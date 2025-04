Reseña: Fate/Gran Order

La franquicia Fate es bastante conocida en éste punto. Pues bien, en éste artículo no hablaremos de los anime ni de las novelas, sino sobre la aplicación móvil: Fate/Grand Order, o FateGo para abreviar. ¿Vale la pena sí o no? Eso lo decides tú, pero si quieres ahorrarte un poco de tiempo y probar las aguas sin descargar la aplicación, aquí dejo mi experiencia como jugadora y todo lo que me hubiera gustado que me dijeran antes de empezar.

Primero lo primero, a esclarecer las dudas.

¿Qué es FateGo?

Pensaran que es una pregunta tonta, pues en la misma reseña lo dice: una aplicación, un juego para móvil o tablet desarrollado por la compañía Type-Moon. Pero la aclaración es importante, pues la cantidad de Fates que existen es tal que uno llega a confundirse irremediablemente. La tendencia de Type-Moon por hacer crossovers, ya que todos sus proyectos se ambientan en el mismo universo (denominado coloquialmente como «nasuverse» por los fans por uno de sus fundadores, Kinoko Nasu, que también es escritor de la mayoría de los proyectos de compañía), no ayuda a disipar las confusiones.

Éste juego no es la excepción y también se ambienta en el nasuverse. El MC o Main Character, es un mago que se ha unido a una organización de seguridad conocida como Chaldea. El propósito de esta organización es asegurarse de que la humanidad siga existiendo, pues se ha pronosticado el fin del mundo para un futuro cercano (dos años o menos), para lograr esto se necesitan resolver las anomalías que se conocen como Singularidades. Estas son causadas por la aparición y mal uso del Santo Grial a través de las eras, deformando la historia humana al grado que las Singularidades son básicamente realidades alternativas, las cuales desaparecerán una vez el MC obtenga el Grial.

Por supuesto, esto no es un paseo por el parque. Con la aparición del Grial ocurre otro fenómeno, un ritual ancestral creado por tres poderosas familias de magos conocido como la Guerra del Santo Grial, en la cual 7 magos toman parte asumiendo el rol de Masters, comandando poderosas entidades conocidos como Servant. Espíritus Heroicos que han sido convocados por el Grial para participar en la guerra y servir a los Master, estos nacen de conceptos abstractos, leyendas o figuras históricas importantes por lo general; sin embargo, es posible invocar al mismo espíritu en una forma alternativa, por lo que un Espíritu Heroico puede ser invocado en diferentes clases, o en formas más fuertes o débiles del mismo.

¿Y qué son las Clases? Pues a los Servants se les clasifica generalmente en siete clases: Saber, Lancer, Archer, Rider, Caster, Assassin y Berseker. Pero hay bastantes clases extra (que son limitadas y/o difíciles de conseguir): Ruler, Avenger, Beast, Alterego, etc. En el juego esto solo es relevante pues una clase suele tener ventaja sobre otra, con excepción de las clases especiales que tienen una ventaja sobre las primeras 7, pero que se balancean entre ellas.

¿Qué tiene que ver todo ese cuento? Para acortarlo, Chaldea adoptó y mejoró ese sistema, permitiendo a los magos aptos para ser Masters invocar cantidad ilimitada de Servants que los ayuden a cumplir con su misión. Y naturalmente, nuestro MC es uno de esos Masters.

Su Servant por defecto es Mash, aka: la waifu obligatoria. Es una chica que conocerán en el prólogo y por causas del destino se convertirá en una Demi-Servant. Ella los acompañará durante todas las Singularidades así la eliminen de su Party.









Disponibilidad

El juego se encuentra disponible para dispositivos Android e IOS, la desventaja es que las actualizaciones salen un poco más tarde para los dispositivos IOS, pero la espera tampoco es tan larga.

En el caso de Android, para los que juegan con el celular: si no tienen una versión de Android cinco o superior, mejor no hagan el intento de bajar esta app. El juego se les va a crashear horriblemente. No es broma, tiene muchos elementos y por lo mismo, la única forma de tener una experiencia plena es poseyendo el dispositivo adecuado, lo que se traduce en un equipo que sea nuevo o por lo menos que haya salido entre el 2016 en adelante.

Cabe aclarar que FateGo no está disponible en el idioma español. Los idiomas en los que se puede jugar son: japonés, chino, coreano e inglés. Yo juego en el server de NA, pues no tengo conocimientos de los otros idiomas.

