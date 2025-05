Retro Review Los Sims Medieval

Si buscamos una saga de juegos con una gran cantidad de fieles seguidores se nos pueden venir a la mente algunos títulos como Resident Evil, Dark Souls, Tomb Raider, Silent Hill, Hitman o Final Fantasy por nombrar algunos. Lo cierto es que hay decenas de grandes sagas con un fanbase muy amplio y una de ellas es la ya emblemática saga de Los Sims que cuenta con cantidad considerable de seguidores. Ese simulador de vida interminable que atrapa a muchos jugadores por horas. Se dice que la mayoría de sus seguidores son féminas, pero la verdad es que hay un gran público masculino incluido su servidor, y es que la creación de Will Wright se han convertido en uno de los juegos más aclamados y más vendidos de PC en la historia desde su debut en el año 2000. Han pasado 18 años y ya van hasta el momento cuatro generaciones de sims y un interesante número de spin off como los Sims Historias de la vida o los Sims naufragos y hemos visto como ha llegado incluso a las consolas de mesa o portátiles. Sin embargo, por norma general todas estas entregas siempre siguen el mismo patrón, un simulador de vida, casi con excepción de Sims City que tiene otro formato de juego, más estratégico y de gestión. Pero por el 2011 la saga nos dio una gran sorpresa con una nueva propuesta ¿qué sucedería si combináramos un simulador de vida con un mundo medieval al más por estilo RPG?

De idea nacen Los Sims Medieval. Un juego que situaba a nuestros queridos sims en la edad media en donde ellos mismos encarnarían a personajes emblemáticos como Reyes, Reinas, caballeros y magos, héroes que espada en mano y con un toque de magia propio de la época nos darían horas y horas de juego en esta divertida entrega que si bien no fue lo esperado por muchos, valio mucho la pena para otros y es en este Retro Review en donde os hablare de este juego, sus mecánicas, sus puntos favorables y sus puntos flacos, claro está os daré mi opinión como jugador y fan de los sims buscad un café y unas galletas o vuestras gafas queda mucho por leer.

Originalmente se planteó como una expansión más para Los Sims 3, pero EA (Electronic Arts) decidió hacer un juego individual, debido a que en una expansión no podría implementar lo que tenían en mente y mucho menos un mundo totalmente basado en la época medieval. Lo cierto es que esta entrega de los sims es totalmente distinta a lo que estábamos ya acostumbrados, se podría decir que fue una jugada bastante arriesgada de parte de EA. Pues desde ya les digo que este juego no se parece en nada a los sims tradicionales. Los toques de rol están ahi se dan, pero no tampoco es un juego de rol como tal e incluso tendríamos un poco de gestión al controlar un reino entero con todo lo que ello podría conllevar.

En los sims tradicionalmente estamos acostumbrados a crear una familia y jugar con ella atendiendo sus necesidades básicas, trabajar, divertirse, recorrer el barrio, hacer una fiesta, tener pareja, casarse y tener hijos. Todo esto sin un fin aparente. En los Sims Medieval por primera vez tendremos un objetivo que seguir y un fin. Claro que podremos crear a nuestros sims y personalizarlos, podremos controlarlos y atender sus necesidades básicas, hacer ese pequeño avatar de ti mismo o aquel personaje de historias que siempre habrías querido dar vida. Pero desde otro punto de vista muy diferente. Nada más comenzar el juego nos cuentan una historia: una deidad llamada “El Guardian” observa cómo el mundo crece y los primeros sims se asientan en él. Construyendo, creando un pueblo y una cultura. Sin embargo, el Guardián (que eres tú), se da cuenta que el pueblo sim necesita ser guiado y decide involucrarse directamente eligiendo varios héroes a los que dirigir para convertir el mundo en un lugar mejor (¿o peor?). Los héroes elegidos son seleccionados con la típica plomada. El rombo de color verde, esta vez decorado al estilo medieval. El primero de los héroes y el principal es el Monarca. En el menú principal se nos pedirá elegir una ambición para tu monarca y su reinado. A principio solo estará disponible “Nuevos Inicios” pero a medida que completes ambiciones se irán desbloqueando otras. Las Ambiciones no son otra cosa que el objetivo final por el que debemos luchar y conseguir cumplir.

