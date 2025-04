Retroreview Neverwinter Nights: Conviértete en un héroe legendario y salva la ciudad de Noyvern

Una terrible plaga ha asolado la ciudad de Neverwinter, la Muerte Aullante se ha cobrado centenares de víctimas. El pánico ha inundado las calles y el caos se ha sumido en los diferentes distritos que la componen, donde ladrones y oportunistas han aprovechado el desorden. Los cadáveres son quemados en piras a la vista de todos y la esperanza se desvanece, así como la devoción a los dioses que ya comienza a menguar. Pero no todo está perdido; Lady Aribeth de Tylmarande ha jurado en nombre de Tyr encontrar una cura, para ello se rumorea que se han llevado a la ciudad criaturas inusuales de las que extraer un reactivo y conseguir una cura. Con dicha misión Lady Aribeth ha comenzado a reclutar soldados y aventureros para su protección que serán entrenados para la defensa de Neverwinter. Pero no todo sale siempre como se espera; oscuras fuerzas trabajan para mellar los esfuerzos de Aritbeth y las criaturas han escapado. Tú como uno de los recientes reclutas y de los más prometedores, deberás reunirlas y ayudar a salvar la ciudad. La plaga es solo el comienzo de lo que se avecina: Muertos vivientes, asesinos, demonios, hombres rata y toda clase de enemigos mortales esperan al joven aventurero que con ayuda de insólitos compañeros darán caza a la verdad y pondrán fin a toda la tragedia que azota la emblemática ciudad de la Costa de la Espada.

Con esta pequeña introducción os doy la bienvenida nuevamente a una retrospectiva; esta vez le ha tocado el turno a Neverwinter Nights, el juego es bastante complejo y largo, además de contar con una secuela bastante consumada. Motivo por el que sin saber muy bien por donde comenzar, he decidido hacerlo por el primero de la saga y con su Remastered lo tiene bien merecido. Este juego, quizá como muchos otros de una u otra forma marcó una época en mi vida videojueguil, aunque he de confesar que jugué antes a su sucesor. Solo el primer título se conforma del juego base más dos extensas y muy completas expansiones, además de varios módulos. Por lo que analizarlas todas en conjunto sería muy pesado de leer posteriormente y el artículo quedaría muy extenso. Por este motivo voy a realizar el análisis del juego base y de las expansiones por separado. Esperando hacer lo mismo con la secuela. Como es costumbre analizaré a fondo los detalles del juego, sus mecánicas, historia, gráficos y sonido. Siempre desde una perspectiva personal pero siempre intentado ser objetivo.









Neverwinter Night es un videojuego de rol, basado en el universo de Reinos Olvidados con las reglas de la tercera edición de Dungeons & Dragons. Centrado en la ciudad de Neverwinter o Noyvern (como ha sido llamada en la traducción del juego) situada en la Costa de la Espada. El juego fue desarrollado por Bioware y distribuido por Atari e Infogrames, lanzado en el año 2002. El título a la par de obras como Baldur's Gate bebe de las mecánicas del rol de mesa de Dungeons & Dragons pero lo hace de una forma sublime y muy pulida, dándonos además un modo online que da lugar a los llamados mundos persistentes de los cuales aún hoy día siguen existiendo grandes comunidades. Neverwinter Night es un juego que, si bien envejece, lo hace para quedarse y lejos de lo que aporta actualmente la industria de los videojuegos, es decir títulos perecederos de los que saldrán varias partes y múltiples DLCs. Neverwinter Nights es un tipo de juego que por su amplitud y sus potentes herramientas de edición puedes fácilmente disfrutar durante meses, años o toda una vida. De allí los llamados “mundos persistentes”. Pero sin lugar a dudas estamos ante uno de los grandes títulos de rol para computadora que se han hecho en la historia.

El titulo logra enganchar tanto a fanáticos del rol como a neófitos que descubren apenas las maravillas escondidas detrás de un videojuego, convirtiéndolo en un elemento bastante atractivo y versátil. Neverwinter Nights utiliza las herramientas Aurora de edición de mapeados con las cuales miles de entusiastas y seguidores del rol crean sus propias aventuras, mazmorras y ciudades. Aun cuando estas en muchos casos ni si quiera están basadas en Neverwinter o en Reinos Olvidados si quiera. Pero llevando la experiencia del juego de rol de mesa a la comunidad de una PC. Sin embargo, el juego contiene un modo compaña, además del conjunto de herramientas avanzadas, la oportunidad de conectarte como un cliente DM y el mono online que te permite conectar entre distintas comunidades.

