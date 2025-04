Rule of Rose

Érase una vez una preciosa niña, su amiga la princesa de la rosa roja, estaba siempre a su lado. Un día su papa y su mama murieron repentinamente y la pobre niña fue enviada a una casa extraña. De repente la niña se quedo totalmente sola y así comienza la historia. Un cuento misterioso horrible e increíble. Sin embargo, la joven, Jennifer, no tenía otra opción más que rendirse ante el inquietante aprieto. Oh. Que chica más desafortunada

Por cierto para aclarar, me tomo el tiempo debido para cada articulo, para editarlo, reviso varias veces si tiene errores y siempre trato de hacer lo mejor posible y evitando cualquier tipo de spam ni copia de nadie. estaré escribiendo muchos artículos de juegos de ps2 y todos serán originales y estarán lo mejor escritos posibles. Así me gustaría que se tomen el debido tiempo en analizar el trabajo y no tomarlo rápidamente de spam

Antes de continuar con el articulo quisiera tratar algo que pareciera muy obvio debido a mi nombre y también imagen de perfil. Este juego es de mis favoritos, sin embargo, no quiero colocarlo en un pedestal en el artículo, si hablo bien de el no es por mero fanatismo si no por méritos propios del juego. Esto lo menciono para que no vallan a pensar que lo sobrevaloro. Seré lo mas imparcial posible. Gracias y que disfruten de esta maravillosa historia. Una historia muy triste y trágica, pero a la ves muy hermosa y sentimental.

La introducción que han leído es lo primero que vemos en el juego. Conoceremos un suceso en la vida de jennifer, una historia contada a modo de un cuento para niños con metáforas, alegorías y analogías.









A Jennifer le ha ocurrido algo malo, ella a perdido a sus padres a bordo de una nave que se dibuja en el juego como un gran pez volador lo cual realmente es un dirigible, milagrosamente ella sobrevive al accidente y por otra razón llega a un orfanato, el orfanato jardín de rosas, ella les cuenta a los niños lo que le a ocurrido y ellos la apodan chica desafortunada. Los niños en este orfanato tienen un extraño juego, ellos dicen llamarse los aristócratas y es que habían instalado una especia de sistema jerárquico en el orfanato. La del mayor puesto era la princesa de la rosa roja, luego viene la clase refinada, que son, la duquesa, la condesa y la baronesa. Luego le siguen la burguesía que ocupaba todos los demás niños y de ultimo estaban la pobre y la miserable.









Todo el que está en el orfanato esta obligado a unirse y a ser parte del club de aristócratas, y si no, sufriremos las consecuencias lo cual es la muerte. Así que no tenemos más opción que entrar y regirnos por la llamada ley de la rosa. Iniciamos en lo más bajo siendo la miserable. Sin embargo, pronto escalaremos nuestro estatus. De repente conocemos a nuestro fiel amigo, un cachorro del cual nos encariñamos rápidamente. Este cachorro provoca problemas en el orfanato. Y se realiza una reunión para hablar sobre este asunto.

El resultado de esta reunión provocaría otro suceso trágico en la vida de Jennifer. Repentinamente de nuevo la preciosa niña quedaría totalmente sola.







El juego salió para ps2 en el año 2006 creado por la ya desaparecida pushline. Esta desarrolladora de juegos recibió un pedido de Sony, el cual era desarrollar un juego de survival horror. A pesar del revolucionario residente evil 4 Sony había pedido a los de pushline un survival al estilo clásico. Este equipo puso manos a la obra.

Quisieron una obra que adoptara las mecánicas y características de un survival, un combate y controles toscos, un juego que invite a la exploración y descubrimiento de una historia y demás características. Pero ellos querían que su obra fuera singular, algo que la caracterizara por demasía de las demás hermanas mayores como silent Hill o el resident. Y tuvieron la genial idea de hacer su juego a modo de un cuento y que además los protagonistas fueran niños.

El juego ha sido comparado con silent Hill debido a su nivel de figuras y simbolismos mas sin embargo sus desarrolladores han negado haberse basado en las obras del team silent. También se le compara con haunting ground a lo cual también lo han negado.

