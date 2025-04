( 66 ratings)

Roblox Un Gran Juego

Roblox en su juego online que puedes jugar gratuitamente y disfrutar de sus minijuegos de muchas categorias como RPG , Etc. El juego es muy divertido ya que ademas de tener un aspecto agradable cotiene varios minijuegos como Jailbreak (Juego donde puedes ser Prisionero o Policia en donde si eres prisionero tienes que escapar de la carcel y robar bancos o joya. Pero si eres policia deberas contener a los prisioneras en la prision y no dejar que roben.





Otros de sus grandes juegos fue MeepCity que es un juego en donde puedes obtener todos los articulos gratis , claro no lo tendras en la pagina de roblox sino en el mismo minijuego y bueno es divertido ya que da una agradable experiencia a los nuevos que pueden vestir a sus avatares, MeepCity es un gran minijuego de roblox , puedes tener mascotas tu propia casa y ademas el mismo minijuego contiene minijuegos!! Que mas pedir? Es algo grandioso que nos den esa experiencia y nos agrada mucho a todos los jugadores que lo jugaron y disfrutaron de su estadia en ese juego

Otro gran juego muy popular es Phanthom Forces que es un juego RPG de roblox en el cual puedes capturar objetivos mientras matas a tus enemigos asta que termine la partida oh el deatmatch en el cual tu equipo debe de matar al equipo enemigo asta llegar a mas puntos que ellos por cada kill y asi ganar la partida , tiene varias cajas en las que te saldran skins para tus armas que se ven muy bien es algo parecido al CS:GO y me encanta en mi opinion





La moneda del juego (Los Robux) Son algo...Bueno no puedo decirlo pero se tiene que pagar dinero real para tenerlas y que puedes hacer con esa moneda? Pues comprar cosas para personalizar a tu avatar del juego, es lo unico que no me agrada aunque los desarrolladores ganan dinero facil y rapido para algunos es frustante no verse igual que otros...(Como yo) Pero bueno ademas de poder comprar hats para tu avatar tambien puedes jugar juegos que tienes que pagar con robux para poder jugarlos



La socializacion en Roblox es agradable, puedes conocer a mucha gente y jugar con ella los juegos que amas y divertirte por horas!!! Es muy agradable cuando estas aburrido oh no sabes que hacer y es muy satisfactorio cuando pasas esos momentos de gracia y diversion con tus amigos

pero claro no todo es color de rosa ya que hay tambien personas que solo critican y paran insultando lo que arruina un poco al juego ya que estan hay insultando mientras tu juegas tranquilo y sin molestias , es algo frustrante pero bueno que se le ara cada uno es como es solo tenemos que soportarlo y dejarlo pasar





Bueno espero que les haiga gustado mi articulo jeje, Me encanto hacer esto es mi primera ves y bueno roblox es uno de mis juegos favortos

Gracias por leer mi articulo y Adios