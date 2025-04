Resident Evil 7: Análisis

Hola usuarios de Gamehag hoy les traigo un articulo sobre este gran juego, la desaparición es algo muy doloroso nuestro universo gira alrededor de alguien y de repente ya no esta hay. Lo que le pasa al protagonista de Resident evil 7, esta es la historia de un tipo normal que pierde su chica en el peor lugar imaginable, que hace lo imposible por recuperarla.

Lo primero que llamo la atención cuando se anunciofue el hecho de apostar por la primera persona, en una saga tan acostumbrada a la perspectiva en tercera persona podría resultar algo chocante, pero en los últimos tiempos ya habíamos visto comopor ejemplo coqueteaba con ello en algunas partes dey también en la demo de PT. De hecho he visto como mucha gente ha acusado a este séptimo episodio de parecerse un poco a lo que vimos cancelado en el juego de kojima y sí es cierto que los paralelismos estéticos existen, pero si alguien le preocupaba que el nuevo juego deperdiera la esencia de la saga puedo asegurar que no hay nada que temer.Es másque cualquiera de los tres últimos y a pesar que la niña que ronda por ahí hacía presagiar a muchos una deriva hacia una historia de fantasma, la verdad es que tengo que decir que el juego en sí es muy respetuoso con el legado argumental de la serie, lo mejor que se puede decir es que todo lo que nos cuenta este, tiene sentido y lógica dentro del universo de la franquicia y que tanto los golpes de efectos como el final son más que correctos y encajan. La historia se sigue con mucho interés, no porque el personaje principal sea especialmente carismático porque no habla demasiado y sin ver su aspecto ni apenas conversaciones es difícil empatizar con él.Pero la familiaque son nuestro principal enemigo si los vamos a recordar es que cada miembro tiene su personalidad, bien definida y un grupo de habilidades destinados a ponernos las cosas muy difíciles, vamos a enfrentarnos a ellos como si fueran episodios de una serie y cada confrontación está planteado como si se tratara de un jefe final, pero ninguno es demasiado imaginativo u original aunque sí que es cierto que todos son efectivos. Por lo demás el equilibrio de la campaña está muy bien, el subtercio final tenemos que tomar una decisión que provocara algunos cambios en la última parte del juego pero por lo demás se desarrolla más o menos como esperaba, ami me ha gustado tanto losclásicos como los últimos más orientados a la acción, pero si que es cierto que me agrada mucho el equilibrio que se ha logrado en esta ocasión entre los puzzles, la exploración y las puntuales escenas de combate.Cuando en un videojuego tocas varios palos tan distintos como en este caso corres el riesgo de que haya algunas irregularidades, el balance que ha conseguidoes bastante bueno en este campo y si bien hay algunas secciones mejores que otras, en general es un conjunto que nunca decepciona, podemos empezar con lo que más me ha gustado con diferencia la exploración para conseguir buenos resultados en este tipo de formulas necesitas un escenario adecuado que te invite a quedar vueltas por el, osea siempre entretenido. En ese sentido ayuda de hecho a que haya una fuerte tensión en el juego, la cosa es que sabes que la familia esta patrullando por los pasillos, así que incluso cuando pasas 3 o 4 veces por el mismo sitio lo haces con muchas precauciones especialmente en el primer tercio de aventura en la que es Jack Baker el que nos acecha.Por otro lado muchos de los muebles admiten interacción así que vamos a pasar mucho tiempo registrando cajones y echando un vistazo a armarios, no es que sea un juego difícil luego entraremos en eso, pero todos los suministros nos han venido bien, además que me gusta la gestión del inventario es sencilla pero efectiva, lo que podemos llevar encima esta limitado a cierta cantidad así que de vez en cuando tenemos que pasarnos por el cofre de botín para dejar lo que pensamos que no nos sera útil en el juego, si lo gestionamos todo con cabeza tenemos bastantes posibilidades de salir adelante.Hay coleccionables y muchas cosas curiosas que encontrar, pero una de las más llamativas es la de las cintas de vídeos ya vemos en la demo, nos cuentan distintas historias alrededor de la familia en clave de alguna de sus victimas y si bien no son estrictamente imprescindibles para superar la historia si que nos van a dar unas pistas realmente útiles y tiene algunos momentos de veras angustiosos el examinar los cuadros nos lleva a hablar del segundo punto, los puzzles aunque sean fáciles sin ninguno tenga demasiadas complicaciones le ve un lado muy positivo y es que en ningún momento se rompe el ritmo del videojuego.Avanzar constantemente y a buena velocidad es algo que clava estees que si por el camino nos da de que pensar, sea un poquito pues mejor que mejor si a eso le sumo que a veces pasamos momentos de agobios para obtener tal o llave, si que he tenido ciertas sensaciones de satisfacción, pero el juego en lineas generales es bastante fácil que quiero decir con eso, es que no vamos a morir nunca. De hecho en mi primera pasada morí mas de 20 veces.Pero en lineas generales da la sensación de que podía haber sido mas divertido si nos hubieran apretado un poco más para ello tienes un nivel de dificultad que se desbloquea al terminar el juego la primera vez y que te recomiendo encarecidamente si quieres una experiencia más agresiva ese es precisamente uno de los problemas del combate, el otro esta relacionado directamente con los enemigos he visto poca variedad en los monstruos y escasa lucidez en su comportamiento así que en ese sentido el juego si que decepciona un poco.Los desafíos de verdad son los de la familiay el resto salvo en el nivel de dificultad más alto no dejan de ser palitos en las radios de tu rueda entorpecen y aprietan pero no asfixian, también es cierto que hay pocas armas y menos munición.Hay cosas algo irregulares en estepor ejemplo en unas partes están muy bien como la luz y la construcción de esa ambientación con una dirección artística formidable y por otro hay cosas como las texturas que no acaban de estar tan detalladas como se esperaba, aunque el juego hace un buen trabajo a la hora de ocultarlas con la escasa luz, lo que menos me ha gustado han sido los diseños de los monstruos, no demasiados imaginativos y como hemos dicho tampoco son nada variados.La versión de realidad virtual baja la calidad visual como es lógico pero pero es una opción recomendable si queremos sumergirnos al máximo, en cuanto al sonido la banda sonora es bastante minimista pero tiene algunas partituras muy potentes los efectos de audios hacen sobradamente los deberes para mantenernos en tensión todo el tiempo y el juego llega a nuestro país traducido y doblado con un nivel irregular pero bastante aceptable.Dejando de lado todoes un buen videojuego que se supone que es una gran noticia para los fans de las experiencias intensas y terroríficas y con un punto para darle a la cabeza no sólo supone un retorno a las raíces de la serie con todos esos elementos si no que además nos cuaja muy bien con una propuesta que nos sumerge en una de las creaciones más terroríficas y perturbadoras de los últimos años si te gustan las emociones fuertes tienes que echarle un vistazo a este gran juego.