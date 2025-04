RESEÑA PARA HACER CONOCER EL JUEGO KRUNKER.IO

Hola buenos días, tardes, noches, este es un articulo informativo sobre un juego shooter online no tan conocido llamado Krunker.io

Bueno Krunker.io es un shooter online en primera persona con gráficas modo roblox y shooter, no tan roblox pero es parecido, es un juego para todo tipo de pc, gama baja, media inclusive alta, no es descargable es para jugarlo con tu navegador preferido y eso lo hace tan especial, tan bueno y que corra para todo tipo de pc.Krunker tiene cosas que otros juegos no tienen pero se copia de cosas de otros juegos y en algun punto lo hace unico , por sus modos de juegos variados, su seleccion de personaje/arma, su compra de skins, sus presettings y hasta mods tiene para ponerle al juego.Tiene su seleccion de personaje/arma no taaan unico pero es especial ya que no todos los shooters tienen esa característica que es la de seleccionar un personaje y ese personaje carga un arma que tu puedes usar.También tiene su compra de cajas/skins normal que es que después de cada partida de tan puntos según tu puntaje final de cada partida para sacar puntaje tienes que matar, hacer asistencias, y cosas mas que son especiales que te dan puntos extras PERO para que te den los puntos al acabar la partida es muy importante estar logueado porque o si no, no te dan nada, también puedes comprar puntos en la tienda con dinero,Krunker a avanzado demasiado en el tiempo mejorando sus gráficas, jugalididad para soportar cualquier gama de pc y hasta ahora tiene su propia temporada que ya va en la segunda, ha implementado mas armas, mapas y modos de juego pero todavía no se puede deshacer de la comunidad toxica de hackers que todo juego tiene y son insoportables, también de personas que solo utilizan el micro para molestar pero bueno no se le puede hacer nada solo reportarlos y que se cansen un rato de molestar.Ahora el juego es descargable lo que es mas mejor para los que tienen pc gama baja porque el navegador que uses igual consume tu memoria y pega tirones así que igual es recomendable descargarlo y configurarlo bien y lo podrán disfrutar.Krunker tiene servidores especiales para que juegues y te diviertas un poco y salirte de los servers de solo matar, también tienes la opción de crearte tu propio server para jugar con tu amigo en un cyber o desde sus casas para ver quien es mas bueno( o eso es lo que hago yo xd)También tienes que estar pendiente en parte del país estas jugando osea el server de que país es porque eso te baja el ping y tienes que ver eso y no se te valla a olvidar loguearte para conseguir los puntos.Este juego antes no era tan conocido, yo lo conocí por unos chicos que jugaban en las pc de la escuela y lo quise probar a ver que tal pero en ese tiempo no era tan conocido, yo creo que ahora mas gente lo esta jugando por el creador de contenido de youtube/twich llamado ded que hizo un vídeo jugando con sus amigos ahí también vallan a verlo para divertirse.Bueno aqui les dejo un par de imagenes para que vean lo que es el juego.Ya sin nada mas que agregar sobre ese juego me despido recomendandolo pero sin hacks porfavor xd y recuerden loguearse, bueno este es mi primer articulo espero les haya gustado y se me cuidan chic@s JUEGUENLOOOOOO