La creación del personaje y su desarrollo es quizá el punto más fuerte de todo el juego, pues estamos ante la diversidad de clases, reglas y dotes del juego de mesa, con la de la 3ra edición. Por lo que puedes obtener un personaje a la medida que puede hacer prácticamente cualquier cosa que desees. Siempre bajo la coherencia y las normas más implícitas, un mago con armadura es posible, pero fallarás los conjuros como una escopeta de feria al producirse el fallo arcano estipulado en un porcentaje al usar armaduras y escudos. Pero sí es posible que un guerrero tenga algo de magia divina o que obtenga una multiclase con pícaro para poder desactivar trampas. Esto sumado a la progresión mediante la subida de niveles te permiten crear un héroe a la medida de la situación sin ser necesariamente un elemento predeterminado. ¿no deseas un luchador de pura cepa? Otórgale a tu personaje habilidades diplomáticas y resuelve la mayor parte de disputas solo hablando. Es posible y es divertido hacerlo tanto como hundir una espada en la cabeza de un orco maloliente. Claro está que no siempre funciona. Es mucho más complejo en su conjunto y te iras familiarizando con las mecánicas a medida que avanzas en la trama.













La creación de personaje es muy completa y podremos adaptar al héroe (o antihéroe) como queramos.





Si eres un mago, debes aprender a memorizar hechizos y sabrás que no son ilimitados. En algún momento se terminan y entonces has de descansar para recuperarlos. No estamos ante un Sacred o un Diablo en el que lanzamos conjuros a diestro y siniestro machacando enemigos regidos por una barra de maná. Aunque la acción existe y las luchas son muy buenas, se deben afrontar con inteligencia. El juego está cargado de mucho texto, una gran cantidad de diálogos que te permiten hablar e interactuar con casi cualquier cosa y cualquier persona que te encuentres. Podrás descubrir no solo elementos relacionados con la trama si no multitud de información extra de diversas historias y mini historias. Como quien es el mejor herrero del barrio o que el vecino tenía amoríos con la hija del panadero. Estos detalles, aunque pequeños, hacen brillar al juego por sí mismo y le dan esa sensación de mundo abierto y real que en lo particular me gusta mucho. La campaña entonces se divide en dos largas ramas: las misiones principales, que nos desarrolla la trama que nos lleva al final del juego y las misiones secundarias que son muchísimas y te mantendrán realmente ocupado, estas últimas te recompensan con equipo, pociones, recetas y secretos que te facilitarán el viaje principal. También existen misiones que solo podremos resolver con una clase concreta o con una habilidad concreta (por ejemplo, solo si somos magos o hechiceros podremos resolver ciertas misiones). Cada misión y cada diálogo además afectan al alineamiento dependiendo de cómo las resuelvas. Esto es muy importante porque cambiará la forma en la que te miran o en la que te abordan muchos personajes que reconocerán tu fama. Un claro ejemplo es cuando casi al comienzo del juego una dama te pide ayuda para recuperar sus alijos robados, si le ayudamos sin pedir nada a cambio, nuestro alineamiento se trasladará al lado bueno, si por el contrario decidimos que es mejor robarle lo poco que tiene (es posible) y dejarla a su suerte, entonces se moverá al lado maligno. Esto también afecta no solo en el eje moral si no el de orden y caos. Por lo que también tendremos un alineamiento que irá desde lo legal a lo caótico. Podremos ser buenos, pero armar jaleo: Caótico Bueno; Ser buenos, pero no importarnos la ley: caótico neutral o incluso ser malos, pero tener en cuenta las leyes: Legal maligno. Esto se liga intrínsecamente a las reglas de D&D por lo que algunas clases se ven afectadas. Si somos paladines deberemos ser legales y buenos para mantener nuestro estatus y nuestra clase. Otras clases piden un alineamiento específico para ser desbloqueadas, especialmente las clases de prestigio que son clases especiales que otorgan bonos y características únicas al personaje.

