Reseña de Metal Gear Solid Peace Walker

Hoy les hablaré de Metal Gear Solid Peace Walker, un juego de sigilo creado por Konami, y fundamentalmente Hideo Kojima, es un mítico de la PSP lanzado el día 29 de abril del 2010 en Japón, el 8 de junio en Norteamérica, 17 de junio en Europa y el día 18 de junio en el Reino Unido.

HISTORIA:





Nuestro protagonista, Big Boss se encuentra en Colombia una década después de lo sucedido en Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Este forma una empresa de mercenarios llamada "Millitaires Sans Frontières" (Militares Sin Fronteras en español), apodado MSF.



(Logotipo de MSF)



El juego comienza con el protagonista llegando a MSF, este entrena con algunos soldados que hay por ahí y al terminar llega Kuzuhira Miller (Compañero) con dos personas más, estos son Paz Ortega Andrade y Ramón Gálvez Mena quiénes quieren contratar a MSF para sacar a todos los soldados de Costa Rica y rescatar a la compañera de Paz, ofreciéndoles como pago un base apodada "Outer Heaven" (Otro cielo) y dándoles armamento y vehículos, como también un poco de dinero. En un primer momento Boss se rehúsa pero luego de que Gálvez le hiciera escuchar una grabación donde se escuchaba su mentora (The Boss, quién había muerto a manos de su discípulo, Big Boss) accede, poniendo de excusa que lo hace por Paz.





(Outer Heaven/Mother Base)



Big Boss recorre Costa Rica para saber el misterio de The Boss, en su camino se encuentra con guerrilleros con los cuales entabla una amistad y con 2 personas de ahí los alista como miembros en su base (Amanda Valenciano Libre y "Chico").

El protagonista avanza y su trayecto se tiene que enfrentar con un tanque llamado "Peace Sentinel" el cual derrota y obtiene si lo hace de forma sigilosa y sin alertar a nadie.

Después se enfrenta a Pupa, un arma robotizada creada por Huey Emmerich, el cual estaba trabajando con Coldman para crear una nueva arma nuclear llamada "Peace Walker" la cual está diseñada como "arma de disuasión". Esta arma está equipada con un cañón nuclear en la parte derecha del mismo, misiles guiados y misiles taladradores, un láser paralizante y el "Pulso EM", el cual cuando se activa impide que el arma sea dañada con misiles, porque al ser disparados contra el mismo los misiles se desvían.

Huey le dice a Big Boss que vaya a la base donde tienen a Peace Walker, que se encuentra al norte de donde están y que le entregue una carta a Strangelove, que es otra científica que trabaja en Peace Walker.





(Foto del arma nuclear Peace Walker)



Big Boss llega, pero lo capturan y Strangelove le enseña que Peace Walker es su mentora, y Big Boss confundido le pregunta a Peace Walker cosas que pasaron antes que él la asesinara, pero se da cuenta que solo tiene los archivos de The Boss lo cual la recrea, pero no es ella.

Posterior a eso, Strangelove lo secuestra pidiéndole explicaciones del por qué la asesinó, torturándolo con electricidad. Strangelove se da cuenta que es inútil y lo deja ir.

Big Boss se enfrenta más armas robotizadas y por último se enfrenta a Peace Walker, el cual va enviar bombas nucleares a Outer Heaven y envía falsa información a Washington de que hay una bomba nuclear yendo a su ubicación, a esto nuestro protagonista destruye a Peace Walker, pero esta última sigue enviando la información falsa,tras esto The Boss toma control de "Peace Walker" (Siendo ella la máquina) y viendo que tiene que morir para evitar un conflicto internacional se suicida yéndose al fondo del mar, evitando un conflicto nuclear.



Luego de acabar el conflicto Huey Emmerich le había dicho a Big Boss que podía crear un Metal Gear para poder atacar distintos sitios en disputa, después de mejorarlo mucho Paz lo roba y descubren que era una infiltrada y había estado fingiendo todo, y su nombre real era Pacífica Ocean y pelea contra Big Boss, la derrota y esta cae al mar.

Big Boss está realmente sorprendido de no haberse dado cuenta de la espía, Huey le dice que no piense en el pasado y que siga adelante... (Continuara en Metal Gear Solid V Ground Zeroes y Metal Gear Solid V The Phantom Pain).







