Revelation Online.

Para nada una revelacion, muy repetitivo e igual a muchos juegos en el campo del MMORPG.

Revelations viene de My.games, quienes son responsables de un grandioso juego como lo es Skyforge, el cual, si bien no viene al caso en este articulo, cabe destacar que hubo varias cosas que hicieron bien, como un motor grafico increible, una muy buena optimizacion, originalidad en un campo algo explotado como lo es el MMORPG, un arbol de habilidades/progreso inmenso, con muchisimas posibilidades, combinaciones y alternativas, que, al principio del juego, si bien era algo largo y dificil de entender, con el tiempo y la experiencia uno se iba acostumbrando, lamentablemente hace un tiempo cambiaron muchas de las cosas buenas que tenian, todavia no se porque, pero bueno, ahora mencionadas cosas buenas de Skyforge, y destacando otra vez que son de la misma compañia podemos iniciar con la revision a Revelations.

Lo primero que tengo para decir, es que el Tráiler nos prometia algo que nunca llegamos a ver, un increible mundo abierto, con gran cantidad de ubicaciones, todas diferentes, y diferentes puntos de inicio dependiendo de tu raza,cada una de las razas comenzaria en lugares diferentes, con misiones diferentes, retos, Lore y situaciones diferentes a la de las demas razas, lo cual parecia algo super interesante y explotable (si esta bien logrado) en el terreno de los MMORPG. Luego de esto vemos unos graficos que si bien no son de lo mejor (teniendo en cuenta el año y la tecnologia con la que cuentan los desarrolladores de juegos) eran bastante aceptables, y agradables a la vista. Pero creo que hablo por todos los que, como yo, vieron el trailer meses antes de que salga y se ENAMORARON de lo que vieron, lo que mas nos llamo la atencion fueron las ALAS, alas? si, ALAS, este juego parecia el primero en presentar la posibilidad de explorar con total libertad y ver cada rincon de un mundo abierto,cosa que en otros mundos abiertos hubiera costado horas de caminar, y no es lo mismo explorar a pie, en montura, que desde las alturas, con increibles vistas panoramicas, las posibilidades que generaron con eso eran infinitas en mi opinion. Ahora pasemos a lo malo.

Una vez mencionado todo esto, lo que un clasico MMORPG nos presenta, (o sea un mundo magico o antiguo, lleno de fantasias y aventuras por tener, posibilidad de mundo abierto y la gracia de todo esto, poder disfrutar esto con tus amigos, o hacer nuevos amigos en el proceso, y en este caso, algo innovador como lo eran las alas, para poder explorar todo el mundo abierto de Revelations Online) llega el dia del juego y vamos emocionados a descargarlo y jugarlo.

Pero al entrar en el juego nos encontramos con algo totalmente diferente a lo prometido, para mi, sin exagerar, una estafa (el juego es gratis, no me refiero a dinero). El juego era algo completamente distinto a lo que nos presentaron en los trailers, empezando por el motor grafico, el juego tiene unos graficos de tera o peores, con unos poligonos que ni se molestaron en renderizar, despues de eso, todos empezamos la partida en el mismo lugar, no en un territorio diferente dependiendo de tu raza, como mostraban en los trailers, eso me molestó, pero segui dandole oportunidades.