Al entrar se nos pedirá obligatoriamente que elijas o crees un Monarca en el típico Creador de Sim CAS (Create a Sim) muy similar al de los sims 3 con un fondo pintoresco propio de la epoca, este Monarca puede ser hombre o mujer, Rey o Reina. A primera vista comprobaras que los gráficos son ligeramente distintos presentándonos sims que parecen hechos a pinceladas en un lienzo y ropas de época medieval. Puedes modificar sus facciones y personalizar su color de cabello, de ojos e incluso elegir orejas puntiagudas si lo que quieres es un elfo. La ropa también se puede cambiar de color para que se adapte a nuestro estilo, el maquillaje no existe como tal en el juego base, pero fue añadido a posteriori en un parche por demanda popular. Solo podrás elegir ropa de diario y no existe más clasificación de ropa para elegir, aunque si tendremos más adelante armaduras y espadas que se comportaran como objetos pero que al equiparlos es una vestimenta y accesorio más. Los pijamas son predeterminados y todos se irán a dormir con el mismo camisón también puedes elegir la contextura del personaje, si es gordo, delgado, musculoso, etc.

Las etapas de edades también desaparecen dejando solo adulto, bebe y niño. Solo podemos mover una barra de modificador de edad que lo único que hará es hacerle arrugas y avejentar a tu sim si es lo que quieres, también tenemos los rasgos de personalidad de nuestro pequeño amigo que son dos positivos y un defecto fatal, que posteriormente podrá ser cambiado por un rasgo legendario completando misiones. Una vez hayamos elegido todo y dado un nombre al sim, pasaremos a la acción con nuestra primera misión de tutorial como Monarca, en donde te familiarizaras con el sistema de juego, tendrás tu primer duelo de espadas y probaras tus habilidades únicas pues cada héroe que representes tendrá una serie de habilidades únicas de su clase. Te darás cuenta que la interfaz, aunque parecida tiene sus diferencias. Para empezar el cuadro de necesidades se ha visto drásticamente reducido dejándonos solo con hambre y energía.

Las demás necesidades a las que estamos acostumbrados son completamente opcionales; ir al baño, bañarse, divertirse e incluso socializar solo aumentan o disminuyen nuestra atención, que vendría siendo el humor del sim, pero que afecta positiva o negativamente su concentración vital para realizar las misiones, entre más atención tenga el personaje mejor le irá en la misión y mejor aplicara sus habilidades. El personaje en cuestión tiene un inventario y dinero propio. Además, aquí no existen empleos como tal, a cambio de eso tu personaje representa un rol en el Reino que debe cumplir como las típicas clases de un juego de rol. A medida que complete misiones ira subiendo de nivel en el rol que tenga asignado hasta un total de 10. Cada rol de héroe corresponde a una estructura o edificio único del reino (por ejemplo, el castillo para el Monarca, la Herrería para el Herrero, la Taberna para el Bardo, etc.). La dinámica del juego aquí no se basa solo en mantener las necesidades del sim, también tendremos un listado de misiones las cuales podremos resolver con distintos héroes o solo con algunos o uno predeterminado y muchas veces con dos héroes a la vez para apoyarse mutuamente

Una vez da comienzo la misión se nos presentaran una serie de sub misiones que debemos ir completando, como, por ejemplo, “hablar con” o “ir a” o “Recolectar X”, “leer un libro” etc, lo cierto es muchas de estas resultas muy divertidas e hilarantes, el propio sim implicado ira contando una historia e incluso a veces se nos presentaran cinemáticas en forma de pinturas o grafitos antiguos que lo hagan. Estas misiones también se pueden resolver de diferente manera dependiendo de tu manera de jugar o de tu moral y cambiaran el desenlace de la misión general y la historia involucrada en ella, además de desbloquear una u otra misión posterior que será la continuación de la misma. Cada misión cuesta una cantidad de PM (puntos de misión) tienes un total de 50 puntos cada vez que comienzas una ambición. Si no completas el objetivo principal de la ambición antes de gastar los 50 PM fallaras la ambición, por el contrario, si lo consigues completaras la ambición con nivel bronce, plata, oro o platino. Dependiendo de tu rendimiento.

