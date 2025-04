Riven, la secuela de Myst

Riven: The Sequel to Myst es un juego de aventuras y rompecabezas desarrollado por Cyan Worlds y originalmente publicado por Red Orb Entertainment en 1997 como la secuela directa del exitoso Myst . El desarrollo de Riven se llevó a cabo durante más de tres años, y el alcance del juego se expandió debido a un equipo de desarrollo y presupuesto mucho mayor en comparación con el de Myst. El ex empleado de Industrial Light & Magic Richard Vander Wende también se unió a Cyan Worlds para el proyecto, prestando su propio estilo estético único a Riven en un esfuerzo por diferenciar visualmente el juego de los entornos de Myst.El lanzamiento inicial del juego consistió en cinco CD-ROM que se intercambiaron durante las transiciones entre ciertas áreas del juego. Debido a su capacidad de almacenamiento relativamente limitada, fueron necesarios varios discos para contener la gran cantidad de transmisión de video integrada en las diversas escenas de Riven. Riven se lanzó más tarde en un solo DVD-ROM con imágenes mejoradas, lo que también eliminó la necesidad de intercambiar discos.Riven fue un éxito comercial, se convirtió en el juego más vendido en 1997 a pesar de su lanzamiento a fines de octubre; El juego vendió aproximadamente 1,5 millones de copias en el primer año después de su lanzamiento inicial. Aunque generalmente bien recibido por los críticos, Riven también obtuvo algunas críticas negativas con respecto a su presentación y mecánica de envejecimiento, que fueron en gran parte idénticas a las de su predecesor Myst de 1993, así como la naturaleza obtusa de algunos de sus rompecabezas.Al igual que Myst antes, Riven es un juego de aventuras en primera persona que apunta y hace clic en varios entornos pre-renderizados. Los jugadores exploran el mundo de Riven haciendo clic en diferentes áreas de la pantalla para girar, caminar e interactuar con objetos en el entorno. El progreso es técnicamente no lineal y, aparte de las conversaciones dispersas con un puñado de personajes no jugables , está completamente dirigido por el jugador. El juego no rastrea ningún objetivo de juego, por lo que los jugadores deben explorar las cinco islas de Riven con poca orientación para resolver acertijos y, finalmente, llegar a uno de los muchos finales posibles.Al igual que su predecesor, Riven también incluye un "Modo Zip" para transiciones rápidas a través de áreas previamente exploradas.Los eventos de Riven siguen directamente el final canónico de Myst en el que el jugador (conocido extraoficialmente como " The Stranger ") libera a Atrus de un encarcelamiento que había sido orquestado por sus dos hijos, Sirrus y Achenar . Después de tratar con sus hijos corruptos, Atrus solicita la ayuda del jugador para rescatar a su esposa Catherine , a la que sus hijos habían engañado para que regresara a su hogar, Age of Riven .Al igual que Atrus, Catherine quedó atrapada debido a la ausencia de un libro de enlace funcional en Riven que le permitiría regresar a Myst Island . Finalmente fue capturada por Gehn , el padre megalómano de Atrus y autor original de la "Quinta Edad" de Riven.Treinta años antes de los eventos del primer juego, Atrus se vio obligado a vincularse con Riven por su padre dominante y se enamoró de un nativo de Rivenese llamado "Katran". Juntos, lograron escapar de la tiranía de Gehn atrapándolo dentro de su propia Edad de Riven que se derrumbaba lentamente. Gran parte de la historia de fondo de estos tres personajes se detalla en la primera novela relacionada con la franquicia de Myst , Myst: The Book of Atrus .En los treinta años transcurridos desde que Atrus y Catherine huyeron de Riven, Gehn se ha presentado como una deidad a los habitantes indígenas y supersticiosos de la Era. Ahora gobierna a Riven usando una combinación de miedo y su propio conocimiento del imperio D'ni caído, incluido el Arte D'ni perdido de escribir libros vinculados. Sin embargo, la comprensión de Gehn del arte escrito es muy defectuosa, y durante mucho tiempo ha buscado crear un libro de enlace funcional para liberarse de los confines de su Edad en deterioro mediante la explotación de los recursos naturales y humanos disponibles. La crueldad de Gehn también ha dado lugar a un movimiento de resistencia conocido como "Moiety", que trata de liberar a Rivenese de su gobierno, incluso cuando su mundo se degrada debido a las fallas inherentes al estilo de escritura D'ni de Gehn.Al comienzo del juego, Atrus le entrega al jugador su diario, explicando que será suficiente para que el jugador esté al tanto de su historia con Gehn, Catherine y Riven. También le proporciona al jugador un "libro de trampas" similar a los que se había usado para atrapar a Sirrus y Achenar, con la intención de atraer a Gehn hacia él. Debido a que Atrus está preocupado por volver a escribir las secciones del libro de Riven para retrasar la destrucción de la Era, no puede acompañar al jugador a Riven. Atrus tampoco está dispuesto a arriesgarse a que Gehn se escape de Riven y admite que el jugador debe conectarse a Riven sin ningún medio de regresar a Myst.Por lo tanto, el jugador debe encontrar una manera de señalar a Atrus una vez que hayan atrapado a Gehn y liberado a Catherine; después, Atrus planea viajar a Riven con un auténtico libro de enlaces de Myst para recuperar a su esposa y al jugador antes de que la Edad condenada se derrumbe por completo. Antes de que el jugador se enlace con Riven, Atrus también revela la posibilidad de que su éxito permita que el Extraño regrese finalmente a la Tierra .Los gráficos son simplemente impresionantes. Difícilmente podemos esperar que los creadores de Myst salgan con algo más que excelentes gráficos, pero se han superado a sí mismos. Ahora sé por qué tomó tanto tiempo. Puede ver las horas, las semanas y los meses que los desarrolladores deben haber volcado para armar los paisajes y detalles maravillosos y asombrosos. "La belleza" simplemente no lo explica. Los mundos están llenos de detalles diminutos, como pequeños insectos que se arrastran alrededor, piedras en el suelo y otros objetos aleatorios que puedes encontrar caminando por cualquier parte. ¿Y recuerdas haber transportado esos libros en el juego Myst ? Ya no, obtienes una montaña rusa y media si quieres ir de isla en isla en Riven!Los sonidos son igual de impresionantes. Por más realistas que puedan ser, definitivamente se suman al estado de ánimo y contribuyen en gran medida cuando te atraen al juego y te hacen creer que realmente estás caminando. Tal como lo recomienda el manual, le sugiero encarecidamente que obtenga un par de altavoces realmente buenos o un buen par de auriculares, el sonido no es algo que quiera escatimar.Todos ustedes que han jugado a Myst saben que la música no fue incluida. Estoy de acuerdo con los diseñadores que no ponen música en Riven también. Si caminas por una isla, no habrá música al azar en el fondo, sino que los pájaros revolotean en el aire, los insectos vuelan y el viento silba en la tierra. Si debes tener música, simplemente elige tu CD favorito. Mucho mejor que los temas repetitivos que pronto te cansas de otros juegos.