Lo siguiente que me molesto, y fue casi instantaneo que me di cuenta, es que el juego no estaba nada optimizado, lo cual afectaba la caracterisica de MMO, para poder jugar con un amigo, tuvimos que "coordinar" nuestros servers, porque literalmente estabamos parados en el mismo punto y no nos veiamos, por lo que tuvimos que salir del juego y coordinar (o como le quieran decir) nuestros servers, lo cual nos llevo a una pantalla de carga de unos 10 minutos, pero los problemas no terminaron ahi, no, luego de esperar los 10 minutos y al fin estar en el mismo server, seguiamos parados en el mismo punto, y no nos podiamos ver, para poder vernos tuvimos que bajar la cantidad de personajes (otros usuarios) que veiamos, para que el juego vaya fluido, solo asi, viendo a unas 10 personas por zona, podiamos vernos entre nosostros(lo cual le quita toda la gracia de ser un MMO, el poder relacionarte, pelear, hacer amigos, compartir misiones, clanes, etc con otros jugadores). Luego de eso, al completar unas 10 misiones, nos dimos cuenta del fiasco que era el juego, las misiones eran lo mas insipido que uno puede esperar de un juego,totalmente monotonas, repetitivas, de esas misiones que ni te dan ganas de leerte los dialogos de los personajes, lo unico que tenias que hacer para la mision era presionar la letra F, y nisiquiera tenias que buscar el siguiente punto de la mision por tu cuenta ( lo cual tambien es una de las cosas que atraen de estos juegos, el hecho de ir explorando el mapa para encontrar la mision, y al hacerlo encontrarte con otras personas que te ayuden o te maten en sonas pvp, encontrarte con otras misiones secundarias, con materiales para craftear, o con secretos del mapa) eso me parecio muy triste, ya que hacia aburrida la parte mas esencial de un MMORPG, las misiones, algo que cubre un 80% o mas del juego. Asi entonces, dos de las mas importantes caracterisicas del juego estaban arruinadas, la de MMO y la de las misiones, en las que gastas la mayor parte de tu tiempo en el juego, y deben ser interesantes.

Se preguntaran, despues de todas estas cosas negativas, que paso con las alas? o porque seguiamos jugando esto que tanto nos habia decepcionado, pues la respuesta es que queriamos probar el tema de las alas. Primer punto en contra, para poder utilizar el primer par de alas (sin contar una brebe prueba que te dan en los primeros niveles y solo por una mision) necesitas ser lvl 60, si, leyeron bien, lvl 60, para lo cual rusheamos el juego durante dos o tres semanas, sin hacer nada mas que misiones, sin interactuar con nadie, sin explorar, sin entrar a mazmorras ni participar en eventos, y creanme que sentimos que lo unico que cambiaba era el numero del nivel, ya que uno no siente progresion alguna, en sus habilidades, en su poder ni en su desempeño en combate, una vez yo y mi amigo llegamos al lvl 60 y reclamamos nuestras alas, sucedio lo que nos llevo a dejar el juego. El trailer nos prometio un innovador sistema de "montura" para explorar, avanzar de zona sin necesidad de hacer misiones, llegar a puntos inaccesibles del mapa, como lo eran criaturas gigantes, o islas flotantes. Pues dejenme decirles que nada de esto era cierto, estuvimos emocionados con nuestras alas unos 30 segundos, en los cuales la animacion de volar era mediocre, y el hecho de poder explorar era aun peor. Si, podias ir a donde quisieras, pero este "mundo abierto" no tenia nada de mundo abierto, solo las zonas, las cuales eran inmensas, pero sin contenido, de hecho sin decoracion, si te alejabas relativamente de lo que era el "camino" principial, por donde pasan los caminos, a donde llevan las misiones primarias y secundarias y las ciudades, nisiquiera habia vegetacion, no habia arboles, texturas, nada, el mundo abierto era una farsa, en este mundo abierto no habia nada para hacer mas que las misiones y el camino principal, lo mas que te podias alejar del camino aun teniendo lugares para explorar, era subir a estatuas, intentar interactuar con animales gigantes, los cuales no tenian ni fisicas, simplemente los atravezabas, y al estar lejos de la vista de los que estan a pie, no se molestaron en ponerles texturas elaboradas, eran poligonos con texturas expandidas, que , a la distancia no se notan, en fin, el juego me parecio muy malo, monotono y repetitivo, no cumplio con una sola cosa de lo que prometieron, y decepciono a muchos como a mi, pero pienso que tenian potencial con las ideas que mostraron, si yo fuera ellos, devolveria el dinero de los founder pack y etc, y reharia el juego desde 0, teniendo en cuenta las opiniones de los usuarios.