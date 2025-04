ROTR: Armas, Personajes, Mapas y Mas.

Esta vez, me voy a desviar un poco de mi rutina de artículos de reseña de juegos, decidiendo así publicar un nuevo artículo donde profundizara más en Rise Of The Tomb Raider, ya que ya existen varias reseñas que hablan de este, pero nunca o ninguno que profundizara mas en sus coleccionables, armas, personajes secundarios, principales y los mapas mas importante que nos podriamos encontrar en este. Se obvia que mencionare las armas con sus respectivas caracteristicas, todos los mapas con sus coleccionables, tumbas, desafios y los personajes, tantos principales como secundarios.



Sin mas nada que decir, empecemos.

Bien, primero lo primero, empezare explicando los diferentes mapas o zonas que nos encontramos en Rise Of The Tomb Raider con sus respectivas características. Luego de eso saltare a las armas, explicando cuantas mejoras obtiene cada una y características de estas. Por último los personajes, explicando su papel o importancia en la historia y todo con su respectiva imagen.

MAPA.

En Rise Of The Tomb Raider podemos encontrar un total de 15 lugares o mapas diferentes con coleccionables esparcidos por todos ellos y con diferentes aspectos y características. Obviamente, no los voy a mencionar todos, pues quedaría muy largo y tedioso, además de que algunos de estas 15 zonas son opcionales y bastantes cortas, haciendo así que cuando vaya a hablar de ella la información que de seria bastante corta o nula puesto este no tiene mucho que dar. Así que me centrare en mencionar los más importantes… Un total de 7 mapas mencionare.

SYRIA: Tras completar el prologo, este va a ser el primer mapa en donde embarcaremos nuestra aventura como Lara Croft, este mapa se caracteriza por tener un bioma desértico, arenoso y un aspecto caluroso. Aparte de obtener la tumba del profeta en el.

Reliquias: 2.

Desafios: 7.

Documentos: 4.

Murales: 5.

Alijos de monedas: 3.



SIBERIA: Se caracteriza por tener un clima frió y rodeado de nieve, nos encontraremos a lo largo de la exploración varios pueblos, cabañas e instalaciones soviéticas abandonadas. Y aparte de eso, se considera uno de los mapas mas importante en cuanto historia, puesto aquí es donde se desarrollan varias misiones principales de la historia y también encontraremos algún que otro ciudadano soviético que nos de misiones opcionales… Ah, y también una tienda de armas, donde podremos comprar diferentes tipos de mejoras.

Reliquias: 18.

Desafios: 14.

Documentos: 26.

Murales: 12.

Alijos de moneda: 9.

Alijos de supervivencia: 21.

Cajas fuertes: 14.

Entradas a criptas: 2.

Desafíos de tumbas: 3.

GEOTHERMAL VALLEY (VALLE GEOTERMICO.): Es en donde el pueblo de el profeta de encuentra establecido, un pequeño pueblo. Se caracteriza por ser montañoso, un clima cálido y una flora llena de pinos, increíble y hermosa. Al igual que en Siberia, encontraremos misiones opcionales ofrecidas por los ciudadanos de este pequeños pueblo, dándonos como recompensa monedas para comprar en la tienda, vestimentas o piezas de armas.

Reliquias:13-

Desafios:19.

Documentos:33.

Murales:4.

Alijos de moneda:9.

Alijos de supervivencia:20.

Cajas fuertes:8.

Entradas a criptas:2.

Desafíos de tumbas:4.

THE ACROPOLIS (LA ACROPOLIS.): Tras haber completado varias misiones principales en la historia, desbloquearemos este mapa o zona que se caracteriza por ser un continuación del Valle Geotérmico. La única forma de acceder a él es completando las misiones, puesto si lo intentamos antes, no nos dejara. Al igual que el Valle Geotérmico también tiene una fauna pinosa y un clima cálido.

Reliquias:3.

Desafios:6.

Documentos:10.

Murales:1.

Alijos de moneda:3.

Alijos de supervivencia:2.

RESEARCH BASE: Otro mapa que se desbloquea tras hacer las misiones principales y lleva a cabo una de las misiones más importantes de la historia, se caracteriza por tener una Base Sovietica abandonada y está lleno de soldados de la Trinidad, en este mapa, se presenta un clima frio, es algo boscoso, lleno de pinos y está rodeado de nieve.

Reliquias:3.

Desafios:4.

Documentos:4.

Murales:1.

Alijos de supervivencia:3.

Cajas fuertes:2.

