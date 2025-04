Retroreview Neverwinter Nights: Shadows of Undrentide y Hordes of the Underdark, revive las historias más emocionantes de la saga

Neverwinter Nights fue en su día un proyecto ambicioso que daba poder al jugador como desarrollador con su poderosa herramienta Aurora. BioWare quiso trasladar la emoción y la pureza del juego de rol de Dungeons & Dragons de mesa a la PC y puedo decir que ha sido un éxito (sin contar con su secuela de la que hablaremos más adelante). Sin embargo, el juego contaba con su propia campaña e historia que tenía una larga duración desarrollada en 4 capítulos. El título nos regaló dos grandes expansiones que podrían considerarse juegos completos cada una por separado. El primer paquete de expansión: Shadows of Undrentide, lanzada en el año 2003, el título presenta no solo una duración notable, si no interesantes adiciones a las mecánicas y la jugabilidad como cinco nuevas clases prestigio y la corrección de algunos errores menores, mientras el segundo paquete de expansión: Hordes of Underdark, lanzado el mismo año añadía nuevas mecánicas, una historia fascinante, niveles épicos y nuevas clases de prestigio. Vamos a analizarlas por separado.









Shadows of Undrentide









Shadows of Undrentide a pesar de ser un paquete de expansión, no es una continuación directa de la trama del juego base como es costumbre, ni se desarrolla en medio o entreacto. En vez de ello nos introduce en una nueva historia que tiene lugar casi al mismo tiempo que los eventos sucedidos en Noyvern. Tras crear al personaje, te presentan como el aprendiz de un poderoso y reputado mago enano llamado Drogan Droganson, el juego comienza en tragedia cuando un grupo de Kobolds atacan el pequeño pueblo de Hilltop. Dejando a Drogan malherido y con la noticia del robo de varios artefactos poderosos. Cuando descubres la verdadera identidad de Drogan que en realidad es un Agente Arpista (para los neófitos en el mundo de Dungeons & Dragons, es una clase de prestigio y en trasfondo son agentes secretos protectores que se dedican a luchar contra el mal y preservar el conocimiento obtenido) con este conocimiento designa a su aprendiz más prometedor: Tu personaje; dando comienzo a la trama. Los enemigos no faltarán y enfrentarás a una élite de magos, los zombis nunca faltan y ahora se añaden poderosas momias y majestuosos dragones. No obstante, el juego se hace relativamente fácil al poder encontrarte desde el inicio poderosos artefactos y objetos mágicos que te harán la vida sencilla a lo largo de la campaña y no es precisamente que el juego sea corto, pues tiene unas 30 horas estimadas de duración. Bastante, considerando que es una campaña de expansión. Pero en general se antoja sencillo en comparación con otros títulos del mismo género y muchas veces la gracia de estos juegos radica en su dificultad que no tiene que ser elevada, pero si equilibrada. Claro que no podemos culpar al trasfondo del juego siendo Dungeons & Dragons un universo tan “Hight Magic” es decir con alto nivel de magia y elementos mágicos. A pesar de todo podremos encontrarnos con varios acertijos y situaciones peligrosas de las que habrá que salir con ingenio, especialmente en la lucha contra algunos jefes que no revelaré aquí.

La campaña de Shadows of Undrentide hace un buen trabajo en la creación del personaje, al igual que su predecesor, dando la oportunidad de personalizar al personaje como gustes, no por ser el aprendiz de un Arpista tenemos que ser buenos, seguimos teniendo la libertad de ser malvados si así lo queremos. Un punto a favor es que se añade gran cantidad de diálogo para leer y decisiones que tomar, lo cual siempre es de agradecer, la trama y lo que sucede cambiará drásticamente dependiendo del comportamiento y las elecciones del personaje. Para ello además se han añadidos 5 clases de prestigio muy interesantes entre las que tendremos a los Agentes Arpistas como era de esperar; además del Arquero Arcano, Danzarín Sombrío, Asesino y una de mis grandes favoritas, el Guardia Negro. Como he señalado con anterioridad no comenzamos con un héroe experto y ya veterano, si no con un aprendiz. Así que no tendremos disponibles estas clases hasta bien avanzada la aventura y reuniendo los requisitos necesarios para cada clase, que pueden ser un alineamiento concreto y un nivel especifico en ciertas habilidades. Por ejemplo, para desbloquear Guardia Negro necesitamos cualquier alineamiento maligno, ataque base +6, cinco rangos en esconderse y la dote de Hendidura. Estas clases no solo se adaptan a nuestras preferencias y forma de jugar (a mí por ejemplo me gusta mucho ir con personajes malignos) sino también a las mecánicas del mismo juego. ¿te gusta ser arquero y a la vez mago? El arquero arcano combina lo mejor de ambos imbuyendo flechas con magia o quizá te guste ser el típico bribón que abre cerraduras y deseabas poder desaparecer a simple vista, cosa que el danzarín sombrío puede llegar a lograr.













