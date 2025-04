SAO Hollow Realization - ¿Dedicado a Fans?

Quien iba a pensar que un anime como Sword Art Online sacado en 2012, terminaría teniendo tanto éxito que hasta llegarían a sacar juegos con historias exclusivas y supervisadas por su propio creador “Reki Kawahara”. Si bien el agrandar el Lore de esta Franquicia, es algo que nos puede gustar mucho a los fans, hay que entender que generan opiniones muy divididas sobre este tipo de juegos. Sin mencionar que la respuesta más común que encontraras en todas las criticas es: “Es un juego que le gustara a los fans” pero que no se explayan más allá de eso.

En este artículo, explicare que trae SAO Hollow Realization y si es recomendable para todo tipo de público o por el contrario, enfocado únicamente a los fans de la saga.

Introducción:

Es curioso pero diría que los juegos de Sword art online se podrían definir en un “intento de simular la realidad virtual”, ya que todos tratan de un MMORPG como en el anime, pero en los que los personajes se muestran con ciertas interacciones que dan a entender, que ellos están jugando mediante la RV.

En este caso, nos transportan a “Sword art: Origin”, un juego en estado Beta que intenta recrear lo que fue el pasado de Aincrad (Antes de que apareciera la Torre Flotante de 100 pisos), utilizando los mismos motores como prueba para llevar la tecnología a un nuevo nivel. Nuestros protagonistas son invitados a participar como beta tester y es ahí cuando empieza su aventura.

Si vamos a la realidad, nos estamos encontrando con un Rpg de mundo “Abierto” que contiene un sistema de niveles, habilidades y equipaciones bastante decente. Sin embargo, tiene un problema algo grave y es… La creación de personaje.

En estos casos, carece de sentido ya que el protagonista de esta historia es Kirito, da igual si te creas un personaje femenino, en todas las escenas de la trama, estarás viendo al prota con su voz real, rompiendo toda conexión que podrías llegar a tener con tu creación.





Historia:

El origen del conflicto se da con un NPC llamado Premiere, el cual tiene datos incompletos e intenta generar un evento que no estaba previsto para la Beta del juego. Este es el recrear la Leyenda de cómo surgió Aincrad y elevarlo a los cielos. Sin embargo, tiempo después nos vamos dando cuenta de que el mundo en el que estamos tal vez no sea letal para los humanos pero si para los NPC, ya que si ellos mueren, son reemplazados por alguien totalmente distintos y es ahí cuando nuestros protagonistas empiezan a tomar medidas para defenderlos.

A pesar de ser un resumen bastante breve, siento que es la razón de muchos para jugar este tipo de juegos, por lo cual, desvelar mucha información los podría llevar para atrás a la hora de querer probarlo. Sin embargo, hay algo importante que decir y es como expresan la trama.

La mayoría del juego (por no decir el 95% de la trama) es presentada mediante eventos relacionados con las Novelas visuales, pantallas estáticas en los que se van presentando los personajes y podemos leer y escuchar lo que dicen. A primera vista no parece tan mal, pero sí que abusan de ello, llegando a dar hasta 5 o 6 horas de puros diálogos que pueden cansar a los que no estén acostumbrados.





¿Jugabilidad poco práctica?

SAO Hollow Realization, funciona con mecánicas de ARPG, es decir… un sistema que aplica Acelerones, habilidades, golpes básicos, combos, etc. Sin duda, que es un fuerte acierto ya que al acostumbrarte, puedes disfrutar de buenas peleas… pero todo se empieza a desmoronar con los controles base que te presenta el juego. Para empezar, parece que los desarrolladores le pusieron empeño al uso de Mando y dejaron de lado al Teclado/Raton… haciendo insufrible la experiencia para aquellos jugadores con dichos periféricos. (Aun con esas, puedes encontrarte una serie de controles que dejo la comunidad para que te puedas acostumbrar si no tienes un mando, pero es bastante cuesta arriba).

La movilidad puede ser buena para el combate pero para la exploración es bastante pesada, ya que en la mayoría de ocasiones veremos mapas bastante extensos en los que aplicaremos el uso del Dash para alcanzar zonas lejanas más que para lo que debería usarse realmente (Esquivar ataques).





Desequilibrio en la Dificultad:

Pese todo a lo anterior, en lo que más daño recibió fue en su desbalance de dificultad, ya que en todo el juego base (Sin DLC), jamás te encontraras con problemas para derrotar a algún enemigo, Aún contra monstruos que te superen por 10 o 15 niveles, tu vida no bajara en gran medida aunque te dejes golpear, haciendo que todas las medidas “tácticas” no tengan sentido y empieces a Spamear ataques para seguir adelante.

En un principio pintaba bien, ya que te dan la opción de ir en grupo y dar órdenes a tus compañeros (Atacar, evadir, hacer un combo entre todos, etc). Con la idea de tomar posiciones para enfrentarte a enemigos realmente duros pero… la realidad es que solo encontraras a estos monstruos luego de terminarte la historia principal y empezar a jugar a los DLC (Estamos hablando de unas 50 horas de juego antes de encontrarte con fuertes contrincantes).