Extrañamente, en algunos países de américa latina el juego sí se encuentra en la Google App Store, así que revisen ahí primero. En mi caso, no está disponible para mi región. ¿Y cómo juego yo, entonces? Hay dos maneras: bajando la APK en el idioma de su preferencia (basta usar el buscador de google), descargarla en sus dispositivos (celular o Tablet) e instalarla, ¡y presto! La otra forma es bajar QooApp y descargarla a través de ahí.

Es básicamente lo mismo en cuestión de instalación, la única diferencia notable es que QooApp suele lanzar las APK antes.





¿Y cómo se juega esto?

Una vez descargado, instalado y que nos aparezca la pantalla principal, le damos a Start Game y automáticamente empezaremos la Main Story con una cutscene, muy del estilo Visual Novel, y de ahí casi inmediatamente saltaremos al tutorial de batalla, que es estilo RPG. Terminado el tutorial volveremos al formato Visual Novel y así nos quedaremos un tiempo. En el prólogo esto es largo y puede resultar tedioso, pero es porque explican el contexto y todo lo que necesitas saber.

Una vez superado esto, ¡pasamos a la acción!

El juego en sí combina los formatos anteriormente mencionados, y además posee diferentes formas para obtener ítems, recargar AP y demás dentro del juego.

Mana Prism: los Mana Prism son principalmente para gastar en la tienda de DaVinci, les permiten comprar ítems útiles para ascender a sus Servants y craft essences de disponibilidad limitada, también un total de 5 Summon Tickets cada mes. Los Mana Prism no son difíciles de conseguir y haciendo las Quest Diarias consiguen 20 al día fácilmente, en los eventos pueden conseguir desde 200 a mil, incluso.

los Mana Prism son principalmente para gastar en la tienda de DaVinci, les permiten comprar ítems útiles para ascender a sus Servants y craft essences de disponibilidad limitada, también un total de 5 Summon Tickets cada mes. Los Mana Prism no son difíciles de conseguir y haciendo las Quest Diarias consiguen 20 al día fácilmente, en los eventos pueden conseguir desde 200 a mil, incluso. Saint Quartz: los Quartz sirven para casi todo. Para restaurar AP o, si todo tu team es aniquilado en batalla, también puedes utilizar un Quartz para revivirlos con sus Noble Phantasm al 100% ¿Mi consejo? No hagan nada de esto, mejor usen sus Command Spell si necesitan revivir a su team y Manzanas para recuperar el AO. Ahorren Quartz para los banners del gacha, los van a necesitar. Los Saint Quartz se consiguen de varias maneras: log-in diario, completando la Main Story de las Singularidades y Eventos, Interlude Quest, Servant Bonding Level (al lvl 6 regalan 3 Quartz), reuniendo siete fragmentos que se ganan completando Master Missions, o si eres rico, pues comprándolos en la tienda de DaVinci con dinero real. Cada que hay mantenimiento suelen regalar 3.

Manzanas: estas existen exclusivamente para recargar el AP. Suelen regalarlas en los eventos, campañas especiales o cuando se cae el server (lmao).





Tipos de Quest:

«Estás bromeando, ¿verdad?» Nope. Además de las Story Quest, hay otros tipos de Quest que se encontrarán en el portal de Chaldea Gate, estas son las tres categorías principales.

Daily:

Son las que aparecen diariamente, el objetivo es juntar materiales para una clase especifica en ese día. En éste tipo de Quest se incluyen:

Training Ground Quest: aquí reunimos materiales de ascensión, los cuales son necesarios para hacer un-cap y permitir que nuestro Servant alcance su máximo nivel.

aquí reunimos materiales de ascensión, los cuales son necesarios para hacer un-cap y permitir que nuestro Servant alcance su máximo nivel. Ember Gathering Quest: las Embers son aquello con lo que aumentamos de nivel a nuestro Servant en el menú de Enchance.

las Embers son aquello con lo que aumentamos de nivel a nuestro Servant en el menú de Enchance. Quartz Points Quest: los QP son puntos que te cobran exclusivamente en el menú de Enchance. Te los dan como recompensa al completar cualquier tipo de quest, pero suelen ser pequeñas cantidades. En estas Quest no. Todos los enemigos que encontrarás aquí son de la Clase Caster, por cierto. Con un Rider apropiadamente leveleado estas quest son un paseo por el parque.

Interlude:

Cuando has ascendido un Servant hasta cierto punto, estas suelen desbloquearse. Estas Quest se hacen una vez o más (depende si el Servant tiene más de una o no, pues a veces meten nuevas en las actualizaciones que sacan). Por lo general es para mejorar el Noble Phantasm u obtener recompensas, como Saint Quartz.

