Retro Review Final Fantasy VIII

Estaré aquí…

¿Por qué?

Estaré esperando… aquí…

¿Para qué?

Estaré esperando… por ti… De modo que…

Si tu vienes hasta acá…

Me encontraras…

Lo prometo.





Con estas palabras se presenta uno de los juegos que marcó un antes y un después en los juegos de rol, muchos sin duda recordaran estas palabras en una de las introducciones a videojuegos más impresionantes que existe hasta a la época, Final Fantasy VIII debutaría tras el éxito cosechado por Square con Final Fantasy VII. Se presentaba con un sinfín de nuevas mecánicas y novedades nunca antes vistas en otros juegos de la saga, arriesgándose bastante en el formato se convirtió en una leyenda que hoy en día después de 19 años aun nos hace reír, llorar y emocionarnos a más de uno. Un icono dentro de su propia saga en los años dorados de Squaresoft y entre los innumerables juegos de rol que llenan las galerías, estantes y salones de la fama del género. En esta retrospectiva os hablare de este grandioso juego, las mecánicas novedosas con que debuto en su día y como siempre mi opinión acerca del título, que como se imaginaran es uno de mis juegos favoritos y el mejor (para mi) dentro de la saga Final Fantasy.

Cuando se trata de RPG sin duda Final Fantasy viene a nuestras mentes como un gran referente del género, siendo una de las sagas más grandes y más vendidas, claro está con opiniones tan diversas como el gusto de las personas. Era 1999 y para entonces la compañía Squaresoft ya tenía nada menos que siete títulos de la saga a sus espaldas, con el gran éxito de Final Fantasy VII en 1997, la compañía tenía ante sí el reto de superar las expectativas y para ello tomo un riesgo, que si bien pudo haber sido un fracaso fue todo lo contrario pues no solo supero dichas expectativas con creces, si no que se convirtió en uno de los títulos más vendidos de la saga. Se lanzó en febrero de 1999 para la consola Play Station aunque un año más tarde saldría en formato PC. Pero ¿Qué era aquello tan novedoso y tan arriesgado?





Jugabilidad





Para empezar Final Fantasy se salía de los cánones generales de la saga al presentar por primera vez un grupo de personajes protagónicos enteramente realistas y humanos, sin semi humanos o animales humanoides, además la jugabilidad da un salto a lo desconocido eliminando por completo aspectos como los puntos de magia o las habilidades intrínsecas de cada personaje, así como las profesiones, en vez de eso, los personajes jugables podrían variar en un sinfín de habilidades mediante el enlace con poderosas invocaciones llamadas Guardianes de la Fuerza (G.F.), que no solo les otorgan dichas habilidades, si no que les permiten hacer magia, en este caso llamada “Pseudo Magia” además con la eliminación de los puntos mágicos se incluyó un sistema de extracción que permite extraer diferentes tipos de magia de los enemigos y de fuentes de magia llamadas “Puntos de Extracción” por consiguiente estas magias se almacenan en un números de usos que se limita al 100 y que se van gastando a medida que se usan, esto hace que cualquier personaje pueda usar cualquier tipo de hechizo sin limitaciones, además de usar cualquier habilidad siempre y cuando este enlazado al G.F. que le otorga dicha habilidad.

Por otro lado, los personajes no se hacen más fuertes con cada subida de nivel, si es cierto que incrementan sus parámetros y su vida, no ganan ningún tipo de habilidad, en vez de eso, quien sube de nivel y gana habilidades es el G.F. enlazado al personaje, adicionalmente, el G.F. permite al personaje y siempre cuando lo tenga aprendido, ligar las magias extraídas a un atributo para incrementarlo, por ejemplo la fuerza o la vida y esto sin duda era complicado de aprender de primeras, aunque el juego se encarga de ir explicándolo en perfecto detalle mediante tutoriales guiados.

