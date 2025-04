Resident Evil RV2 - Una impresión Agridulce

¡Buenas a todos! En esta ocasión les traigo un juego de mis franquicias favoritas, ya hice uno relacionado con el Resident Evil 5 y esta vez les traigo mi experiencia con Resident Evil Revelations 2.

El artículo estará organizado en: Introducción – Historia – Mecánicas y Jugabilidad (Coleccionables/Emblemas) - Puntos Negativos – Puntos Positivos – Opinión y Cierre.

Introducción:

Resident Evil Revelations 2 me provoco una muy buena impresión, luego de la primera entrega, que intento volver a las raíces en cierta forma (Pasillos estrechos, zonas oscuras y supervivencia con un inventario limitado). Sin embargo, este juego mejoro considerablemente de su entrega anterior, conservando y mejorando estos recursos.

El juego fue dividido en 4 capítulos individuales y 2 extras (Parecido los juegos de Telltale Games) Eso trae algo negativo y es que cada capítulo por separado cuesta bastante, por lo cual, recomiendo comprar la versión Deluxe en oferta a unos (160 Pesos Argentinos) el cual te trae todos los DLC.





Historia:

El juego nos coloca entre los acontecimientos de Resident Evil 5 y 6, nuestros Protagonistas Claire Redfield/Moira Burton son secuestrados y llevadas a una isla en la cual hicieron una serie de experimentos e intentaran sobrevivir a los peligros de esta, como cabe esperar. Por otro lado, tenemos al segundo equipo protagonizado por Barry Burton/Natalia Korda que van en busca de Moira, la hija de Barry y algo curioso es que, hay una diferencia temporal de 6 meses entre ambas historias. Sin embargo, lo que hagas con Claire se reflejara en la aventura que tendrá Barry, por lo que parte de manera interesante. (Por no decir que hay 2 finales, aunque no es la gran maravilla).

Un punto a tener en cuenta es que, al ser capítulos divididos, hacen un hincapié especial en la historia por lo que, lo vuelve de mayor importancia, así que dejare que descubran el resto ustedes mismos.





Mecánicas y Jugabilidad:

Uno de los apartados más importantes en la saga, en esta ocasión, como es regular tenemos 2 personajes jugables y una vista en 3ra Persona. Lo positivo en gran medida, es el inventario ya que es compartido y bastante limitado.

A lo largo de la saga vimos como podíamos conseguir más y más balas con solo matar enemigos sin embargo, en este juego solo se puede conseguir destruyendo distintos tipos de cajas, la munición llega a escasear si no la utilizas bien y créeme, una situación con un Boss en el que no tengas munición, puede hacerte la vida imposible.







El personaje secundario en cada sección, suele tener una fortaleza para que no lo veamos como una “Ashley” cualquiera y esto lo digo por el hecho de que no usan armas.

En el caso de Moira, tendremos una linterna con la cual podremos cegar a los Zombies por un instante y además encontrar objetos que brillan si les apuntamos. Mientras que Natalia puede sentir la presencia de los enemigos y con ello, poder planear nuestra jugada.

Sinceramente, se llega a sentir una sensación de “miedo” en algunas ocasiones y no solo por lo indefenso que puedas encontrarte si no por el ambiente que hay.





Coleccionables:

Este punto, es bastante importante por una sencilla razón, lo incluyeron y maximizaron para aumentar la duración de los capítulos, no solo estamos hablando de objetos desperdigados por la zona difíciles de encontrar, si no de logros individuales para cada capítulo, algo a destacar.

Con respecto a los objetos repartidos por el nivel, son 3 en concreto, “Símbolos” – “Graffitis” – “Bichos Raros”.

Símbolos : Estos recuerdan a los que vimos en Re5 y 6, son emblemas redondos a los que les tienes que disparar para conseguir romperlos.

: Estos recuerdan a los que vimos en Re5 y 6, son emblemas redondos a los que les tienes que disparar para conseguir romperlos. Graffitis : Estos también están desperdigados y solo se encuentran con la linterna de Moira, debes estar bastante atento y usarla con frecuencia para encontrarlas.

: Estos también están desperdigados y solo se encuentran con la linterna de Moira, debes estar bastante atento y usarla con frecuencia para encontrarlas. Bichos Raros: Sin duda de los más complicados, estos bichos no se ven como tal, se sienten con la habilidad de Natalia y ella los tiene que romper con un ladrillo para destruirlos.