Posees un diario en el que se anotan automáticamente las misiones que obtienes, las que completas y las que te faltan, pronto descubrirás que tienen muchísimas misiones en distintas partes de la ciudad o del escenario donde estés y quizá te cueste un poco saber qué debes hacer a continuación o a dónde debes ir. Debes leer muy bien los detalles de la misma cuando se es obtenida y tras hacer lo que requiere, hablar con la persona concreta para que se dé por completada, aunque muchas se completan de forma automática. Pero si no eres muy observador y no lees en su totalidad lo que te dicen, podrás perderte fácilmente al no saber qué hacer. Puesto que el diario desgraciadamente puede pecar de ser poco preciso a la hora de decirte a dónde debes ir o que debías hacer. A lo largo de tu aventura encontrarás también muchos objetos que suelen ser parte del atractivo de estos juegos, en Neverwinter Nights encontrarás muchos objetos épicos, pero también mucha basura que en el 90% de los casos no sirve para nada. Hay tantos cofres y tantos barriles que destruir que al cabo de unas horas de juego terminarás con el inventario lleno de cachivaches y con dolor en las rodillas por estar cargándolo.













La interfaz es bastante intuitiva y los cuadros de dialogo emergentes nos permiten interactuar con otros, en este caso un compañero al que le puede hablar o decirle que cambie su táctica.





La interfaz del juego por otro lado es bastante intuitiva y agradable, con una barra de acceso rápido a los conjuros o habilidades las cuales debes arrastrar para ser usadas. También tienes una interfaz oculta en puntero del ratón que solo con mantener pulsado el clic derecho verás un menú circular con distintas opciones sobre tu personaje, su clase, sus habilidades y otras opciones de interés. Esto se aplica a todos los elementos interactivos también como una puerta en la que verás opciones como abrir la cerradura, golpearla o incluso desactivar trampas si las tiene, estas últimas solo son visibles con la habilidad de buscar y se resaltarán en rojo una vez detectadas si es que las detectas y claro está que no podrás desactivarla sin los conocimientos adecuados y el personaje no lo sabe todo, lo que nos lleva a los compañeros.

Si estás acostumbrado a los juegos de rol, sabrás que uno de los elementos más importantes son los compañeros, que de cierta forma equilibran a tu propio personaje en sus carencias y lo ayudan. Uno de los mayores inconvenientes que presenta Neverwinter Nights es que solo puedes llevar un compañero, indistintamente de que existan más. Solo puedes cargar con uno y para colmo no es controlable, se comporta como un NPC mercenario al que asignarás órdenes estándar pero que terminará haciendo lo que quiera, esto afecta de manera negativa al transcurso de la trama y tardas más tiempo regresando a revivir al monigote que jugando. ¿Por qué? Tiene la manía de ir corriendo solo a enfrentarse a 100 orcos o a pisar la trampa de pinchos mortal. Cosa que no haría si pudieses controlarlo mejor. Las criaturas invocadas se comportan de la misma forma por lo que tanto el compañero como esta actuará igual fomentando el caos. Se echa en falta el poder controlar una partida completa de personajes, asignar las órdenes y saber que cada uno tiene un rol específico. Por otro lado, no puedes equipar a tu compañero, no podrás ver su inventario y sanarle es un suplicio. Si le das una poción arrastrándola a su retrato la usará inmediatamente, pero eso es todo. Sin mencionar que llevar a uno mágico que no controlas es más peligroso para tu salud que para la del enemigo. En cierta ocasión el bardo que llevaba de compañero, durmió a mi paladín en plena pelea, por lo que opte por llevar siempre al pícaro, me era útil y no me afectaba a mí. La IA no distingue donde lanzar las áreas para que no te afecte el fuego amigo. Sin mencionar que muchas veces se quedará atascado o no sabrá por donde ir y venir. Rompiendo una lanza a su favor por ejemplo si llevas un clérigo este te sanará si te ve herido o un hechicero no lanzará hechizos de fuego sobre una salamandra (elemental de fuego) un poco de sentido común tienen.