Aparte de eso, puedes realizar proezas como ligar un número determinado magias de fuego para volverte inmune a dicho elemento o incluso sanarte si eres atacado con él, es por eso que lo más importante en Final Fantasy VIII no es subir de nivel de forma apresurada, si no “entrenar” por así decirlo a los G.F. dichos guardianes tienen una plantilla de habilidades predefinidas y otras que van aprendiendo a media que suben ellos de nivel, pero también se puede enseñar a estos guardianes otras habilidades mediante el uso de objetos especiales. Cada guardián además es único en su clase y van desde los ya clásicos de la saga Shiva (hielo) o Ifrit (fuego) a otros más desconocidos y exóticos como vendría siendo Diablo (no elemental/magia de Gravedad) o la mística Sirena (no elemental/Magia Mutis).

Las habilidades de los guardianes son variadas y van desde las que incrementan nuestras propias características, hasta algunas más pasivas como por ejemplo “Ningún Encuentro” de Diablo que permite no tener encuentros aleatorios en el mapa o el extremadamente útil “Ojo Observador" de Sirena, que permite encontrar elementos que no se ven a simple vista, como pasajes, puntos de guardado o extracción. Luego están habilidades activas que aparecen directamente en el menú de combate del personaje como el “Arrebatar” de Diablo que permite robar o el “Convertir en Carta” de Quetzal, que permite convertir en una carta (de un mini juego del que os hablare más adelante) a un enemigo herido de gravedad, por otro lado, tenemos las habilidades de comando que TODOS los Guardianes conocen, dichas habilidades son: magia, extraer, objeto y G.F. (que permite invocarlo). Un guardián de la fuerza solo puede aprender un número determinado de comandos (22) y para aprender otro debe olvidar alguno primero, Por otro lado, un guardián de la fuerza es más afín a un personaje cuanto más tiempo pase con él o ella, esto se ve mediante una barra de afinidad, esta aumenta cada vez que lo invoques, pero además cada G.F. tiene un opuesto natural haciendo que pierdas afinidad con uno si pasas más tiempo con otro, por ejemplo: Si un personaje tiene enlazado a Ifrit (fuego) gana afinidad con este, pero la pierde con Shiva (hielo) así no la tenga enlazada.

Es un complejo sistema que debes aprenderte al dedillo para poder avanzar con éxito en el juego y debes ser muy cuidadoso al repartir y enseñar las habilidades de los G.F. además de la tarea de enlazar las magias, lo convierte un sistema bastante estratégico pero que expande un sin fin de posibilidades y que particularmente a mí me parece un gran punto a favor de este título pues puedes personalizar a cada personaje a tu gusto.

Como ya había dicho anteriormente cada G.F. puede convocarse, esto hace que este ejecute su ataque más poderoso o en dados casos habilidades beneficiosas para nosotros (como Rubí que otorga a todo el grupo la magia espejo). EL proceso de invocaciones se pude ver mediante una barrita de tiempo, que al principio es bastante lenta, pero que es cada vez más rápida a media que incrementas la afinidad con un guardián, así pues, si tenemos una gran afinidad con Ifrit este se invocara en un santiamén, sin embargo, cuando el personaje está invocando a guardián su vida pasa a ser la del guardián y si un enemigo te golpea puede herirlo e incluso matarlo, lo que lo dejara K.O. hasta que lo revivas o descanses y ya no podrás usarlo en esa batalla, aunque eso no elimina las habilidades que nos otorga.









El guardián invocado, lanza un ataque final muy poderoso tras una espectacular cinemática, lo que puede acarrear que una batalla dure bastante tiempo, pues la cinemática NO se puede cortar y esto es para muchos un punto negativo, pues una simple batalla puede extenderse varios minutos, algunas cinemáticas pueden durar desde 1 minuto hasta 3 o 4 las más larga, a mi particularmente no me molestaba en absoluto, pero entiendo que a muchos este punto pueda parecerle cansino el tener que ver la misma cinemática una y otra vez cada vez que el guardián ataca.

