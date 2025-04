Review: Saga Silent Hill

La saga de terrornos ha proporcionado muchas horas de tensión y de quebrarnos la cabeza para solucionar acertijos y puzzles, pero hay quien dice que la saga fue cuesta abajo después de. ¿Esto es así? Vamos a hacer una review de la saga centrándonos en los cinco episodios principales. (Con esto quiero decir que "", "" y otros títulos fuera de los principales no entran en esta review.)Corría el año 1999 ylanzaba al mercado deun juego survival horror llamado. El argumento sencillo en un principio, la hija de nuestro protagonista que se llama, ha desaparecido y debemos encontrarla. Pero donde debemos buscarla es en las profundidades de un pueblo fantasma y maldito llamadoy donde nos esperan algunos sustos y unos cuantos acertijos. En aquel momento muchos señalaron ade ser la respuesta defrente a, y es fácil que fuera así pero no por ello sería un mal juego, sino todo lo contrario.La principal diferencia entrees la mecánica y diseño del juego, ambos son juegos que han envejecido muy bien a lo largo de estos años y son sin ninguna duda, grandes juegos. Mientrasnos sumergía en una historia de zombies, con un clásico apuntar y matar acompañado de acertijos en escenarios prerrenderizados,nos introducía en otra realidad donde los muertos y los vivos se encuentran, acompañado de una atmósfera angosta y lugares para explorar, con acertijos y una historia dramática en escenarios en movimiento. En un principio estas serían las diferencias más destacadas entre estos dos títulos que fueron precursores de sus propias sagas.La aventura ennos lleva a recorrer y explorar el pueblo, pasando por adentrarnos en lugares concretos a fin de avanzar como por ejemplo el colegio. Los acertijos entambién se nos presentaban algo más complicados que endesde mi punto de vista, haciéndote pensar en la solución y dando vueltas para ver si encontrabas pistas. La constante neblina del pueblo y el aterrador silencio acompañado de sonidos extraños en los interiores sin duda hicieron que este juego tuviera su propia esencia de misterio y terror tan característicos de la saga en posteriores secuelas.La jugabilidad en este primer capítulo es bastante buena y fácil, limitándonos a correr por el pueblo y a ir explorando más en interiores, así como ir con cuidado de los monstruos a nuestro alrededor, mientras nos vamos encontrando notas y retales del pasado histórico del pueblo, pudiendo matar a los enemigos a palazos, con pistola o a intentar esquivarlos corriendo y todo ello acompañado de una banda sonora excepcionalmente genial. Salió inicialmente enexclusivamente aunque hoy tenemos repacks del juego convertido a pc usando emulador integrado o directamente en emulador para poder jugarlo enEn 2001 nos llegaría la segunda entrega depara. Con unas más que notables mejoras gráficas en lo general y una historia más dramática que en el 1. Nuestro protagonista recibe una carta de su mujer muerta 3 años atrás y decide ir a buscarla a este pueblo maldito. Sin entrar más en la historia decir que este capítulo contenía diversos finales alternativos que dependiendo de nuestra forma de jugar acabaría por mostrarnos uno u otro final, siendo que en resumidas cuentas es nuestro protagonista quien ama tanto a su mujer, el mismo que la mató porque no aguantaba más su enfermedad. Un argumento cruel y dramático que nos acompaña durante el juego en diversos "flashback" a modo de recuerdos así como personajes extraños que nos encontraremos a lo largo de la aventura, como es una chica que vemos por primera vez en el cementerio llegando al pueblo, que finalmente según se avanza se insinúa que sufría abusos sexuales de su padre y donde se nos presenta alguna que otra escena con toques obscenos haciendo referencia a ello, aunque no explícitamente sino sutilmente, así como otro chico que conoceremos y sobre el que leeremos en varios retales de periódicos.Nuevamente nos adentraremos en las peligrosas calles de este pueblo fantasma, con un mayor realismo debido a la calidad gráfica muy bien lograda tanto en exteriores como en los interiores, lugares como un edificio de apartamentos y diversos lugares más que recorreremos en nuestra aventura. Sin duda este capítulo es el mejor para mi gusto, ya que mejoraron los detalles en general manteniendo una jugabilidad práctica y sencilla acompañada de tensión y misterio, así como una historia más consistente en cuanto a sentimientos y drama, que bien podría ser extraído de una buena película de terror.Sin duda esta sería la mejor secuela que dejaría, ya que en los capítulos posteriores vemos que se repiten diversos factores que ya encontramos en estos dos capítulos, así como una especie de cuesta abajo en cuanto a guiones, aunque no podemos decir lo mismo de las bandas sonoras ya que cada juego tuvo una banda sonora excepcional y que para mi gusto es sin duda el mejor tanto en el juego como en lael. EL drama, la tensión y el terror fueron magistralmente plasmados en esta banda sonora que nos acompaña en el juego tanto en las secuencias como en el gameplay, por lo que este juego ha envejecido muy bien, incluso a día de hoy se puede descargar paracon diversos fixes para jugarlo sin problemas en máquinas actuales y en Widescreen, todo un disfrute para cualquier amante del género y un juego altamente recomendado.Aquí es donde para muchos comienza el declibe en la saga. En el año 2003,hacía aparición eny enpero esta vez no hicieron versión para. Con una más que notable diferencia en cuanto a calidad gráfica, cargada de detalles en los personajes y escenarios pero con un reciclaje redundante en cuanto al guión, ya que está relacionada la historia directamente con, siendo que esta vez nuestro protagonista no es