La razón por la cual esto es importante, son los extras, al desbloquearlos todos, te van dando la posibilidad de conseguir Armas especiales y bizarras, filtros, entre otras cosas. (Lo que aumenta la duración de los capítulos, buena jugada).





Medallas:

Estos son los logros individuales y vamos desde encontrar tantos objetos escondidos, matar a x número de enemigos de determinadas maneras: bombas, HeadShot, Meelee, etc.

La parte negativa es que, te llega a cansar porque tienes que repetir el capítulo en varias ocasiones por que no los completaras todos en una sola vuelta en la mayoría de casos.

La positiva es, no tener una obligación para completarlos, puedes hacerlo en el momento que quieras y se mantienen permanentes una vez que completas alguno.





Puntos Negativos:

Algo que me molesto bastante es la separación por capítulos del juego, tratando cada capítulo de manera diferente pero que a la vez, todos tengan algo en común: Empezar de forma tranquila/pausada y terminar con un enemigo o varios fuertes. Lo que consigue que pienses en el ahorrar munición para enfrentarte a ellos pero al ser 4 capítulos logras ver esto como algo repetitivo y no sientes que haya un gran cambio entre capítulos.

Repetitivo : A partir del primer cap logras ver todas las mecánicas del juego, el resto es hacer exactamente lo mismo pero continuando la historia. (Escasos enemigos).

: A partir del primer cap logras ver todas las mecánicas del juego, el resto es hacer exactamente lo mismo pero continuando la historia. (Escasos enemigos). Duración : Los 4 capítulos me duraron en total unas 8/9 horas haciendo de media, unas 2 horas por capítulo y que al re-jugarlo puedas llegar a ahorrar tiempo hasta alcanzar a completar los 2 actos en una media hora.

: Los 4 capítulos me duraron en total unas 8/9 horas haciendo de media, unas 2 horas por capítulo y que al re-jugarlo puedas llegar a ahorrar tiempo hasta alcanzar a completar los 2 actos en una media hora. Extensión: con esto me refiero al mundo en sí, algunos lugares pueden verse extensos pero termina siendo increíblemente lineal haciendo de intermediario el mover unas cuantas cajas de lugar para subir una colina por decir algo.

Puntos Positivos:

Sin duda, al inicio dije que me sorprendió gratamente y se debe a ciertos puntos que fui notando mientras jugué:

Capítulos : Antes dije unas cuantas cosas negativas sobre esto pero también hay positivas. Al dividirlo por capítulos, armaron una buena re-jugabilidad para estos (Objetos ocultos, medallas, retos y logros para cada capítulo).

: Antes dije unas cuantas cosas negativas sobre esto pero también hay positivas. Al dividirlo por capítulos, armaron una buena re-jugabilidad para estos (Objetos ocultos, medallas, retos y logros para cada capítulo). Jugabilidad : No sientes pesadez en los movimientos de los personajes y el hecho de tener el inventario limitado le vuelve a dar una sensación.

: No sientes pesadez en los movimientos de los personajes y el hecho de tener el inventario limitado le vuelve a dar una sensación. Extras: Al terminar un capitulo consigues una cierta cantidad de puntos que puedes cambiar por habilidades y… extras, ya sea imágenes, filtros, Skins y Armas especiales. (Recuerda a los extras de Resident evil 4 con la forma de conseguirlos en Resident Evil 5).

Al terminar un capitulo consigues una cierta cantidad de puntos que puedes cambiar por habilidades y… extras, ya sea imágenes, filtros, Skins y Armas especiales. (Recuerda a los extras de Resident evil 4 con la forma de conseguirlos en Resident Evil 5). Modo Asalto: En este caso, el modo mercenarios fue cambiado y trajeron algo curioso a la ecuación. Este modo trae niveles independientes en donde tienes que matar una serie de enemigos y seguir avanzando hasta acabar con todos, pero, lo más interesante es que hay niveles, mejoras en armas, mejoras en habilidades y este modo también incluye un multiplayer en el cual aún siguen haciendo eventos.

Opinión y cierre:

Por el precio actual, recomiendo comprarlo en oferta y la versión Deluxe, si bien es verdad que puedes completarte los 4 capítulos en unas 8/9 horas, con todo el contenido re-jugable y los extras alcanzo a darme un total de 56 horas.

Si bien no es la gran maravilla, es un juego que te muestra el avance de ciertos personajes y aumenta el lore de la franquicia pero, lo mejor de todo es, que es un juego que te invita a jugar desde el primer instante, sin duda, es recomendable.

Para finalizar, decir que tengan un muy buen día y que puedan jugar mucho.

Se despide Tzuricu. ^^