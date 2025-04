Ayy Sonic and The Secret Rings, este fue el primer juego de Sonic en salir en la Nintendo Wii. Pero lo que muchos no saben es que este juego salió a partir de la versión de Wii de Sonic The Hedgehog (2006). Y para no dejar a la Wii sin un juego de Sonic decidieron sacar este juego el cual fue muy criticado por su historia y también por su jugabilidad. Bueno empecemos con la reseña de Sonic and The Secret Rings.

Su historia ...

Su jugabilidad ...



Su soundtrack ...

Sus gráficos ...

Mi opinión final

PUNTUACIÓN FINAL: 6.7

Esta historia empieza cuando Sonic está durmiendo tranquilamente cuando de repente una voz lo despierta. Este agarra un ring que tenía sobre la mesa y sale de él la genia del ring llamada Shara. Ella le muestra un libro el cual está en blanco y le dice que su mundo llamado el mundo de "Las mil y una noches" está siendo desvanecido por culpa de un espíritu maligno llamado Erazor Djinn. Ella le explica a Sonic que este espíritu no aguantaba más estar dentro del libro y que por eso estaba absorbiendo el poder del libro. Y le dice que, si no lo detienen, no solo van a ser olvidadas las historias de ese libro, sino que también Erazor Djinn va a ser liberado y enviado al mundo de Sonic. Como Sonic activo el anillo, ella le dice que es su amo y que puede pedir cualquier deseo que sea sencillo, y que lo puede llevar dentro del libro de "Las mil y una noches". Entonces Sonic se pone el anillo en su mano, le dice que frote el anillo y se dirigen adentro del libro para detener a Erazor Djinn.Como dije en la introducción, este juego fue muy criticado por su jugabilidad ya que era muy raro manejar a Sonic. Porque básicamente lo que uno podía hacer era mover a Sonic para la izquierda y la derecha, y podías frenarlo básicamente Sonic es un coche en este juego. Y además el control de la Wii mucho no ayudaba porque había veces que no respondían bien los controles. Pero aparte de eso, en los niveles hay muy buenos ángulos de la cámara haciendo que sea un poco más llevadero. Y como un agregado este juego tenía un multijugador al estilo Mario Party el cual tiene bastantes minijuegos bastante divertidos para jugar con amigos o solo.Como en cualquier juego de la saga de Sonic, este apartado es el mejor ya que hay bastantes canciones muy buenas en este juego como por ejemplo su tema principal llamado "Seven Ring in Hand" que aparte suena cuando peleas con el jefe final y también suena en los menús del juego. Y otro tema muy bueno que suena en el último nivel del juego Night Palace llamado "Unawakening Float" y también es muy bueno el tema del primer nivel Sand Oasis llamado "Let the Speed Mend It".Como dije al principio este juego fue hecho a partir de la versión cancelada de Sonic 2006 para Wii, pero haciendo un juego totalmente nuevo con su historia y todo. Y además el rediseño que tuvo Sonic, es el diseño que se usa en este momento en los juegos más recientes. Los gráficos de este juego no son tan buenos, pero para haber salido en el 2007 están bastante bien. Este juego como dije anteriormente se puede jugar en Wii y en algún emulador para PC (esta es la mejor opción ya que es difícil que alguien tenga una Wii en este momento) además los controles son mucho más manejables en los emuladores.Como dije anteriormente, este juego fue muy criticado por muchas cosas. Como de que la historia se cuenta como si fuera un cómic o un libro, de la jugabilidad no tan buena que tuvo el juego y que el selector de niveles es muy confuso ya que a veces no sabes qué nivel tenes que hacer para continuar la historia. Aparte de eso el juego puede llegar a ser disfrutable, si te vas acostumbrando a los controles a mi parecer.