Al igual que en el juego base y en la anterior campaña solo puedes llevar un acompañante, pero a diferencia de la primera campaña en Shadows of Undrentide podremos gestionar su inventario, lo cual no es mucho, pero es algo que se agradece. Sin embargo, el compañero sigue siendo controlado por la IA del juego, aunque puedes especificar como desarrollará sus niveles ganados y enfocar su rol. La expansión solo añade a 3 posibles, dos son también aprendices de Drogan: una enana y un semiorco, además de otro poco usual un kobold bardo que te sacara más de una sonrisa. (un Kobold… ¡Bardo!) junto con tu compañero, te podrás enfrentar en combate a casi lo que sea, no existen combates extremadamente tácticos al controlar solo a tu personaje y dar órdenes genéricas a otro. Lo cual no quiere decir que las batallas no sean emocionantes, lo siguen siendo bajo las reglas 3.0 de D&D con todo lo que ello conlleva. Nos podremos mover por nuevos entornos comenzando en Cumbre Nevada, pasando por el desierto de Anauroch y por supuesto la mística ciudad de Undrentide. Además de los nuevos escenarios se añaden enemigos conocidos del bestiario de Reinos Olvidados como gnolls y basiliscos. Se han añadido nuevos retratos y voces predeterminadas para el personaje principal, además de nuevas dotes y habilidades a las clases ya existentes. También se han añadido nuevos objetos mágicos y equipo en general que se adaptan al lugar en donde estamos.

El apartado gráfico sigue siendo el mismo y aunque se han añadido algunas mejoras en el diseño de los personajes y enemigos, no ha variado mucho y de hecho recicla gran parte de las texturas y modelados. Así mismo lo hace con el sonido, al reciclar más que todo la música, aunque se han agregado nuevas pistas y voces. Al igual que en el juego base, las actuaciones de voz están presentes solo en diálogos importantes y cumplen su función, pero no son memorables. La nueva música en si está bastante bien y se adapta a los nuevos escenarios. Lo más interesante de todo es quizá que todos los elementos presentes en la campaña se añaden al editor de escenarios y la herramienta Aurora.

Como un todo, Shadows of Undrentide es un primer paquete de expansión bastante largo y de buena calidad, sobre todo si lo comparamos con los multiples DLC`s que existen hoy en día. El título añade nuevas y emocionantes aventuras, nuevos compañeros (el Kobold es genial) más de 50 nuevos hechizos y dotes. Unos 16 nuevos modelos de criaturas y casi 30 horas de juego en una trama bastante interesante. Con las cinco nuevas clases de prestigio y tantos diálogos y giros de trama, posee bastante rejugabilidad para aquellos amantes del género y al mismo tiempo el añadir nuevos elementos al editor lo hizo imprescindible al menos en su día. Hoy en día podrás encontrar la expansión adjunta al juego base en la mayoría de sus ediciones digitales, así que no tendrás nada de qué preocuparte.













Hordes of the Underdark

El segundo paquete de expansión Hordes of Underdark fue lanzado también en 2003 y añade todavía más elementos a la herramienta de edición, pero lo más importante es que pule a la perfección algunos bordes duros y carencias de sus antecesoras y nos presentan una de las mejores campañas de este título. La campaña nos traslada a uno de los lugares más emblemáticos de de los Reinos Olvidados y uno de mis favoritos: la Antípoda oscura, mejor conocida como la Infraoscuridad. Obviando al héroe de Noyvern (y el juego se llame Neverwinter…) la campaña retoma la historia del héroe de Shadows of Undrentide que se encuentra ahora en la icónica ciudad de Aguas Profundas, para aquellos conocedores sabrán que la ciudad es de gran importancia en este universo fantástico. Inusualmente la ciudad se encuentra bajo asedio por hordas provenientes de la infraoscuridad. La trama nos lleva a descender por extensas cavernas y adentrarnos en el mundo oscuro para descubrir el origen de los ataques y detenerlos, una tarea nada sencilla.

En esta ocasión contaremos con la ayuda de viejos conocidos tanto del juego base como de la primera expansión, como el bardo Deekin, la sensual Sharwyn o la torpe Linu La`Neral. Además de la adición de nuevos y curiosos compañeros como Valen un Tiefling (raza híbrida con ancestros demoníacos o de diablos) y Nathyrra una elfa drow. Aunque quizá lo más interesante es la posibilidad de unir al grupo a Aribeth quien jugó un papel importante en la campaña principal. Como novedad ahora puedes añadir hasta dos compañeros y gestionar sus inventarios, pero seguimos sin poder controlarles directamente y esto puede ser uno de los puntos negativos del juego ¿recuerdas cuando decía que las clases mágicas no controlables eran un peligro en la revisión del Neverwinter Nights? Aquí sucede lo mismo. Si bien es un aditamento importante es muy peligroso llevar un mágico no controlable que termine matándote. Sin mencionar que muchas veces irás al juego del sigilo o del combate táctico y los compañeros no lo entenderán, saldrán corriendo agitando sus armas contra el primer bicho mugriento que encuentren alertando a toda la antípoda oscura de tu presencia. Esto sin mencionar que conservan esa patética IA en donde muchas veces se quedan atascados o se pierden mientras tú caminas. Como contraparte positiva, los necesitarás para bien o para mal al afrontar los peligros de los nuevos e inexplorados territorios y también al igual que en la expansión anterior puedes indicarles qué clase les va mejor y armar una “build” (dícese de la construcción del personaje) más a tu favor.













