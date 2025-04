Reseña de SONIC AND THE BLACK KNIGHT

Ayy Sonic and The Black Night, este es el segundo juego de la saga de las historias de libros con los personajes de Sonic. Aunque no va del mismo libro que el primero esta es la secuela de Sonic and The Secret Rings. Este juego mejoro bastante todos los aspectos que la gente critico en el primer juego, pero mucha otra gente le parecía raro que Sonic llevase una espada. Bueno empecemos con la reseña de Sonic and The Black Night.

Su historia ...

Su jugabilidad ...

Su soundtrack ...

Sus gráficos ...

Mi opinión final

PUNTUACIÓN FINAL: 7.8

Esta historia empieza cuando una chica encapuchada está escapando de un caballero con armadura y un caballo. Este individuo hace un corte en el aire y de ese corte salen los secuaces de el para no dejar que escape la chica. Entonces ella hace un hechizo en el cual invoca a nuestro erizo azul. Sonic cae del cielo y la chica se disculpa con él por la forma en que lo invoco, y Sonic le dice que está acostumbrado a este tipo de cosas. Entonces elimina a los secuaces del caballero. Luego de esto Sonic quiere pelear contra el caballero, pero la chica lo agarra de la mano para frenarlo y después de esto la chica realiza un hechizo para irse de ese lugar con Sonic. Entonces este caballero el cual es el Caballero Negro, les dice a sus mejores caballeros que persigan a esos dos. Estos caballeros son Knuckles (conocido en el juego como Sir Gawain), Shadow (conocido en el juego como Sir Lancelot) y Blaze (conocida en el juego como Sir Percival). Luego Sonic y la chica tienen una charla, donde la chica le dice que ese caballero no puede ser lastimado porque lleva el estuche de la espada Excalibur y que estas tierras son gobernadas por el, el Rey Arturo (el Caballero Negro), y se introduce como Merlina, la hechicera.Este apartado mejoro bastante en este juego, aunque la jugabilidad que tiene es casi la misma. En este juego como trata de caballeros, Sonic lleva una espada en todo el juego haciendo que sea bastante divertido cada nivel ya que podes golpear estando en el suelo o hacer combos en el aire y añadieron misiones dentro de algunos niveles, por ejemplo, rescatar a una persona o conseguir tantos anillos. Algunas no son tan divertidas, pero están bastante bien. Y además añadieron objetos los cuales algunos te pueden ayudar en los niveles y hay otros que son simplemente coleccionables. Lo mejor para mí de esta jugabilidad son los jefes ya que hay veces que tenes que realizar unos "quick time events" en los que tenes que golpear en el momento preciso para chocar la espada con tu contrincante.Como en cualquier juego que trate sobre Sonic, este apartado es muy bueno en este juego porque hay muchas canciones del soundtrack de este juego en las cuales participo Crush 40. Una banda de rock muy conocida por hacer muy buenas canciones para los juegos de Sonic y en este juego no se queda atrás. Por ejemplo, la canción principal del juego "Knight of the Wind" es una de mis canciones favoritas de las canciones de Sonic y también "With Me" la cual suena cuando estamos peleando contra el jefe final.Este aspecto del juego no es muy destacable porque, como en el primer juego, este juego salio solamente para la Nintendo Wii en el año 2009. Aunque mejoraron bastantes cosas en este juego, por ejemplo, las cinemáticas ya no son tan malas como en el primer juego ya que ahora están hechas a color y están mejor llevadas en el sentido de como se explica la historia. Y en este juego pusieron algunas cinemáticas en CGI. Y hablando de los gráficos que vemos mientras jugamos son prácticamente los mismos que hay en el primer juego. Si no tienen una Wii, les recomiendo jugarlo en algún emulador en el cual se pueda jugar a los juegos de Wii para poder probarlo si es que quieren.Como dije en la introducción, este juego comparado con Sonic and The Secret Rings es bastante mejor por todas las mejoras que tuvo a partir de las críticas que tuvo el primero. Aunque este juego también fue muy criticado por el hecho de que Sonic lleve una espada, que para mí no esta tan mal ya que su jugabilidad es bastante entretenida y además mejoraron bastante los controles haciendo que manejar a Sonic sea más fácil. Este juego es bastante criticado a día de hoy, pero yo creo que deberían probarlo porque capaz que se llevan una sorpresa.