En cada misión la atención del héroe te permitirá completarla de forma positiva o negativa, acciones como usar el orinal y bañarse tienen un cambio de humor positivo al sim, aunque no haya una necesidad como tal. Comer aparte de ser una necesidad influye en el ánimo del sim. Un sim hambriento rendirá menos al igual que un sim con sueño. Los rasgos influyen mucho en el ánimo del sim, sobretodo el rasgo negativo o defecto fatal. Un sim Alcohólico por ejemplo necesitara de un traguito de vez en cuando para no verse deprimido, un sim arrogante simplemente se creerá mejor que los demás después de realizar bien una acción, pero se hinchara tanto de orgullo que le afectara negativamente, un sim miedoso no querrá salir de noche y su ánimo se reducirá a oscuras, los sims malditos pueden levantarse algún día con el pie izquierdo y todo lo que haga le puede salir mal. Hay muchas maneras de lidiar con estos rasgos. Por ejemplo, una poción de suerte quitara la maldición por varias horas o una poción descorgozante le quitara los efectos del alcohol a un sim de manera instantánea. Pero en estos rasgos negativos es donde se encuentra la mayor diversión, no veras las risas que puedes echarte con un Caballero miedoso o un Monarca torpe.

Además de las misiones tendremos una serie de responsabilidades que atender dependiendo de nuestro rol en el Reino, por ejemplo, el caballero deberá patrullar o entrenar a diario, el Monarca debe recibir a los campesinos en audiencia o firmar peticiones, el mago deberá crear una poción o estudiar el libro de hechizos, el herrero podría tener que terminar un encargo por parte del Rey, todo esto hace que nos metamos más en el papel de cada sim y su rol, haciéndolo realmente divertido. Por otro lado, aparte de nuestro pequeño reino (y créeme es pequeño, nos lo recorreremos pronto muy rápido y nos lo sabremos de memoria), lo cual es unos de los puntos negativos del juego, lo que vendría a ser nuestro “barrio” de toda la vida, el Reino. Tendremos un mapa con una serie de territorios enemigos, amigos o anexos. Qué y antes de que preguntes, NUNCA veremos. Estos territorios podrán ser anexados al reino mediante una serie de misiones, sobretodo en la ambición “Dominación” cuyo objetivo es conquistar la mayor cantidad de territorios.

Dichas misiones concluirán con el territorio anexo a nuestro Reino y un representante o embajador sería enviado a molestar a nuestro castillo (y si, digo molestar porque lo cierto es que no hacen nada útil salvo pasear por la sala de banquetes, típico hasta en los sims saben lo inútiles que pueden ser los políticos). Estos territorios deberán además mantenerse fieles, aprobando mociones para los mismos o enviando a patrullar al caballero por sus territorios, de lo contrario entrarán en rebelión.

Por lado si vamos de patrulla o de paseo podremos encontrarnos muchas veces misiones aleatorias que nos enseñara un cuadro de dialogo y una serie de opción que más que por lógica se terminan resolviendo al azar, del resultado de dichas misiones podremos obtener objetos, materiales especiales o rasgos de humor positivos o negativos. Hablando de objetos y materiales, tendremos una serie de libros con recetas únicas de las que podremos obtener comidas especiales, armaduras y espadas de leyenda, incluso existen numerosos y divertidos guiños como matar un Unicornio que es un pecado mortal para cierta saga de un mago muy famoso.