El equipo a querido que el juego tuviera una identidad propia y que su base estuviera en otros medios. Ya que su obra iba a ser contada a modo de un cuento decidieron basarse en cuentos antiguos que exploraran los comportamientos de niños y llegaron a los cuentos infantiles de los hermanos Grimm de Alemania. Se basarían en estos cuentos y el lugar seria en la Inglaterra de 1930. De aquí que intentaran hacer que todos los elementos fueron como de esa época, la banda sonora es en su totalidad acústica de instrumentos de cuerdas, los diálogos muy clásicos las estéticas y vestuarios de personajes y cualquier otro elemento. Ellos aclaran haber estudiado e informado mucho sobre este tiempo.

Explicar un poco como va la trama del juego es muy importante. El juego es un cuento que se divide en otros cuentos mas pequeños. Cada cuento revela algo un suceso, algo nuevo en la historia de Jennifer. Existe un cuento que cuenta como llego Jennifer al orfanato, hay uno para su compañero fiel y así los demás cuentos nos relatan historias que le ocurrieron a Jennifer en su paso por el orfanato. También las historias exploran a los demás niños, su forma de ser, sus complejos, sus sufrimientos y demás cosas sobre ellos.









Ya que todo el juego es considerado como un cuento hay muchas cosas que no se pueden tomar a lo literal y a casi todo hay que buscarle un trasfondo, de aquí su parecido con silent Hill. Esto ha suscitado un problema que puede considerarse una espada de a doble filo. Y es que por el nivel de subjetividad que tiene, se presta a muchas interpretaciones, por ejemplo: los enemigos en el juego son unos pequeños niños deformes que según el capítulo tomaran diferentes formas, muchas son las interpretaciones que se les atribuye a la existencia de estos enemigos y el juego no muestra algo claro del por que de estas criaturas. Otro punto muy importante es la delgada línea que hay entre lo real y lo cuentista; que es real en el juego y que es cuento, es muy difícil saberlo. Yo he interpretado todo como un cuento que se basa en los recuerdos de una chica y así he escrito el artículo. Y hoy día 12 años después aun hay neblina en la historia del juego y pues esto puede gustarle a alguien y a otros no.

Los demás elementos del juego, hablando de su banda sonora exclusivamente formada por instrumentos de cuerdas es excelente, personalmente es de las mejores que escuchado. ¡¡Las cinemáticas Por Dios!! son casi perfectas, la cinemática final del cuento llamado el funeral ¡!Por DIOS!! en combinación con los momentos de silencio y momentos cuando suena la música forman un cuadro super triste, intrigante e impactante. Los 3 fuertes del juego historia, música y cinemáticas. Sin dudar la historia es la punta de lanza.









Mas sin embargo dijimos que seria imparcial y pasamos a lo escondido bajo la cama, al monstruo del armario, al sótano oscuro que nadie quiere abrir y es su jugabilidad, tan fea es, es muy horrible. Personalmente una vez me hizo enojar tanto que apague la consola de la rabia que me había hecho sentir, los momentos de batallas son demasiado molestos, atacas a los enemigos y los traspasas, mientras te levantas de un golpe te vuelven a dar y así te matan injustamente y si no has guardado en mucho tiempo, ¡¡valagame Dios!! Sin duda el combate es el grano mas feo de la cara.





Para finalizar, hay que hablar sobre lo controversial que fue el juego. Prohibido en Australia, reino unido e Italia, esto debido al contenido del juego. En su contenido podíamos encontrar muchas alusiones a la pedofilia, trastornos psicológicos, hay una relación amorosa entre 2 niñas, signos de locura, suicidio, bullying, sadomasoquismo etc. Y si a esto le sumamos que sus protagonistas son niños, nos daría igual a una bomba que no fue muy pequeña. Esto sepulto al juego. Solamente ibas a ver notas malas sobre el juego en revistas y páginas web, sino que también, distribuidoras grandes cerraron sus puertas al título. Hoy en día sigue siendo un juego poco conocido pero que goza de más aceptación por parte de los que han jugado el titulo convirtiéndose en uno de los juegos de culto y joyas perdidas e infravaloradas de la ps2.