Hordes of Underdark nos ofrece características innovadoras, nuevas clases de prestigio como el Campeón de Torm, el Maestro de Armas y el Discípulo del Dragón Rojo, Enano Defensor, Maestro de la Lividez y Cambiante. Las distintas clases añadidas son muy poderosas e interesantes, además de añadir cambios estéticos visibles (como lo hace en el juego de mesa) como un par de alas dracónicas en el discípulo del Dragón Rojo o un apéndice muerto viviente en el Maestro de la Lividez. Todas las clases además pueden alcanzar niveles épicos, más allá del nivel 20 y en un tope del nivel 40, nos permite iniciar con el personaje en nivel 15. La expansión nos añade una gran cantidad de objetos únicos y adversarios muy variopintos, de los más emblemáticos y formidables como drows, demonios, diablos, Ilicidos (Azotamentes), enanos duergars, driders, dragones (nunca faltan) y los poderosos contempladores. Convirtiendo la aventura en una de las mejores y la más difícil, aunque equilibrada de esta saga. Un aditamento interesante es la posibilidad de usar un cubo o piedra inter dimensional para regresar al inicio de la puerta de la infraoscuridad (cosa que hacíamos con la piedra de regreso) esto con el fin de descansar y recuperar conjuros. Por otro lado contamos con un mercader portátil ¿Cómo es esto? Pues casi al comienzo del juego recuperamos una botella con un genio Djinni (un elemental de aire) algo curioso pero muy bienvenido a la hora de deshacerte de la “morralla” que vas consiguiendo durante todos los viajes.

El punto fuerte de Hordes of Underdark es sin duda su trama bien argumentada, profunda, adictiva y muy atractiva. Con gran cantidad de diálogo, decisiones, giros argumentales, sorpresas y traiciones. Cuanto más descubres qué sucede más quieres jugar, esto es algo muy bueno y realmente satisfactorio. Aunque la dificultad se ha ajustado, no se puede evitar observar el alto contenido de elementos hight magic típicos, solo al enfrentar a un grupo de enemigos pueden llegar a dejar caer armas de mejora +3 y +5 inclusive. Lo cual le resta un poco de esa dificultad, a esto le añado que puedes ir perfectamente explorando y encontrarte un arma mágica suprema tirada entre un montón de escombros junto con un montón de basura. Los acertijos introducidos son otra novedad, esta vez se han esforzado un poco más y nos han obsequiado con algunos de los acertijos más buenos y novedosos de la saga. Completar palabras con runas, algunos puzles lógicos y otros basados en colores son algo que agradecer ya que no estamos en un Hack and Slash. La expansión tiene una duración estimada de 30 horas, aunque depende mucho de si vas a “saco” o eres de los que completan todas las misiones secundarias, otro aspecto menos importante (aunque para algunos me consta que es algo importante…) es la posibilidad de iniciar un romance con los diferentes compañeros que puedes encontrar, en base a los diálogos mantenidos con estos.













Lo más interesante seguramente es el aditamento a la herramienta aurora de nuevas texturas, tilsets, objetos y numerosas criaturas. Nada despreciable y que hoy día sumada con la gran cantidad de objetos y mods hechos por la comunidad dejan una herramienta antigua pero poderosa que nos han regalado vastos y vistosos mundos persistentes. En cuanto al apartado gráfico tenemos a unas de las criaturas mejores diseñadas de todas las expansiones, aunque la calidad sigue siendo la misma con algunos retoques y las cinemáticas no brillan especialmente. Los apartados sonoros de nuevo nos presentan actuaciones de voz puntuales en personajes importantes y recicla en gran parte la música y los efectos de los juegos anteriores, aunque añade música completamente nueva adaptada al misticismo de la antípoda oscura e incluso del infierno. Muchas de estas pistas son realmente buenas y se quedan contigo.

Hordes of Underdark es la mejor expansión de este título y le da ese fin con broche de oro, mucho mejor que su antecesora en muchos aspectos: una gran historia, batallas más que épicas con niveles más que épicos. Uno de mis favoritos de esta saga con los mejores personajes acompañantes y giros de trama. Actualmente al igual que la expansión anterior, podremos encontrarlo fácilmente en un solo pack junto con el juego base y en perfecto español, aunque solo subtitulado. En GOG podremos encontrar la versión Diamond y en Steam la versión Enhanced remasterizada. Si quieres revivir esta saga y disfrutar de una buena aventura de rol. No dudes en darle una oportunidad.