Existen distintos compañeros que en realidad son mercenarios que siempre estarán en un lugar determinado esperando que les contrates, aunque más adelante lo harán gratis. Cada uno tiene una personalidad marcada, te contará su historia y tendrán misiones únicas ligadas a ellos que podrás resolver si lo deseas. Podrás interactuar siempre que quieras con ellos, pero la falta de poder llevar una partida completa con al menos 3 o 4 de ellos para mí fue un grave problema. Volviendo al tema del pícaro y las trampas, al menos que seas un pícaro tú mismo, te verás obligado a llevar casi siempre al compañero pícaro, pues existen multitud de trampas peligrosas y puertas cerradas infranqueables que es mejor abrir con sutileza. Si tu compañero muere, desaparecerá y deberás usar la piedra de regreso para ir al templo y decirle que vuelva contigo, allí también un clérigo podrá curarte y despojarte de estados negativos. Si tú mueres puedes cargar la partida o pagar un pequeño porcentaje de oro y experiencia para revivir en el acto, cosa no recomendada.













Este es el inventario de nuestro personaje y desde allí mismo podremos equipar armas, armaduras y accesorios, lamentablemente no podremos hacer lo mismo con el compañero de armas.

El juego cuenta con grandes escenarios en los que puedes llegar a perderte con facilidad, puesto que además de los grandes mapeados exteriores, tiene multitud de mapeados interiores como posadas, casas, túneles, cuevas secretas, cementerios y un sinfín de escenarios tan variados entre sí como las criaturas y peligros que los habitan. La historia nos lleva como no, a la ciudad homónima de Neverwinter; llamada en la traducción Noyvern. Una terrible plaga ha caído sobre la tranquila comunidad y nosotros debemos investigar qué sucede, Una terrible plaga ha caído sobre la tranquila comunidad y nosotros debemos investigar qué sucede, más tarde nos daremos cuenta de que esto es solo el comienzo y que nos enfrentamos a una raza antigua que con ayuda de un poderoso hechicero que buscan las llamadas palabras de poder. Desde aquí se nos presenta un pequeño tutorial en el que nos enseñarán las funciones básicas y nos introducirán en la trama. La campaña se compone de cuatro enormes capítulos que pueden llegar a ser bastante extensos y me atrevo a decir que cada capítulo a excepción del último que es el más corto. Tiene una duración estimada de un juego entero actual. Pues cada una consta de una introducción, un punto álgido y un final que nos da la bienvenida a otro capítulo. La historia es muy buena, pero flaquea un poco en comparación con otras grandes obras como Baldur's Gate o Planescape especialmente porque te sientes realmente solo con tu personaje y solo un compañero con el cual disfrutar la aventura. Sí, sí, Lara Croft estaba sola siempre, pero Tomb Raider no es un juego de rol. En contrapartida la campaña y todas las misiones que la componen son tremendamente divertidas, cada una muy bien hecha en trasfondo y diseño, así como las distintas batallas que pueda haber en ellas. Las batallas en sí mismas son desafiantes y estimulantes, podrás ir a saco con un guerrero y derribar a un soldado enemigo o acercarte por detrás y ejecutar un furtivo con un pícaro o si lo prefieres puedes reunir a un grupo de zombis y achicharrarles con una bola de fuego. Esto convierte las mecánicas de las luchas en elementos muy adictivos y dinámicos que valen la pena. Con la influencia de D&D pueden lisiarte, envenenarte, paralizarte o enfermarte en pleno combate lo cual añade más dificultad al reto.

Neverwinter Nights para su época de salida en 2002 y con la cantidad de elementos a mostrar en pantalla, se ve realmente increíble, los vastos escenarios solo palidecen con el juego de luces y sombras en tiempo real que se puede apreciar tanto desde fuentes de luz naturales como de fogatas, piras y conjuros. Podremos caminar frente a una fogata y ver como la sombra de nuestro personaje se proyecta justo en la pared detrás del mismo. Los modelados de los personajes pueden ser un poco cuadriculados, pero se ven bastante nítidos y limpios sin pixelaciones o resoluciones extrañas en formas totalmente 3D tanto personajes como escenarios. El juego está cargado de detalles puedes ver ratas corriendo por la posada o ver a la perfección la túnica morado chillón que te equipas sobre el cuerpo del personaje o la espada de flamas sagradas que ilumina su hoja cuando la equipas. Las animaciones y los efectos especiales de las magias están muy bien logradas y aportan un grado de detalle a la atmosfera mística del juego. Sin embargo, he de decir que algunos escenarios pueden llegar a ser muy repetitivos esto puede notarse en ciudades donde tras entrar en la quinta casa ves que es la misma casita genérica con las escaleras derruidas. La oscuridad es bastante importante en estos escenarios, ya hablábamos de sombras e iluminación y es que en zonas más oscuras la necesitaremos para ver bien lo que tenemos delante, aunque subiendo el brillo del juego podamos solucionarlo, sin duda estar en esa atmósfera le da un toque de realismo. La cámara puede llegar a ser un problema y en multitud de ocasiones se me ha quedado atascada y girando eternamente en diálogos al punto del mareo. Pero nada importante más allá de ese detalle, por lo general funciona bien. Las cinemáticas están bastante bien, aunque son escasas y más que todo presentan animaciones estáticas