Existe un gran número de G.F. algunos vienen con nosotros de forma predeterminada a los demás hay que conseguirlos ¿Cómo? De forma diversas: algunos debemos enfrentarlos y se unirán a nosotros, otros debemos extraerlos de ciertos jefes, otros están escondidos en objetos, por ejemplo, también existe guardianes que no se pueden enlazar, y que aparecen aleatoriamente en nuestra ayuda como Odin y Gilgalmesh.











Además de los guardianes que como ves son un factor importante en el juego, cada personaje tiene su singularidad, cada uno tiene un arma distinta, tenemos al protagonista Squall que tiene una de las armas más singulares y emblemáticas de la saga el Revolver-espada y luego tenemos a otros por ejemplo el látigo de Quistis, las manoplas de Zell o la escopeta de Irvine. Cada animación de ataque es distinta, así como los limites, cada personaje tiene un ataque especial que al ser ejecutado libera una descarga o una habilidad singular que es indiferente del G.F. por ejemplo, Squall puede atacar múltiples veces con su arma y ejecutar un poderoso ataque final que puede variar, estos límites se aprenden con el equipo de ciertas armas, que en realidad no son otras que mejoras para tu arma base, dichas mejoras pueden encontrarse en revistas repartidas a lo largo de luego, pero ojo que también debemos reunir los materiales necesarios para posteriormente llevarla a un armero que la modifique.





Esto nos lleva a hablar de los objetos, casi tan importantes como los guardianes, pues no solo reunimos materiales, si no que algunos objetos nos permiten enseñar habilidades a los guardianes o incluso convocarlo la primera vez, también hay objetos curativos y paliativos, algunos bastante exóticos e incluso objetos que llaman G.F. que no se enlazan a nosotros, sino que solo aparecen al usar un objeto, además entre los objetos están las revistas en las cuales podremos encontrar recetas e incluso curiosidades que nos llevaran a encontrar secretos como la ubicaciones de otros guardianes.

El Rango Seed

Nuestros personajes son algo así como una fuerza militar de elite experta en el combate contra las brujas y en el uso de G.F. llamados “Seed” como Seed tendremos un rango que no solo determinara nuestra posición, sino que además nos devengara un sueldo mensual. Este rango aumenta a media que eliminamos enemigos, que realizamos tareas propias del juego o mediante exámenes escritos que probaran nuestro conocimiento del lore del juego o de sus mecánicas, algo realmente curioso, pues nos permite aprender un poco más de la historia y pulir nuestro conocimiento de las mecánicas del juego.

Triple Triad

Uno de los elementos más divertidos y además útiles es el Triple Triad, se trata de un juego de cartas bastante complejo de aprender, pues sus reglas varían de una región del juego a otra, además permite coleccionar un gran número de cartas algunas muy raras y únicas. Las reglas del juego son diversas y se pueden jugar con ellas o abolirlas, muchas veces podrás jugar con las reglas de una región en otras, por ejemplo, algunas permiten sacar las cartas que deseas a tu mano, otras te mezclan el mazo y se eligen solas, otras no permiten ver las cartas de tu oponente y otras si, etc.









El sistema de Triple Triad es tan complejo en sí mismo que es un juego dentro de otro, las cartas más raras como la de los G.F. o la de los personajes pueden convertirse más adelante en objetos únicos muy poderosos. Vale la pena destacar que existen numerosas formas de obtenerlas ya sea derrotando a un enemigo o quitándosela al contrincante, hay cartas muy raras que como todo en el juego deberás buscarla o realizar ciertas tareas para dar con ellas, otras sin embargo las tiene poderosos adversarios como la Cofradía CC, un grupo de elite en el Triple Triad del Jardín de Balamb o la Reina de las cartas.

Historia del juego

El juego cuenta con una historia muy bien argumentada y es que los Final Fantasy se suelen caracterizar por tener historias, tramas y giros argumentales realmente impresionantes. En Final Fantasy VIII explotan bastante las emociones y sentimientos de los personajes, sus vivencias, su infancia y día a día, además claro está de la trama principal en la que gira todo.





