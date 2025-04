Saints Row: The Third (Breve Explicación)

En este Articulo voy a hablar sobre la tercera Entrega de la Saga Saints Row. Tranquilos, no les voy a hacer Spoilers. Empezamos...

De que Trata?



Saints Row: The Third es el Tercer juego de un Total de 5. Es un juego tipo mundo Abierto localizado en una ciudad llamada Steelport y puedes jugarlo con un amigo en cooperativo. En estas Rebajas Navideñas podrás conseguirlo a un Precio Excelente. Trata más que nada sobre una Banda y sus constantes guerras con otras bandas, asesinatos y robos etc.

Argumento



En este juego, protagonizaremos a un Líder de una Banda llamada 3rd Street Saints, que se dedica a hacer lo que todas las bandas hacen, robos, asesinatos, y distintos crimenes organizados, como dije anteriormente. Pero a diferencia de los Capítulos Anteriores, Los Saints ganaron muchísima Fama, actualmente ellos son considerados Celebridades.

Debido a la Gran popularidad de estos, ellos ganaron contratos con marcas de bebidas, fanáticos locos, etc. También ganaron algo más que solo fama, ellos ganaron nuevos enemigos, Los Syndicate.

Los Syndicate son una asociación formada por 3 bandas, Los Deckers, los Luchadores y los Deckers, todos estos unidos con el simple objetivo de eliminar a los Saints... Pero... creíste que esto iba a ser trabajo fácil para los Saints? Pues si, estás en lo correcto, es por eso que el Gobierno autorizó una Nueva fuerza Armada especializada para eliminar a las Bandas de Steelport.

Pero ustedes me dirán: "Matias, cual es la diferencia de este juego con el GTA?" Te aseguro que son juegos diferentes, porque? Púes la historia es otra y Saints Row la cuenta con un toque de humor un poco menos creíble. Para abreviar, su historia es menos seria que la de GTA. Pero es verdad que la temática de bandas es parecida.

No quiero entrar en más detalles debido a que no soy muy fan de dar Spoilers, así que pasaremos a algunas características de este juego.



- El sistema de Personalización de Personajes es enorme.

- No solo podremos personalizar a los personajes, si no que también a nuestros vehículos.

- Saints Row: The Third posee una gran cantidad de DLC's que traen más personalización para los personajes, nuevos miembros de Bandas, Armas nuevas, Vehículos nuevos y nuevas Misiones.

- Es Mundo Abierto por lo que podrás explorar toda la ciudad sin restricciones y habrá objetos escondidos que buscar.

- El precio de este juego y de sus DLC son bastantes accesibles, y su optimización logrará correr en cualquier computadora.

- Se presenta varios momentos en los que tendrás que elegir tu camino. (Destruir un edificio, o no) cosas así.

- A diferencias de antiguas entregas, este juego presenta una historia menos seria y con un toque mas humorístico.

Para ir terminando, les recomiendo que lean un poco e investiguen si es copiado o no, porque ya estoy cansado de escribir artículos y que digan que es copiado, parece triste tener que aclarar esto en un articulo pero es que hay tantos usuarios que solo quieren ganar gemas que ni se molestan en ver si un articulo es plagio o no. Tengan un poco de inteligencia y critiquen a un libro por su portada.

Recomiendo al %100 este juego con todos sus DLC, pasarás horas jugando lo, ya sea solo o con un amigo.



Muchas Gracias por leer este Articulo, espero que les haya gustado y espero que no les haya aburrido. Saludos!