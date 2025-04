Resident Evil 2 Remake (Mi opinión)

Bienvenidos amigos!! Aquí les traigo un artículo más, esta vez hablando de un nuevo juego en el cual se estrenó hace muy poquito y es muy conocido por su fama, si amigos estoy hablando del “Resident Evil 2 Remake” un juegazo en el cual está obteniendo una gran fama rápidamente. Espero que les guste el artículo y que lo disfruten amigos.

Recuerden que es mi opinión.

Resident Evil 2 Ramake una nueva entrega que nos trae capcom, esta vez nos trae un juegazo sin duda la gran cantidad de gameplays de los youtubers más grandes están jugando este juego, ya se deben estar imaginando lo bueno que es este juegazo aunque pide unos requisitos en Pc que ya debes empezar a reunir y comprarte mejor Pc o La consola PlayStation 4 (PS4), en realidad este juego fue uno de los más esperado hasta ahora y al fin estrenado hace poco, listo para jugar su demo gratis o la versión completa paga tanto en PC como en la PS4. Se puede decir que me puse a investigar e indagar sobre este juego tanto información que me interesaban y gameplays que son bastantes entretenidos, ya que este juego lo dudo que pueda jugarlo, pero quien sabe quizás en un futuro lo pueda jugar. El juego Se estreno el 25 de enero de este año (2019).





Un juego del genero Acción, horror y supervivencia. En el cual está basada en la entrega Resident evil 2, pero esta vez una versión mejoradas y claro que remasterizado, no lo confundan esta entrega por que sea basado en el “RE2” no piensen que será lo mismo, vivirá una experiencia bastante diferente e increíble amigos, en las que pasaras momentos de suspensos y sustos a medida que vas jugando (Suele pasar en este juego), Sin embargo en este juego deberás de realizar tanto acertijos y algunos puzles tanto para seguir avanzando en el juego u obtener Ítems para beneficio de tu personaje, quizás en algunos lugares te pierdas ya que darás muchas vueltas tanto para abrir o realizar algo que dejaste atrás por así decirlo.





El juego actualmente nos recuerda un poco al Resident Evil 4 por el estilo de jugabilidad y cosas que están relacionadas a esa entrega, si amigos lo jugaremos en tercera persona bastante nostálgico el estilo de cámara que nos trae capcom, también debemos tomar en cuenta que al principio del juego deberemos elegir con quien comenzar la historia o campaña, tú decides si comenzar con Leon S. Kennedy Y Claire Redfield, no cambia mucho solo que cambiaran de lugares en algunas zonas del juego según lo que he visto. Recuerden que les dije que se me parece a Resident evil 4 no por su jugabilidad si no por varias expectativas como el equipo de armas, el sistema de curación de tu personajes recuerdan las platas y combinación para que te curen más está completamente igual, también la municiones de las armas son muy parecidas las cajas, también el sistema de guardar partida el típico máquina de escribir para guardar tu partida da bastante nostalgia este juegazo. Nota: también usaremos una niña pero en alguna parte del juego, pero creo que es solo en la campaña de Claire no estoy seguro.





El juego encontraras variedad de Ítem no solo para curarte o para la munición de tus armas si no para realizar acertijos como por ejemplo medallones para pasar a un pasadizo secreto o notas que te darán las claves para abrir una caja fuerte y encontrar mochilas para agrandar tu inventario, también encontraras tablones para ponerlos en las ventanas para que no entren los caminantes “Zombis”. El juego es bastante dinámico te hará pensar mi amigo, sin duda me encanta este juego deben jugarlo por lo menos la demo ósea unos 30 minutos solamente no los permite.

Consejo: recuerda guardar munición y no dejar nada atrás como realizar todos los acertijos ver bien la zona, guardar los objetos en la caja para poder obtener más ítem que te servirán en algún momento.





Bueno le daré un breve resumen de que es el juego o su historia. Todo comienza en una especie de mundo al parecer “normal”, pero el realidad no es así, al parecer hay un virus en el cual se están infectando todo tipo de ser humano y convertirlos en creaturas bastantes raras o como todos los llamamos “Zombis” aunque algunos no se parecen a los zombis ya que nos encontraremos criaturas demasiado raras como uno que trepa en la paredes u otro que tiene un gran Ojo en un hombro, bueno ya centrándonos en el tema de la historia nuestro querido protagonista tanto león como Claire comienzan todo normal y van a una gasolinera claro en el mismo lugar pero con personajes separados (Depende el personaje que veas), en el cual parece todo bien extraño ya que esta todo pagado y vuelto un desastre, nos encontraremos a un policía tratando de matar o ayudar a un cosa rara pero termina muerto y tendremos que matar a esa criatura “Zombi”, al salir todo confundido nos encontraremos el claire o león depende a cual uses como digo, escapando de una horda de zombis, donde terminaran llegando a un ciudad y todo comenzara su aventura del juego por así decirlo.





Hablemos de sus gráficos amigos, en realidad este juego me ha sorprendido un montón por su nivel gráficos se los digo en serio, me han encantado cada detalle que le han puesto, tanto iluminación, entornos, diseños de los personajes o los enemigos, todo está muy bien hecho o bien elaborado, lo que más me encantan a nivel de gráficos es el detalle de matar a un zombi o los cinemas, se ve cada detalle ósea se nota los órganos y todo se han pasado con este juego. Para mi este es el mejor juego de este año por lo momentos, si me tocara valorarlo le doy 10/10 sin dudarlo amigos.





Para finalizar les dejo un Gameplay de este juegazo, que lo disfruten el vídeo, seguro les encantara el juego.



Espero que les haya gustado el artículo y que lo disfrutaran al máximo, recuerden comentar su opinión sobre qué les pareció el artículo. Sin más que decir les mando un saludo a todos.