Aun para complicar más las cosas, los enemigos de un nivel similar al de tu personaje, solo te darán un punto de experiencia… tomando en cuenta de que más de 6.000 a partir del nivel 23, se hace un sufrimiento el farmear para conseguir más habilidades.





Mecánicas incompletas y/o Confusas:

1- Misiones:

Dentro de las mecánicas que podemos ver en el juego, se encuentran el sistema clásico de “misiones secundarias” que se dividen en 3:

Cazador: En este tipo de misión se nos encarga derrotar a una cantidad de enemigos para recibir una recompensa, estos están repartidos por los diferentes campos (pero en algunas ocasiones, ni te indica la ubicación, así que te tocara explorar para encontrarlos).

En este tipo de misión se nos encarga derrotar a una cantidad de enemigos para recibir una recompensa, estos están repartidos por los diferentes campos (pero en algunas ocasiones, ni te indica la ubicación, así que te tocara explorar para encontrarlos). Recolector: Como es de esperar, en esta nos mandan a recolectar una cierta cantidad de objetos que nos brindaran los monstruos derrotados (Suelen ser objetos fáciles de conseguir, pero de poca recompensa).

Como es de esperar, en esta nos mandan a recolectar una cierta cantidad de objetos que nos brindaran los monstruos derrotados (Suelen ser objetos fáciles de conseguir, pero de poca recompensa). Recolector vicioso: Similar a la anterior, pero pidiendo una cantidad de objetos Insana, más por el hecho de ser objetos con una baja probabilidad de aparición. (Llegando a tener que matar más de 50 para conseguir uno… y en ocasiones te piden 99 unidades para completar dichas misiones).

A pesar de que sean pocas y que no tengan mucha variedad, la realidad es… que no se esmeraron en mejorar estas misiones, ya que desaparecen al terminar la historia principal y no incluyen nada nuevo por los DLC (Llegando a mostrar la falta de interés total por los desarrolladores a traer un contenido más elaborado).





2- Relaciones y Fanservice:

La idea inicial es interesante “Obtener una buena relación y generar una IA que te siga el ritmo”, con esto quiero decir que hay ciertos patrones que dictarle a tus compañeros y que con el tiempo los irán haciendo por su cuenta sin que les digas absolutamente nada. Esta idea está bien pero mal ejecutada, ya que la mayoría de veces o solo atacaran de forma compulsiva o esquivaran todo el rato aun en situación en las que no deberían, ocasionando problemas a la hora de derrotar enemigos complicados… Pero ¿Es solo para eso el sistema de Amistad?

La respuesta básica es… No, resulta que puedes ir a citas con tus compañeras hasta el punto de amistad “intima” en el que podrás llevarlas a la cama y desbloquear “eventos especiales”. (Nada H, lo lamento por los deseosos). En estos eventos normalmente desbloqueamos una imagen ecchi que sirve para Fanservice nada más. (Lo curioso es que hay varios logros de Steam que te piden llegar a estos puntos).





Detalles a tener en cuenta:





Puntos Positivos

Puntos Negativos

Habilidades:

Un sistema de habilidades bastante completo para un total de 9 Armas. En el que se brinda un total de 4 Clases (Agresor, Buffer, Curador o Tanque).

Dificultad:

Muy desequilibrada, aumenta exponencialmente luego de las primeras 50 horas de juego. (Por abuso de nivel y estadísticas).

Lore:

Se expande no solo la historia y el progreso de los personajes, sino la continuidad de juegos anteriores con tramas correlativas.

Variedad:

Reutilización de enemigos a los que les cambian el color en base al entorno y lo dejan tal cual. (¿Avispas en un bosque? Bueno, habrá avispas de Lava en zonas Volcánicas).

Bosses y mapas:

Mapas extensos con diferentes rutas y misiones. Sin mencionar, los bosses con mecánicas únicas y debilidades específicas. En los DLC, llegas a tener batallas reñidas y debes utilizar buffs para plantarles cara.

Banda Sonora:

De las peores que he escuchado, muy olvidables y sonidos reutilizados todo el rato (Para misiones, eventos, Advertencias, etc).

Lo único que zafa son las voces de los personajes.

Opinión y cierre:

Aunque haya encontrado muchos puntos negativos a lo largo del juego, la realidad es que supere las 100 horas jugadas y aun me queda mucho contenido por delante, no solo por su historia que me fue enganchando (Al igual que sus personajes), sino por la adaptación que logras tener sobre las habilidades, los combos y demás mecánicas que te va presentando el título.

Puede que a primera mano no parezca un juego disfrutable para muchas personas y la mayoría diría que solo son para fans del Anime, ya que puede ser pesado (por el abuso de escenas de Novela visual o los personajes y sus personalidades). Pero dejando eso de lado, es bastante disfrutable con el tiempo y es un buen juego para aquellos que solo pueden comprarse pocos juegos en mucho tiempo, ya que te dará muchas horas de diversión asegurada.

Bonus / Tráiler:

Les dejo el tráiler del título para que se hagan una idea de cómo es el juego, para que les ayude a decidir si comprarlo o no.