Resident Evil 4 (Un juego que nunca Olvidare)

_Hola comunidad de gamehag , hoy les vengo con esta revisión y opinión sobre este gran juego considerado uno de los mejores Resident Evil o quizás tal vez el mejor de todos. En lo personal yo lo he jugado y me lo pase completo y mi experiencia fue muy positiva y fue mi primer residente vil que jugué, y desde ese momento soy fan de la saga, y no dudaría en volverlo a jugar en un futuro solo para recordar los viejos tiempos. Sin más que agregar comencemos con esta revisión y opinión de este juegazo.

_Este juego lo conocí un día en el cual yo fui para una especie de zona de juegos habían puros play station 2 y yo iba a jugar Dragón ball budokai tencaichi 3 , el cual me gustaba mucho y hacíamos competencia por premios , claro los premios eran sencillos tampoco es que me voy a ganar un play Station 2 pero fue allí cuando conocí a Resident Evil 4 yo veía que varios lo estaban jugando y se la pasaban horas y horas en ese juego y me llamo mucho la atención yo le pregunte al tipo que atendía el loca y le dije ese juego parece bueno que me recomiendas tú lo juego? Y fue entonces así que me envicie con Residente vil 4, me la pasaba todos los días jugando ese juego, no lo pase al 100% porque después cerraron ese local y decidí comprarme una pc, con una tarjeta de video medio decente para la época. Lo pase completo en mi casa fue una experiencia muy agradable y lo pasaría de nuevo para matar a todos esos zombis y con munición infinita, y como dije en el titulo un juego que nunca olvidare. Claro está que para los nuevos se les hará muy difícil, pero con el tiempo te acostumbraras y lo mejor de todo es que querrás más y más y te volverás fan de la saga en lo personal mi personaje favorito es Leon S Kennedy , sé que otros preferirán a Chris redfield pero desde lo que paso en Resident Evil 5 en la cual movió una piedra a punta de puños , es un total desacierto debemos recordar que nuestros protagonistas son simples humanos bien entrenados mas no superdotados , pero el poder del guion vuelve hacer de las suyas y de una manera en la cual no agrado a nadie ya que esa roca es imposible que la mueva hasta un oso. Bueno solo quiero mostrar mi punto de vista ya que esta saga tiene momentos buenos en su mayoría otros no tanto pero Residente vil 4 dejara una huella en tu corazón y en el mundo de los videojuegos.

_En parte a la información de las estadísticas del MSI aferburner estoy utilizando una pc 2gb de ram un procesador Amd Athlon ii x2 a 2.8ghz con una tarjeta de video Geforce 9400GT de 1gb de video sé que esa grafica es de las peores es la línea Geforce 9000 series pero es lo que tengo, y no me puedo dar el lujo de comprarme otra pero intentare atreves de esta página reunir la tarjeta de 50 USD ya que vi una tarjeta de video por ebay a ese precio y es la GTX750 TI es de segunda mano pero tiene buena calificación o reputación y con eso poder hacer revisiones de juegos más potentes, en especial el Nier R Automata un juego que deseo mucho y algún día lo tendré. Disculpen y suerte a todos espero que gamehag traiga de nuevo los cofres de promoción ya que no pude abrir el ultimo cofre de verano bueno adiós chicos y chicas.