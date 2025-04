Sao's Legend, reseña de este mmorpg

Esta es una breve reseña de lo que me pareció este juego que tuve el placer de jugar gracias a gamehag.

Bueno primero que nada quiero resaltar un punto positivo de este juego y es que se juega desde el navegador, lo cual permite a casi cualquier persona con ordenador y un navegador instalado poder disfrutar de un RPG, que además esta basado en un grandioso anime como lo es SAO (Sword art online)







En este juego podremos elegir entre 4 clases (Espadachín, Tirador, Sacerdote o Caballero)



Lo cual nos da una cierta variedad de clases en el juego, aunque uno de los puntos bajos es la poca personalización que existe en cada personaje (aunque no se puede pedir mucho tomando en cuenta que se juega desde el navegador), una vez seleccionada tu clase favorita (cada clase tiene sus propias habilidades y aspecto) comenzarás a hacer misiones como en cualquier tipico RPG, un punto interesante de este juego y que ultimamente se implementa mucho en rpg´s para celulares, es la automatización de los ataques y de la busqueda de misiones, en la busqueda de misiones sinceramente es un alivio no tener que correr de un punto a otro buscando al npc que nos dará la misión, por lo que veo perfecto que se haga automaticamente, pero en mi opinión esto en las peleas le quita un poco de diversión al juego.





Bueno, yendo al tema de la interfaz y el chat, la interfaz me parece agradable a la vista al igual que sus personajes y enemigos, uno de los puntos altos de este juego es el online, ya que obviamente es un juego online puedes encontrarte con muchas personas y no solo jugar, también puedes hacer amigos y pasarla bien por un rato. La dificultad no es para nada compleja, es más, peca de ser demasiado simple, pero creo que un juego de este estilo esta orientado para hacerte pasar un buen rato y no generarte tensiones con su dificultad. Hablando de los niveles, estos se suben de forma rápida pero no tanto como en otros rpg de navegador o celular en los cuales se sube de manera excesivamente rápida, a pesar de que es cierto que es bastante rápido el progreso de niveles, no lo es tanto como en otros juegos que jugué en el celular.

Otro punto positivo de este juego además de lo aclarado anteriormente es que no esta invadido de publicidad, lo cual es un alivio ya que es costumbre ver juegos de este estilo inundados de publicidad, de forma que siquiera puedes jugar de manera fluida.

En conclusión y para no extender demasiado este analisís simple, me parece que este juego merece la pena para pasar el rato y conocer además gente que disfruta de los rpg, como también para distraerse un poco y probar algo nuevo si no tienes mucha capacidad en tu pc o simplemente no sabes si el genero rpg te atrae.