PATH OF DEATHLESS (EL CAMINO DE LOS INMORTALES.): Tras haber descubierto donde se encuentra la fuente divina, Lara se adentra en esta mazmorra subterránea que se encuentra debajo de una montaña de hielo. El mapa o la zona se encuentran plagados de enemigos que portan el poder de la fuente divina, y Lara tiene que darse prisa, puesto que la Trinidad también le va pisando los talones. Al igual que otras zonas o mapas, también se desbloquea tras avanzar en la historia principal.



Desafios:6.

Documentos:4.

THE LOST CITY (LA CIUDAD PERDIDA.): Tras haber superado El camino de los inmortales, nos encontraremos con esta enorme ciudad. Que al igual que la zona anteriormente mencionada también estará plagada de enemigos que portan el poder de la fuente divina. En el camino de este podemos encontrar alguna que otra Tumba de desafío junto con algunos coleccionables.

Reliquias:10.

Desafios:21.

Documentos:8.

Murales:3.

Alijos de moneda:3.

Alijos de supervivencia:6.

Entradas a criptas:1.

Desafios de tumbas:1.

Y esos serian todos los mapas importantes tanto en la historia principal, como en coleccionables o Tumbas de desafío ;).

ARMAS.

En cuanto a armas, en Rise Of The Tomb Raider contamos con un total de 5-7 estilos de armas diferentes en cada categoría (Ósea, en pistolas, arcos, escopetas y fusiles de asalto.) Obviamente, no los mencionare todos, vendría siendo demasiada información y no me alcanzaría para lo demás que quiere explicar en el articulo ;) así que solo mencionare las más importantes de cada una de estas categorías.

COMPOUND BOW (ARCO COMPUESTO.): Unos de los mejores arcos que podremos tener en el juego si lo mejoramos a el limite, se caracteriza por tener buena precisión y gran cantidad de daño. Aparte de una apariencia increíble en comparación a los otros arcos.

MILITARY RIFLE (FUSIL MILITAR.): Se caracteriza por tener gran cantidad de daño y precisión, si lo mejoramos a el máximo nos daremos cuenta que a comparación de los otros fusiles, este es el mejor. El que tiene más alcance, precisión y daño. El control de retroceso no es excepcional pero si el promedio.

AUTOSHOTGUN (ESCOPETA AUTOMATICA.): Causa un gran daño en una cantidad corta de tiempo a comparación de las otras escopetas, tiene un alcance regular y el retroceso es un poquito tedioso de controlar.

ACCIPITER NOX: Una de las mejores pistolas de el juego dependiendo de nuestros gustos, si la mejoramos al máximo, terminara superando a las demás pistolas.

PERSONAJES.

En cuanto a personajes mencionare a los más importantes, lo que aporta algo a la historia principal y protagonistas. Empecemos.

LARA CROFT: Nuestra arqueóloga favorita, en esta entrega está encargada a seguir los pasos de su padre, encontrar la fuente divina y averiguar que trama o quiere la Trinidad tras encontrar este poderoso artefacto. Se considera el personaje principal de toda la franquicia y es el que estaremos manejando durante toda nuestra aventura.

JONAH MAIAVA: Se considera uno de los personajes principales, y es el mejor amigo de Lara Croft y quien la acompaña en su aventura en busca de la fuente divina. A comparación de Shadow Of The Tomb Raider u otras entregas, aquí no hace gran efecto en la historia aparte de alguna que otra cinemática.

LORD CROFT: El Padre de Lara, en cuanto a juegos, su primera aparición fue en Rise Of The Tomb Raider. Se considera un personaje secundario, puesto a que solo aparece en cinemáticas y recuerdos de Lara.





JACOB: Es el profeta y el líder del pueblo en el valle geotérmico, es quien porta los poderes de la fuente divina y sabe en donde se encuentra este artefacto. Se considera un personaje principal.

SOFIA: Comandante del pequeño pueblo del Valle Geotérmico, hija de Jacob, el profeta. En varias misiones nos encontraremos con ella y hace un papel importante en la historia.

ANA: Al igual que Lara, se considera que es una arqueloga, y tiene alto mando de la Trinidad. Fue novia del padre de Lara e intima amiga de Lara. Ana ayuda a Konstantin, y al igual que él, también quiere la fuente divina para sus propias necesidades.

KONSTANTIN: Comandante de la Trinidad y manejas las tropas de esta, es el hermano menor de Ana. Se encarga de dirigir la operación de buscar a la fuente divina por parte de la Trinidad, y ponerle un alto a Lara Croft.

FINAL.

Hasta aquí llega este articulo, aporte la información más importante en cuanto a armas, mapas y personajes que se puede dar sobre Rise Of The Tomb Raider ;). Espero que les haya gustado y seguiré sacando mas artículos de este tipo junto con reseñas y guías, como siempre hago. Nos vemos.