Profesiones Heroicas





A medida que completas misiones en el reino con los primeros héroes disponibles, ganaras recursos con los que construir los demás edificios, estas estructuras necesitan de un sim héroe para poder funcionar, una vez creado podrás controlarlo en misiones. Cada profesión heroica difiere una de otra, cada una tiene habilidades únicas y maneras diferentes de resolver las situaciones que se presentan. Cada Héroe aparte de la misión que tenga en marcha, le son asignadas dos responsabilidades diarias (ya antes mencionadas) para con el reino que deben completarse antes de que acabe la hora límite de lo contrario puede afectar negativamente su humor, incluso llevarte a ser arrestado y castigado si evades muchas de estas responsabilidades para con el Reino. Esto no quiere decir que no tengamos tiempo para actuar de manera libre, hacer amistades y demás situaciones típicas de los sims. Pero siempre están estas condiciones que debemos cumplir si queremos ir bien, el héroe puede ser representado por un sim hombre o mujer sin ninguna distinción propia del mundo real de la época, seguimos estando en un mundo sim después de todo. A continuación, os daré un breve resumen de cada rol disponible en el juego.

Monarca

El Monarca es el héroe principal del juego y todo se desarrolla a su alrededor. Todo el Reino depende de él o de ella. Un Monarca debe escuchar las peticiones de sus ciudadanos, escribir y aprobar leyes, proponer y aprobar edictos, establecer impuestos, enviar sims problemáticos a la picota o al foso y mantener sus habilidades de lucha para estar preparado. Todo Monarca es experto en el manejo de la espada y puede llevar una armadura y una espada digna de su majestad. Los monarcas también pueden ir cazar y a patrullar si así lo desean. Su hogar es el castillo donde su consejero (a) le ayuda a tomar decisiones y donde es servido debidamente por su siervo personal que se encargara de los quehaceres pocos agradables como limpiar el orinal (¡puaj!).





Caballero

El caballero se rige por un código moral y de conducta que es el mismo de su Monarca solo vive para obedecer sus mandatos y prestar su espada a su servicio en defensa del reino. Es un experto luchador siempre preparado para la batalla, afilando su espada o entrenando con el monigote, incluso entrenando a otros soldados. Además, es muy bueno para la caza y su deber es patrullar los alrededores y territorios vecinos para asegurar su fidelidad. Un caballero más alejado de la bondad puede incluso usar su espada para amenazar y extorsionar otros sims. Su hogar es el cuartel y también es asistido por un escudero.





Espía

El espía a diferencia del caballero es un pilluelo al servicio de su majestad que actúa más discretamente y a veces incluso fuera de la ley, todo por el bien del reino claro, mantiene una red de informantes, posee habilidades de sigilo y acostumbra a escuchar conversaciones a escondidas, realizar entregas secretas en el puesto de mensajería, actúa vaciando bolsillos y también puede recoger varias hierbas con las que elaborar diferentes tipos de venenos. Es hábil con la espada, pero las armaduras limitan su destreza, por lo que no lleva una a cambio de eso han aprendido a esquivar. Su hogar son los aposentos del espía en el ala Este del castillo.





Herrero

El herrero es el encargado de crear y reparar espadas, armaduras y báculos para el reino. Tiene habilidad para recoger diferentes minerales con los que forjar productos y vender su mercancía en el puesto del mercado. Pero un herrero además puede descubrir y crear otros objetos únicos, espadas y armaduras legendarias que solo ellos son capaces de forjar. Su hogar es la herrería.





Bardo

El Bardo es un artista que se gana la vida tocando canciones con el Laud, recitando poemas y haciendo obras de teatro. Pero aparte de eso debe componerlas y para ello necesita inspiración, la cual obtiene de su alrededor y de otros sims. Esta inspiración la usamos en forma de iconos para crear poemas y obras. Cada lugar le proporciona distintos tipos de inspiración, le gusta escribir y su hogar está en la taberna del reino.



Mago

El mago es un experto en las artes arcanas, dotado con habilidades especiales e inteligencia superior. El mago crea pociones y otros objetos mágicos, memoriza y ejecuta conjuros, practica la adivinación. Tiene habilidad para recoger hierbas con las que crear pociones, pero también para recoger minerales pues también sabe usar la forja con la que crea báculos mágicos y algunas de sus pociones también los necesitan. No necesita dormir a cambio puede meditar y recuperar energía. Su hogar es la Torre del Mago, donde pasa la mayor parte del tiempo y no le gusta que nadie irrumpa en su edificio, más adelante puede conseguir un asistente que vendrá ser su aprendiz, particularmente es de mis clases favoritas y me he divertido un montón con mi maga haciendo sus misiones.