MECÁNICAS DEL JUEGO:



El juego tiene varios modos de juegos, que son "Un jugador", "Multijugador" y "Cooperativo", los cuales "Un jugador" y "Cooperativo" siguen la historia mientras que el "Multijugador" es para minijuegos. En las misiones puedes elegir distintas estrategias para superarlos. Una forma es ir a lo loco y matar a quién se te cruce, gastando muchas balas y recibiendo mucho daño. La otra es ser sigiloso haciendo que gastes menos balas y no tengas que perder vida, también los enemigos si están inconscientes o los capturaste te pueden soltar objetos como balas, comida, etc.

El juego también tiene 3 fases, cada una con algo en especial. La primera es la de alerta, esta se activa si pasas delante de un enemigo o te descubren, en esta fase te buscarán todos los enemigos para matarte, en este modo no puedes esconderte, ya que te tienen localizado. La siguiente fase es la de "Evasión", la cual el enemigo te ha perdido, pero te siguen buscando, puedes aprovechar para esconderte con objetos como una caja. Al finalizar esta fase vuelve el modo sigilo.







La base tiene varias cosas que te pueden ayudar en tu misión, puedes mejorar armas y comidas dependiendo de cuánto nivel tiene cada personal.

Hay una sección llamada "Equipo de I+D" la cual sirve para crear nuevas armas, comidas, objetos, etc que te servirán para las misiones, por ejemplo puedes crear una Mosin-Nagant o crear un marcador de ayuda el cual si lo pones te traen raciones y munición para el arma que tengas desde la base.



El personal se divide en 5: Unidad de combate, Equipo de I+D, Comedor, Equipo médico y Equipo de inteligencia. El personal se puede conseguir en las misiones gracias al sistema de rescate Fulton, el cual lleva al enemigo atado a un globo y es como si lo contrataras. Estos son muy importantes porque son los que te ayudan a mejorar tu equipamiento, sin buen personal tendrás peores armas a las que tendrías con un mejor personal, y para identificar esto están divididos por letras las cuales indican el estatus de cada uno, va de E a S, E es el peor y S es el mejor, en orden sería así: E, D, C, B, A, S.

Se puede saber el rango de cada uno con un analizador que se consigue mejorando el personal y este analizador cuando lo mejoras te da más datos y es más rápido.



(No encontré mejor calidad, lo siento)





PERSONAJES:





Big Boss: Personaje principal del juego, experto en infiltraciones, en armas y en combate. Su nombre real es Naked Snake, pero se lo apodó Big Boss por haber matado a su mentora The Boss en Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Creó MSF junto a Miller.





Kazuhira Miller: Compañero de Big Boss y creador de MSF.





Paz Ortega Andrade: Es una chica de 16 años rubia y ojos azules. Es una estudiante que estudia la paz y por eso le pide ayuda a Big Boss, sabe sobre las leyes y muchas más cosas sobre Costa Rica.





Ramón Gálvez Mena: Es el profesor de Paz, lleva una prótesis como mano en color rojo metálico.



Amanda Valenciano Libre: Es la hermana de Chico y líder del grupo Sadanista.







Chico: Un niño de unos 12 años, hermano de Amanda. Le gusta las fotos de alienígenas y quiere ver animales nunca vistos.



Huey: Es un científico que creó Peace Walker y también crea Metal Gear ZEKE, se traslada en silla de ruedas.







Cécile Cosima Caminades: Ornitóloga francesa, la cual es buscada por Paz ya que esta grabó accidentalmente algo que provoca los acontecimientos del juego.









Dr. Strangelove: Científica experta en AI, la cual trabaja con Coldman.



Coldman: Él es quién trabaja en la creación de Peace Walker con Strangelove y Huey, este último lo abandona y se une a MSF. Enemigo de Big Boss.









CONCLUSIÓN:

Este juego es muy bueno y lo recomiendo mucho, su historia y su modo de jugar se hace tan natural que te enganchas en seguida, les recomiendo que se compren la versión de PS3 que se llama "Metal Gear Solid HD Collection" el cual les trae 3 juegos en uno, está el "Metal Gear Solid 2 Sons Of Liberty", "Metal Gear Solid 3 Snake Eater" y "Metal Gear Solid Peace Walker", porque así pueden jugar la tercera entrega y después el Peace Walker para entenderlo mejor ya que si no lo han jugado anteriormente al jugar Peace Walker no entenderán quién es "The Boss" entre otras cosas. Mi puntuación es un 9.7/10.