Rank Up:

A medida que van saliendo Servants nuevos y Singularidades, el nivel de dificultad del juego aumenta y, por ende, algunos Servants se ven en desventaja porque ni tercera skill tienen. Estas Quest salieron para remediar eso, solo aparecen si el Servant en cuestión posee una y si dicho Servant está maxeado.





Recomendaciones:

Estén pendientes, pues apenas puedan salirse a explorar las otras opciones del menú les recomiendo que lo hagan. Váyanse a la terminal, hagan clic en el portal de Chaldea y hagan algunas Daily Quest de Ember Gathering, sino les será tedioso pasar la Primera Singularidad. Con que el Servant llegue a nivel 15 es suficiente para que sea un paseo por el parque, al menos en Fuyuki.

Es importante que jueguen hasta que les aparezca el anuncio de la Primera Singularidad, porque si se salen del juego antes de eso, no se les va a guardar el proceso que lleven, ya que técnicamente no llevan nada al haber estado en una cutscene todo el tiempo. Un punto seguro suele ser después del primer roll, aka: la primera invocación de Servants que harán en el gacha del juego. En el cual, por cierto, no se decepcionen si no les sale nada bueno; el juego está programado para darles solo un Servant 4stars obligatoriamente en su primer roll, pero no será nada espectacular. Después de las singularidades de Orleans y/o Septem probablemente ni les sirvan, dependiendo de quiénes les salgan.

Afortunadamente, a medida que completan los capítulos de la Main Story se les desbloquean más Servants en el gacha. No se desanimen, tendrán a sus waifus o husbandos… tal vez.

Envíen solicitudes de amistad como locos. Si tienen suerte, un Whale los apadrinará (el sistema de amistad acá les permite vivir de extraños, no solo de gente que conozcan), aunque no deben preocuparse siempre que pongan otros Servants en su Support Party además de Mash. Si solo tienen a Mash los van a rechazar a diestra y siniestra, pero si tienen un equipo compuesto por otros servants, por más fail que sea, será más fácil que se las acepten.

Eventos:

Las Singularidades salen cada cierto tiempo, pero no se les debe tratar como eventos. Cada Singularidad es un capítulo de la Main Story. El juego tiene un comienzo, y definitivamente tendrá un final.

Los eventos llegan para llenar los espacios entre Singularidades, y que así los usuarios siempre tengamos algo que hacer en lo que esperamos que avance la Main Story.

Los eventos son la manera más rápida, si son flojos como yo, de levelear a sus Servants y obtener ítems de Ascensión. Y si eso no les llama la atención, pues cada cierto tiempo hay eventos en donde regalan Servants edición limitada de 4 Estrellas, para gozo de esas almas en desgracia que no han podido sacarse la maldición de Estheno de encima.

¿Cuál es la trampa? La primera copia del Servant suelen otorgarla al completar la Main Story del evento, completamente de forma gratuita, pero las copias de dicho Servant (necesarias para aumentar el nivel Noble Phantasm) generalmente se encuentran en la Tienda del Evento, y se canjean por cierta cantidad de Ítems. Los mismos que deben farmear.

En otros casos, en vez de ítems se les piden damage points, pues no todos los eventos trabajan con la misma mecánica. Algunos trabajan con Damage Points, otros con Ruletas (las cuales funcionan reuniendo cierta cantidad de un ítem especifico), otros intercambiando ítems, etc. Rotan la dinámica para evitar que uno se aburra.

Y ya para cerrar…

Muchos artistas colaboran para traer a la vida a la interminable cantidad de personajes que hay, algunos muy buenos, otros no tanto, pero eso le da un estilo único al juego.

Muchos Servant además vienen con diferentes skines que se desbloquean por cada Ascensión, por lo que, si el diseño en particular de una Ascensión no te agrada, fácilmente puedes cambiarlo por la que sea de tu agrado.

En el menú «My Room», al hacer clic sobre los Servants se desbloquea un diálogo doblado por el seiyu del respectivo Servant. Hay muchos para descubrir.

El estilo único de cada Servant se mantiene incluso durante las batallas, con las distintas animaciones que cada uno tiene.

En conclusión, hay mucho por hacer, mucho para explorar y mucho para entretener al usuario, pero a diferencia de los RPG con sus interminables expansiones que se vuelven aburridas rápidamente, aquí hay una historia que seguir y un final que esperar.