Medico

Personaje imprescindible para el bienestar del reino, dado que las enfermedades abundan en la edad media, es el único capaz de combatir las enfermedades con su equipo, haciendo uso de sanguijuelas, y aplicando ungüentos y tónicos los cuales prepara a base de hierbas que recoge del campo. También es capaz de realizar cirugías a otros sims si este tiene heridas graves. Es la primera y última línea de combate contra las enfermedades. Su hogar es la clínica que se encuentra a un lado de la Torre del Mago, pero es constantemente visitada por pacientes con dolencias.



Sacerdote Jacobino

Siguiendo un estricto código moral, el Sacerdote Jacobino tiene fe ciega hacia el guardián, esgrime el miedo como espada para mantener a raya a los sims, hace uso de la fuerza y castigos severos a quien desobedezca sus mandatos, vive una gran catedral rodeado de lujos. (Vendría siendo como los típicos sacerdotes católicos de la época con su fuerza inquisitorial).



Sacerdote Pedrino

Son monjes sabios, que promueven la fe del guardián con compasión y humildad, se esfuerza en ayudar a otros y no le importan los bienes materiales. Su hogar es el monasterio donde suele dar sermones, escribir sobre el guardián y evangelizar en el patio.





Mercader

El mercader se encarga de viajar para importar y exportar mercancía, trayendo al Reino todo lo que los sims necesitan. Comprar barato y vender caro le sustenta la vida, con habilidades para adular, convencer y engatusar a los clientes. Su hogar es el mercado que también es el centro de su economía. (Diversos productos y materiales se desbloquean no solo a medida que sube de nivel, sino también a medida que anexes territorios y hagas posibles el comercio con estos).











Construyendo un Reino





Los seguidores de los sims saben, que además de los sims una de los aspectos más emblemáticas de los juegos es el modo construir, diversos jugadores han creado maravillas en este modo que con cada entrega expande un mundo de posibilidades solo limitadas a nuestra imaginación, lamentablemente en el los sims Medieval este es uno de los puntos menos explotados y está demasiado limitado. A diferencia de otros juegos de los sims, no se centra exclusivamente en ellos y sus casas, pues el objetivo es hacer crecer al reino entero y esto suena muy bien, pero la realidad es otra, solo podremos construir edificios predeterminados con estructuras inamovibles que NO pueden ser modificadas, solo se nos permite cambiar o añadir mobiliario y decorar escasamente paredes y suelos… y si esto es algo que en general desanima mucho, ver a tu mercader vivir en una habitación que parece estar cayéndose a pedazos aunque el mismo lleve un negocio fructífero puede parecer irrisorio (y lo es). Esto convierte la personalización del reino en algo nulo, donde siempre deberemos ver las mismas casas, los mismos edificios… Lo cual no es que sea diferente a otros barrios sims de la saga, pero al menos ¡podrías personalizarlos!

Llegado un momento el Reino estará completo y se nos hará muy pequeño, demasiado pequeño, se echa en falta la capacidad de construir más abiertamente. Algunos edificios son deplorables por fuera y no se pueden cambiar, eso sin hablar de edificios como el mercado que son deplorables tanto por dentro como por fuera (odio el mercado de este juego…) La falta de espacio también es un tema a tener en cuenta y es que por ejemplo el castillo solo cuenta con una habitación grande, un baño y la cocina. Es el único que tiene ese goce los demás héroes deberán incluso mezclar todo en una sola habitación pequeña y aburrida. Por otro lado, la privacidad no parece existir… y es que los campesinos campan a sus anchas por el castillo como si fuera un centro comunitario, lo cual es muy desagradable e incluso antiestético (¡es el castillo de su majestad!) además estamos acostumbrados a tener privacidad en todos los juegos de los sims, sin embargo en unos parches posteriores se añadió la opción de limitar la entrada a otros sims y otorgar ciertos privilegios en ciertas habitaciones cosa que fue mucho de agradecer, una excepción a toda esta regla es la Torre del Mago en donde nadie entre más que el mismo mago es como un sancta sanctorum, lo cual e particular me parece un gran acierto, claro que podemos invitar sims si queremos, pero jamás entraran allí sin ningún otro motivo.

