Sansar, "¿Sims online?"

Hola a la comunidad de Gamehag!



Hoy vengo a hablar de un juego peculiar y que se encuentra en una de las misiones para ganar gemas dentro del portal Gamehag, y no es nada más y nada menos que el juego llamado: Sansar. Hay mucha crítica positiva acerca de este juego y es que no destaca por ser algo novedoso en cuanto a temática pero si en coger ideas de otras sagas y poner un poco de personalidad propia. Lo primero que pensaréis a la hora de empezar es: ¡Ostrás! ¡Si es parecido a los Sims!, pero yo diría que para nada, tiene un sistema online muy bueno y además la oportunidad de explorar con el la realidad virtual, algo perfecto que los Sims por ejemplo no ofrece a día de hoy.



Me he esmerado mucho para hacer esta review ya que no había ninguna anteriormente para el portal así que espero que consideréis mi trabajo y sobre todo que os guste, allá va:

El juego se basa principalmente en undónde tendrás que crearte unespecífico y elegir uno de las vestimentas que mas te gusten acorde a tu personalidad. Lo positivo y bueno del juego es que tiene integrada lapor si quieres mejorar la experiencia dentro del juego. Podrás moverte con todo detalle, movimientos en los brazos y manos o piernas además gracias a la realidad virtual tu personaje lo interpretará dentro del juego. Otro punto a destacar es que existe una comunidad llena de gente y dónde podrás chatear y hacer amigos, por si fuera poco podrás ir a distintas ubicaciones dónde podrás quedar para bailar, salir y disfrutar del entorno.tiene un buen número de opciones para personalizar nuestro personaje, si bien no es tan customizable como "" pero esta bastante correcto.Cada mujer u hombre tiene la opción de ir a tendencia de la moda actual o simplemente ir a nuestro gusto, hay ropa casual, deportiva, elegante y muchos tipos tanto para hombre como mujer, un punto positivo.Tenemos desde Gorros, sombreros, zapatos y mucho más para poder elegir.Destaca frente a la competencia, diría que es mejor que el de los. El nivel de iluminación, avatares y sombras esta bastante bien y resulta bastante bonito ver cada "detallito" del juego, lo que mas me gusta personalmente es su decoración, me recuerda algo a los sims, pero con personalidad propia y para ser gratis no podemos ponerle peras al olmo tampoco.El usuario tiene a su disposición una interfaz en el lado izquierdo bastante sencilla de usar, dónde podremos interactuar con nuestro personaje, cosas como chatear, ir a misiones, calendario, lugares favoritos, hostear un evento,ajustes de juego y mucho más!Podemos elegir nuestros peinados, ropa y varias cosas para nuestro personaje.Existe una galería de looks que puedes guardar previamente y cargarlos cuando quieras, algo que se agradece y que esta bastante bien para no tener que estar empezando cada 2 por 3 uno nuevo.: Es una especie de mundo abierto, dónde podrás interactuar con elementos del mundo, gente y teletransportarse con disintos portales.Dentro del Social Hub podremos ir a distintos portales donde te llevarán a distintos lugares que te recomiendan, como ir a jugar los bolos.Dentro del social hub podremos hacer misiones de a cambio recibir"doláres" dentro del juego para gastar y comprar nuevas cosas. Además podremos ponernos las gafas de realidad virtual ir meter pequeños cojines en un agujero, jugar a los bolos, irnos de fiesta y bailar en un club, la verdad que esta bastante "cool".Destaca también en que aparte de la realidad virtual integrada podremos hablar y usar nuestro micrófono para jugar con nuestros amigos o conocer gente nueva dentro del juego, simplemente genial.El juego de vez en cuando va recibiendo updates y corrige ciertos bugs del juego.La verdad que he visto algun que otro bug a la hora de personlizar la ropa pero nada grave, ya que van metiendo parches al juego.Hay cierto tipo de fallitos que deben de ir arreglando poco a poco para que no lastre la jugabilidad, de vez en cuando recibí un "crasheo" del juego pero nada importante.Estamos ante un juego bueno para conocer nuevas personas, además se hace muy agradable el poder usar el micrófono, gafas de realidad virtual y todo en su conjunto, estamos ante un mundo virtual que comparte cosas con el real, sin llegar a tal extremo pero este es el camino del futuro de los videojuegos.si buscas relacionarte y conocer amigos por internet, la experiencia es aún más divertida si posees gafas de realidad virtual.