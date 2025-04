Sakura Clicker | Analisis.

Esta vez, les traigo un artículo estilo análisis sobre un juego llamado Sakura Clicker, un juego 2D de anime que consiste en… Bueno, es un clicker ¿No? Se sabe a medias en qué consiste. ¿Saben qué? Mejor dejemos a un lado la introducción y saltemos al artículo en sí, es más fácil de explicar de esa manera. Mientras tanto, os dejare un video tráiler.

...

Ja! Realmente pensaste que lo iba a hacer, ¿no? Gente, me encanta su poca atención y amo su poca fe en mí, pero no hay manera de que pueda poner un video tráiler de este juego (puesto no se encuentra ninguno por ahí, al parecer) y hacer una reseña lo bastante extensa como para que sea interesante, literalmente podría describir el juego con 3-4 palabras “Clicker, Anime, Bikinis y mas Bikinis”. Así que más que una reseña, hare un análisis, donde analizó el juego y explico de lo que trata detalladamente, sin más nada que decir, empecemos…



Espera espera espera, se preguntaran, si no hay mucha información relevante en cuanto a este juego y no hay mucho merito en hacerle una especie de reseña. ¿Entonces porque estoy haciendo un articulo? Psf, porque sencillamente, no se encuentra ningún tipo de artículo sobre este juego en gamehag, así que me anime a hacer uno incluso sufriendo las consecuencias de que sea un juego que no tiene mucho que dar o de que hablar.

ALGO DE INFORMACION.

Sakura Clicker es un juego de tipo clicker con gráficos al estilo la novela visual que se encuentra disponible en steam: Sakura. El modo de juego inicialmente me recordó mucho a Time Clickers, pero desde entonces me di cuenta que tanto ese juego como Sakura Clicker deben mucho de su ADN a Clicker Heroes. Y, bueno, después de haber visto Clicker Heroes de segunda mano ahora... Sí, Sakura Clicker es casi una copia de carbono.

HABLANDO SOBRE EL JUEGO.

En cuanto al juego… En el lado derecho de la pantalla como podemos ver, aparecen “Monstruos” (que más bien parecen… Bueno, otra cosa) El juego literalmente consiste en, simplemente, reventarte el dedo haciendo click encima de estos “Monstruos” haciendo así, que lo logremos derrotar y al final nos soltaran monedas como recompensa. Podemos usar ese oro para mejorar el "poder del clic" y las habilidades de tu "personaje principal", o para contratar y mejorar personajes secundarios de ataque automático como podemos apreciar en el lado izquierdo de la pantalla.

Los “enemigos” o “Monstruos” vienen en oleadas; cada ola es notablemente más fuerte y más difícil que la anterior. Cada décimo enemigo es un tipo de jefe más fuerte, con un límite de tiempo, que bloquea el acceso a la siguiente oleada. Y cada quinto jefe te lleva a una nueva “etapa”, que cambia el fondo y los tipos enemigos. Esto continúa y sigue durante un tiempo, hasta que tu héroe finalmente alcanza el nivel 450. En este punto, puedes “reajustar” el juego: esto te pone de nuevo en el cuadrado uno, pero con un puñado de puntos de actualización permanentes que hacen la siguiente oleada o la siguiente acción con el juego más fácil.



Cabe recalcar que los puntos de mejora y o los beneficios permanentes se llaman "espíritus" o "mascotas", respectivamente, dependiendo de la traducción de Sakura.

GRAFICOS.

Bueh, no hay mucho que decir ¿No?, un juego 2D con unos cuantos... No, bastante dibujitos animes, pero no cambia que la resolución de estos estén muy bien hecha y trabajada. Obviamente, al ser puros dibujos directamente, hasta alguien con una piedra conectada a una papa podría jugar este juego con unos 100 fps estables y sin sufrir picos ni bajones.

SONIDO.

El sonido... Un tanto y algo, no, bastante peculiar. Ok basta, hablando sobre el sonido, nos podremos encontrar con una musiquita que durara toda la partida hasta que nos aburramos de dar clicks como locos, obviamente, con su respectiva opción de si queremos desactivarla o no.

Soniditos de monedas cuando agarramos las monedas, sonido de mejora cuando mejoramos tal cosa, etc etc. Aun que hablando un poco mas sobre el sonido que emite los "Monstruos" digamos que al atacarlos o darle click hacen un sonido como... No lo llamaría como un "moan", pero si algún que otro suspiro y grito sexualizado bastante innecesario.

FINAL.

La verdad, si soy sincero, no hay mucho mas que decir. Eso es lo que es Sakura Clicker, un juego que... Quizas para algunos este tipo de juegos sean algo viciosos pero la verdad es que para mi son bastante tediosos y aburridos. Hasta aquí llega mi articulo estilo analisis, espero que les haya gustado, como siempre digo en mis artículos, seguiré sacando mas artículos estilo reseña o analisis de juegos en un futuro. Hasta la próxima.