La familia en los Sims Medieval quedan bastante en segundo plano, pues, aunque puedes casar a tu sim y tener hijos, no podrás controlar a la pareja ni los niños. Serán simples NPC. La única manera es casando dos héroes y aun así sus hijos serán incontrolables. Los niños tampoco crecen y la interacción con ellos es muy pobre, su utilidad es nula. Solo nacen, pasan de etapa de bebe a niño y ahí se quedan, deambulando por todo el reino, aunque siempre vuelven a casa a dormir y buscar alimento. Sin embargo, si tu Héroe sim muere ese niño lo puede suceder y seguir en su lugar única cosa para lo que son útiles y es que no los puedes ni vestir. Los niños adquieren el título de su madre y nunca del padre por lo que si su madre es la Reina los niños serán príncipes o princesas, pero si su madre es la herrera los niños serán pequeños herreros y si es maga, pequeños hechiceros. Así su padre sea el Rey. Aquí los sims nunca envejecen o mueren a no ser que sea por enfermedad o factores externos o si los mandas al foso y pierde contra la bestia.

La bestia del foso es una forma muy ingeniosa que tiene el sims Medieval de hacer las ejecuciones, para no usar instrumentos como la Guillotina o la horca, después de todo es un juego para todas las edades. Se trata de una bestia tentacular que vive en un foso y donde eres arrojado si incumples la ley de forma severa o si su majestad amanece de mal humor, caer en el foso tiene casi un 90% de probabilidad de matar al sim, algunos se salvan tras luchas contra la bestia, pero a muchos vendrá a buscarlos la parca mientras la bestia escupe sus huecos. La parca aquí viste una túnica roja muy de la edad media. Si tienes muchísima suerte o tu crimen no es muy grave quizá solo te envíen a la picota allí los sims son inmovilizados mientras los campesinos les arrojan huevos y tomates.

Además, un caballero o su majestad puede elegir no molestar a la bestia del foso y en su lugar librar un duelo a muerte contra un adversario o directamente ejecutarle tras sentenciarle a muerte.

El tema de la comida en los sims medieval es importante y a veces divertido, necesitamos tener con que hacer la comida que se hace en el caldero o en el horno. Si no Tenemos con que cocinar solo podremos hacer “Gachas” un plato que es tan malo que incluso pone de mal humor al sim, lo mejor es tener algo de carne, o verduras con lo que hacer comidas nutritivas, Aunque no esperes variedad en el diseño todas las comidas del calderero tienen el mismo aspecto. Las del horno tienen aspectos diferentes e incluso se puede hornear pan. Los Vinos y cervezas también son un punto a favor. Puedes hacer los dos básicos o hacer especiales con diferentes ingredientes, entre más calidad mejor humor para tu sim. Por otro lado, si algo es destacable en el juego es conseguir objetos especiales, ya sea un súper báculo mágico para el mago o una armadura guay o incluso una espada mítica. Muchos objetos espaciales de forja o libros pueden ser encontrados mediante pequeñas misiones que salen en viajes al pueblo, patrullas en el bosque o en alta mar (hay un barco en el puerto). También mediante algunas misiones especiales. Recetas desbloqueadas y materiales raros pueden dar lugar a diferentes objetos únicos e interesantes con los que equipar a tu Monarca y demás héroes. Algunas misiones especiales también otorgan al héroe un rasgo legendario que se sustituye por su defecto fatal. Estas misiones suelen ser más difíciles y largas. Por otro lado, una vez terminado una ambición se desbloquea la misión de “Un nuevo mundo” esta te da la oportunidad de que cualquier héroe sim se vaya de este Reino para fundar otro como Monarca. Un tic muy interesante que os doy de tanto tiempo que he pasado jugando es que porque puedes retener habilidades de tu anterior profesión. Por lo que puedes tener una Rey Medico o una Reina Maga, esta ultima la hice yo y funde una suerte de reino mágico, bastante divertido que me hizo pasar muy buenos ratos.