Las batallas están muy bien pulidas y todas se rigen por las reglas de D&D con tiradas internas de dados que deciden la cantidad y tipo de daño que se hace, además de si impactamos o no. Con variables como ataque o CA (clase de armadura) entre otras.









Respecto al apartado sonoro, funcionan a la perfección con los efectos visuales y Bioware ha hecho un trabajo excelente, cada escenario tiene un sonido ambiental único a veces escalofriante y muchas otras necesario, cada criatura y cada enemigo tiene su propio sonido distintivo y podrás oír cuando camina o cuando corre incluso. En ese aspecto podrás oír como una cantidad de zombis se quejan mientras arrastran los pies, a la vez que el sonido ambiental nos deja escuchar el crepitar del fuego y los gritos adoloridos de los ciudadanos en las ruinas. El sonido de las espadas, hachas y bastones durante el combate está muy bien definido tanto que podrás escuchar en detalle el sonido del metal o el de un golpe contundente o el sisear de una flecha dirigiéndose a un orco que se quejará cuando esta impacte. En tabernas podremos oír botellas, gente riendo, jarras golpeando las mesas, mientras si abrimos un cofre escucharemos el sonido de la madera del mismo y el de la bolsa del oro cuando la rellenamos. Aspectos sutiles que como un todo trabajan de forma grandiosa. La banda sonora no se queda atrás y la música de fondo varía de escenario en escenario y también cambia respecto a la situación vivida, si estamos en un templo oirás cánticos de paz, pero si estamos en plena batalla ese cántico será reemplazado por música de batalla. La actuación de voz es excelente y se puede apreciar en narrativas y en diálogos importantes, pero se echa en falta que no todos los personajes hablen, solo lo hacen en determinadas ocasiones, aunque cuando lo hacen lo hacen a lo grande. No existe un doblaje en español para Neverwinter Nights pero sí cuenta con subtítulos bastante bien hechos.

El 27 de marzo del 2018 se lanzó una versión remasterizada por Beamdog Neverwinter Nights Enhanced Edition que al igual que en los remastered de Baldur's Gate cuenta con resoluciones adaptadas a 4k y 1008p con mejoras gráficas en efectos de sombreado y definición. Además de incluir todas las expansiones disponibles como en la ya existente versión Diamond y varios módulos premium. Aunque sin duda lo mejor es la inclusión de nuevos servidores activos y de la ya famosa herramienta Aurora con la cual crear y repotenciar diversos mundos persistentes que aún a día de hoy siguen abiertos y disponibles al público (como Puertas de Baldur).













Neverwinter Nights es uno de estos títulos que, si bien no son perfectos, han sabido posicionarse y mantenerse a lo largo de los años, aportando potentes herramientas a los usuarios y una larga duración en campaña nada despreciable. La oportunidad de crear tus propios escenarios y servidores es uno de los puntos más atractivos del juego. Para su época y ahora con la versión remasterizada el juego se ve muy bien y se escucha incluso mejor. Su historia es memorable y aunque aquí no he mencionado sus dos expansiones, vale mucho la pena. Para aquellos amantes del género es un título imperdible y para los que recién comienzan en este mundillo quizá una oportunidad única de comenzar con el pie derecho. Un clásico con todas las letras que muchísima gente hoy día sigue disfrutando como en su fecha de lanzamiento. Existen distintas versiones y es muy sencillo conseguirlas, en GOG podremos conseguir su versión Diamond más económica y en Steam su versión Enhanced. Si te gustan los juegos de larga duración donde perderte por horas y disfrutar con el mismo no solo la extensa campaña si no más allá de esta en servidores y mundos persistentes, entonces no dudes en buscar esta joya en el mundo de los juegos de rol.