy bien castigar a los poco habiles. La idea es que tenemos nuestro propio barco con el que surcar los mares y que con el podemos buscar tsoros o atacar a peligrosos enemigos, pero Sea of Thive es multijugador asi que hay mas gente por ahi y son por piratas no lo olvides, asi que en cuanto veas un barco en el horizonte creeme que tienes qu desconfiar ya que nunca se sabe en que momento podrian atacar e inclusive justo momento pueden enviar a uno de sus hombres nadando hacia nuestro barco sin que nosortros no demos cuenta.Los mejores momentos del titulo estan en el PvP, pues hay pocas sensaciones de adrenalina que se asemejen a ir camino a tierra firme con una bodega llena de tesoros y toparnos con un grupo de jugadores que nos lo quiere arrebatar o ser nosotros mismos el pirata que surca los mares sembrando el terror entre el resto de aficionados y saqueando sus pertenencias generando abordajes increibles y combates entre buques que son tremendamente majestuoso. Sin embargo, no todo es darse de bofetadas en Sea of Thives, pues tambien son geniales las sensaciones que nos transmite el mar, los difrentes trabajos que tendremos que repartirnos entre nuestros amigos para mantener en buenas condiciones a nuestro barco, tales como el manejo del timon, otro que tendra que ocuparse de las velas teniendo siempre en cuenta el viento o de tapar las vias de agua de nuestro ultimo combate o incluso de estudiar la navegacion por el mapeado y dar instrucciones al encargado del timon. Todos estos son sistemas super cuidados que a lo mejor no son nada del otro mundo, pero que contribuyen al trabajo en equipo y a una comunicacion constante.

Aveces habra momentos de pura calma en donde quizas nos aburramos un poco, pero siempre podremos disfrutar de la majestuosidad del mar y de que en cualquier momento pueda aparcer un barco enemigo o la indomable naturaleza capaz de provocar fuertes tormentas que haran que saquemos lo mejor del grupo para tratar de salir adelante. Tambien podremos jugar en solitario aunque no es muy recomendable, no solo por que manejar todo lo que tiene el barco sera una tarea muy dificil, sino que tambien es donde se le ve los puntos debiles al videojuego, y a esto me refiero acerca del sistema de progresion que sera muy lento y no lo disfrutaras como cuando estas en compañia amigos.





Al principio le dije que la historia la tndremos que crear nosotros, no es unicamente porque no hay argumento, sino porque las misiones que hay parecen meros pretextos para sacarnos al mar. Estas misiones tiene 3 tipos de objetivos: Busqueda de tesoro, acabar con esqueletos o las de buscar algo como animales o materiales y transportarles a un lugar seguro. En este juego no es un pagar para ganar, ya que no contamos con artefactos, armaduras, armas o cualquier otra cosa que te de una ventaja en el campo de batalla, ya que solamente los cambios que podremos hacerle a nuestro personaje seran meramente estticos haciendo que nos diferenciemos de los demas. En cuanto al audio, Sea of Thives esta plagado de una banda sonora epica que no hace mas que motivarnos a entrar al mar y buscar algunos problemas. Si duda es un juego que combina muy bien el multijugador con el trabajo en equipo.