Los Seed recién graduados lideraros por Squall, un chico solitario, taciturno y malhumorado, son enviados en su primera misión para ayudar a un grupo rebelde que se opone a un país en dictadura regido por una poderosa bruja. Allí conocerá a Rinoa que forma parte de la resistencia y cuyas vidas se verán enlazas a partir de ese momento de forma irremediable y como todo en la vida, nada sale como está planeado a la perfección.





Es una historia de trama, peligro, amor y suspenso que nos mantendrá en vilo en más de una ocasión con giros argumentales más que inesperados e interesantes. Es precisamente uno de los grandes puntos fuertes del juego, una historia bien hilada y contada que sin embargo nos deja un final abierto y muchas interrogantes para que los jugadores nos comamos el coco pensando ¿y si esto fuese así? ¿será?













Final Fantasy VIII nos presenta un mundo fantástico, aunque con elementos realistas en donde no solo veremos magia, sino una tecnología muy avanzada, que van desde trenes de alta potencia, edificios móviles, hasta naves espaciales (una vez llegas a ciudad Esthar es cuando dices: así deberá ser el futuro). El mundo llamado Centra nos presenta varios continentes, con países predominantes casi todos conquistados por Gabaldia, un país en dictadura que ha invadido otros países y subyugado bajo su régimen, en el mundo de Centra existen tres academias llamadas “Jardines” en donde jóvenes como Squall se entrenan para combatir a las brujas, mujeres poderosas que en su día dirigieron al mundo, pero que llenas de codicia se corrompieron y conquistaron naciones enteras y es precisamente la Gabaldia actual del juego que nos presenta la historia, es una bruja la que bajo la sombra dirige el país.





La historia es muy interesante y compleja, deberás leer mucho dentro del juego y prestar muchísima atención a los diálogos para empaparte de ella, una verdadera delicia.

Gráficos y Sonido

El punto fuerte de Final Fantasy VIII, los gráficos y es que para la época y la potencia de la consola el juego presentaba unos gráficos excepcionales, con personajes perfectamente modelados e incluso expresiones faciales, escenarios detallados y mimados en extremo, las animaciones de los personajes al caminar, correr, expresarse y hablar eran de lo mejor de la época sin mencionar las cinemáticas que a día de hoy siguen siendo bellas, pulidas y realmente impresionantes los personajes expresan tales sentimientos que te identifica con ellos ya sea cuando ríen o lloran, no es de extrañar pues Squaresoft hoy día Square Enix se caracteriza por presentarnos títulos con graficas exquisitas y muy bien modeladas.

El apartado sonoro es simplemente una obra maestra, nada más escuchar el tema del comienzo del juego (Liberi Fatali) puedes darte una idea de lo que viene, una sola palabra es "perfecta", compuesta por Nobuo Uematsu, las melodías de las batallas, de cada ciudad, de los escenarios y de las mazmorras y de cada cinemática en particular es simplemente una delicia que te dejara muchas veces con la boca abierta en conjunto con el apartado gráfico. Sin embargo, vale la pena destacar que los personajes no cuentan con voces, y todo se realiza mediante diálogos escritos, cosa que no echaras en falta a menos que estas muy acostumbrado a los juegos de la actualidad. Por otro lado, tenemos el primer tema referente a una saga llamado "Eyes on Me" compuesta por Nobou e interpretada por Faye Wong.

Conclusión

Con gráficos excelentes, sonido espectacular, un jugabilidad con mecánicas novedosas dentro del género y un argumento impresionante, Final Fantasy VIII es una verdadera obra de arte en el mundo de los video juegos que te hará reír y llorar con sus personajes, a día de hoy muchos lo recordamos gratamente y sonreímos cada vez que escuchamos hablar del tema o cuando hablamos con nuestros amigos viejunos, sin mencionar el hecho de verlo allí en la estantería, es un juego que no te puedes perder, el típico juego que debes jugar antes de morir y que no tienes excusa para no jugarlo, pues además de estar 100% en español, lo puedes encontrar remasterizado en PS Network Store y Steam, un verdadero deleite para ojos y oídos que no te puedes perder.