Los Sims Medieval: Piratas y Caballeros





Fue la única expansión que tuvo esta saga el 30 de agosto del 2011, en particular añade nuevas misiones que se contiene en una nueva y única ambición marcadas con el emblema de la expansión, de cara a la historia nos relatan la guerra entre dos territorios del juego Aarbyville cuyos habitantes son piratas y Tredoni en donde reinan caballeros, nuestro monarca y los demás héroes deberán elegir si apoyar a una facción o a otra eligiendo las misiones que favorecen a una de las facciones, variando los acontecimientos narrados. En general se añadió mucha ropa y accesorios, así como objetos de estilo caballeresco o de piratas, nuevas recetas y fórmulas para pociones como novedad de esta expansión se añadieron mascotas en forma de loros y halcones, aunque bastante limitadas en interacciones. Una silla de interrogatorio de lo más divertida y un modo de juego en donde puedes encontrar tesoros mediante un mapa del tesoro, realizando la búsqueda y cavando números agujeros en todo el reino hasta dar con el lugar indicado.





Ciertamente fue una expansión bastante corta que no añadía mucho más, se echaron en falta otras expansiones para esta saga, que no tuvo el éxito esperado.





Gráficas y sonido

Los sims se ha caracterizado por tener unos graficos decentes, nada muy alla, con mejoras entre generaciones, pero nada alarmente y sin embargo ser exigente en cuanto a requisitos ¿a quién no le peto la PC mientras cargaba un barrio con todas las expansiones y los objetos descargados? ¿eh? Sin embargo, Los Sims Medieval no exige a día de hoy una PC con una potencia grafica excepcional, los gráficos en si son aceptables, muy vistosos y caricaturescos con escenarios que parecen oleos, particularmente me agrada mucho el apartado grafico de este juego y cuanto a sonido es de lo mejor, con temas muy de la época, sonidos de laud y su siempre hilarante simlish (idioma sim) todo con ese toque tan único de la saga sims.





Conclusión



En conclusión, Los Sims Medieval es un juego novedoso dentro de la saga que te dará horas de diversión, tiene misiones variadas e hilarantes que te harán partir de la risa en muchas ocasiones, sin embargo, es extremadamente lineal. Tiene mucho por descubrir eso sí y querrás jugar a diferentes ambiciones para ver cada una de las misiones y realizar los retos secundarios, las historias están muy bien contadas en cada misión mediante carteles. La ropa y los diseños de los peinados, aunque limitados son muy favorecedores y están muy bien detallados.

pudieron añadir más variedad, aunque tampoco es que hagan falta más y se van desbloqueando más ropa y objetos mediante logros. Un sistema de trofeos/logros muy parecido al de las consolas o al de Steam. Los duelos, la magia y poder tener una profesión heroica es sin duda lo más divertido que tiene. No poder construir a placer es un casi un crimen en juego sim. Tener un objetivo si es gratificante pero las ambiciones desbloqueadas nos llevan de nuevo a otro reino que es el mismo mapa donde debemos comenzar de cero con otros personajes sería un puntazo poder al menos personalizar ese cachito de tierra y sentirte que de verdad ese es tu reino, una pena porque este juego tenia muchísimo potencial para ser explotado y se quedó solo en una expansión, es un juego divertido y sale de la tónica habitual, particularmente he pasado muchísimas horas disfrutando el título, no tiene desperdicio y menos a día de hoy que lo puedes encontrar tirado de precio en Origins sobretodo en ofertas de temporada, lo recomiendo a pesar de las cosas negativas que llega a tener, todo lo que tiene de positivo lo compensa con creces, si te gusta la saga sim y nunca lo has probado ¡a que esperas!