otro que la niña pequeña de la primera entrega varios años después. Debido a esto nos encontraremos con diversas referencias aya que esta secuela sería la continuación de la historia, donde la niña ya adolescente empieza a experimentar los planos de pesadilla dey donde la trama nos lleva a volver al tema inicial de la orden y los orígenes de la niña que rodeaban al primerasí como conocer su alterego en el mundo fantasmal,...Si bien prefiero la segunda entrega, no considero que sea un mal juego para nada ya que los gráficos eran de lo mejor en aquel entonces, con gran nivel de detalles en las texturas, sombras, expresiones de los personajes... Sobre que volvieran al inicio deen el guión, es un detalle que fue tanto criticado como elogiado, ya que hubo una gran comunidad a la que si que le gustó esta faceta de continuar la historia y así finalmente poniendo punto y final a, aunque esto hizo caer mucho en reciclar aspectos del juego, así como situaciones que nos encontramos que nos resultan familiares, aunque incluyendo escenarios bastante tétricos como es el parque de atracciones al principio del juego y la constante del muñeco conejo rosa, que aparece en otros capítulos de la saga también. Parece como que no les acabó de gustar quefuera un capítulo independiente dey quisieran retomar la continuación en esta tercera entrega, cosa que quizá no salió tan bien como se esperaba ya que a pesar de tener una gran comunidad de fans, no es considerado con la genialidad de los anteriores y se nota un declibe en cuanto a la historia que hace flojear este capítulo, aunque como digo los gráficos son excepcionales y lamuy buena también.En 2004 nos llegaría, nuevamente como un capítulo independiente con una alta calidad gráfica y de sonido pero con una jugabilidad completamente distinta a los anteriores, así como su historia. Nuestro personaje se encuentra encerrado de forma completamente sobrenatural en su apartamento en otro pueblo. Allí comienza a tener visiones y a adentrarse por un extraño agujero que tiene en la pared delpara adentrarse en los hinóspitos rincones de, donde se verá involucrado en una trama sobre un asesino en serie.Como se puede ver lo he simplificado mucho porque en realidad no hay más, si bien los gráficos yson muy buenos, la trama ya se nota algo vacía respecto a las anteriores entregas principalmente por la falta de factor dramático, ya que este factor engrandecía el misterio y la tensión de estos juegos y donde en este capítulo parece que quisieran recalcar el misterio y el terror pero dejándonos para ello una extraña historia que no tiene nada que ver con lo visto anteriormente.De por si este juego tuvo muchas malas críticas aunque nuevamente yo no lo considero un mal juego, de hecho lo recuerdo bastante bien con su atmósfera de terror, un poco raro que los monstruos fueran volando tipo espíritus y difícil en algunos trozos pero a fin de cuentas cumple con su cometido, la trama a pesar de verse muy superficial nos acaba adentrando en la historia y nos entrega dosis de misterio y tensión que es lo que finalmente se busca. A mi personalmente me gustó mucho más que el 3, y la prueba es que elme lo he pasado dos veces viendo dos finales, así como ely elme los he pasado varias veces pero en cambio elno, porque en algún momento del juego me aburre aunque me esfuerce, igual que me pasa en el 5.Considero que es un buen juego, bastante apartado de los anteriores pero un buen juego para echar unas horas y pasárselo al ritmo que vas explorando tétricos lugares y completando los enigmas.Finalmente esta es la entrega peor recibida para los amantes del género, de la saga y hasta de la compañía, ya que esta vezy elno participaron en el proyecto, dejando a otra compañía () que lo hiciera, por lo que el juego esta vez no nació en Japón sino que era íntegramente americano y veía la luz en 2008 en todas las plataformas y lugares a la vez aunque lo distribuyerabajo el nombre deEmpezar a hablar del quinto capítulo así no pinta bien, pero de hecho este título no ha sido criticado por la comunidad sino que ha sido hasta repudiado, aunque no considero que sea tan mal juego.Si bien resulta obvio el gran cambio a nivel gráfico que presentaba el juego debido a las nuevas técnicas, algo muy importante se perdía aquí y es la esencia propia de. Esos lugares angostos y tétricos que frecuentábamos en las anteriores entregas quedan aparte en esta entrega, cambiando para ello situaciones y ambientes. Como en el capítulo anterior, comenzamos en otro pueblo que nos acaba llevando a, esta vez en busca de su hermano y su padre tras volver del ejército.Nos encontraremos con extrañas situaciones y personajes de la trama, pero es notable al poco de estar jugando que el factor tensión esta vez pasa desapercibido, no se si tiene algo que ver con queno participara en el proyecto pero desde luego la esencia de nuestro querido pueblo fantasma parece que se fuera disolviendo. La jugabilidad es muy parecida a los anteriores, debemos ir explorando lugares solventando peligros y solucionando enigmas pero como recalco no es ni la mejor historia ni el mejor ambiente deComo todo al final, esto va a gustos. Puede que a uno le guste más uno que otro, como que se puede sentir más identificado con uno que con otro. A mi personalmente el 2 es el que considero el mejor, por un argumento romántico, dramático y catastrófico que le da vida terroríficamente bien, así como suque es de un nivel magnífico.Dudo mucho que no conocieras esta saga, pero espero que ahora tengas un poco más de información sobre ella y ganas de probar alguno de sus capítulos, considero buenos todos aunque el 5 se hace bastante monótono y aburrido, recomiendo jugarlos en orden cronológico para tener la mejor experiencia de juego posible.Un cordial saludo y nos vemos en la próxima.