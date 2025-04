Reseña: Crash Bandicoot TWOC

Desde los confines del espacio, un grupo de villanos planean conquistar el mundo, y para ello recurrirán a un poder muy poderoso. El único que capaz de detenerlos es... ¿Un marsupial con pantalones?. Crash Bandicoot arriba a la plataforma de Playstation 2 con Crash Bandicoot: La Venganza de Cortex. A continuación reseñare este juego de la PS2. ¡Comencemos!.

DESARROLLO

LANZAMIENTO

HISTORIA

(ALERTA DE SPOILERS)

JUGABILIDAD

PERSONAJES

GRÁFICOS

MÚSICA

CURVA DE DIFICULTAD

CURIOSIDADES INTERESANTES

Es el primer juego en toda la saga donde se puede jugar con Coco sin la necesidad de algún vehículo.

Es posible completar el juego creando una partida con el nombre de Wombat , solo funcionando en las versiones de Gamecube y Xbox .

, solo funcionando en las versiones de y . El concepto de luchar contra mini jefes fue descartado para dar un ritmo más frenético al juego.

Se había pensado en un modo multijugador pero fue eliminado.

La versión de Xbox presenta tiempos de carga reducidos y gráficos mejorados que otras versiones.

RECEPCIÓN

VEREDICTO FINAL

El diseñador del videojuego fue Mark Cerny; quien trabajo en videojuegos como Sonic The Hedgehog 2, Jak and Daxter y Spyro The Dragon. Fue publicado gracias at.El desarrollo del motor del juego inicio a principios de 2000 orientado a ser un titulo no lineal, pero después de una discusión entrey Cerny el juego tomo un nuevo rumbo a convertirse en un titulo estándar, lo que hizo que la desarrolladora modificase el juego y comenzara desde cero, teniendo solo 12 meses para terminar el juego.Crash Bandicoot: The Wrath Of Cortex es un videojuego desarrollado por, que fue publicado para la. Siendo la primera entrega que fue publicado ya no solo en una sola consola. Su fecha de lanzamiento principal fue en lael 29 de octubre del 2001 en Estados Unidos.La historia toma en la base espacial donde Cortex, Aku Aku, N. Gin, Nefarious Tropy, Tiny Tiger y Dingodile discuten sobre el anterior fracaso de Cortex; visto en Crash Bandicoot Warped. Estos tratan de averiguar como vencer a Crash Bandicoot, pero nadie tiene idea alguna de como hacerlo. Sin embargo N. Gin revela que Cortex estaba creando una super arma, esto hace que Uka Uka indaga mas en el plan de Cortex, este ultimo diciendo que faltaba una fuente de energía. Uka Uka empieza a preguntarse de donde sacar dicha energía hasta que finalmente indica la existencia de los Elementales; mascaras mágicas capaces de controlar los elementos de la Tierra, osea agua, tierra, aire y fuego. Finalmente Cortex es capaz de usar dicha energía en su nueva super arma.Aquí ahora entran nuestros amigos Crash, Coco y Aku Aku, quienes mientras descansaban en la isla Wumpa empiezan a ocurrir desastres naturales; terremotos, erupciones volcánicas, tormentas e inundaciones. Esto hace que Aku Aku vaya a la morada de Uka Uka, preguntando cual es su plan para conquistar el mundo, este no revela nada hasta que presenta a los Elementales. Aku Aku indica que si su poder es usado causara una catástrofe global, lo que lleva a Uka Uka a ordenar a los Elementales a atacar a Aku Aku. Éste finalmente escapa de ahí y le avisa a Coco y Crash que Aku Aku ha regresado y que tienen un poder inconmensurable. Coco indica que hay una forma de detenerlo y es encarcelándolos con ayuda de los cristales de poder. Activando su nuevo Sistema de Virtual Reality Hub serán capaces de viajar por el mundo y recolectar los cristales.ANÁLISIS DE LA HISTORIALa historia es un tanto simple, ademas de que ya no se explica el como Cortex y Uka Uka volvieron de aquella dimensión perdida en Crash Bandicoot Warped. Aun así funciona como excusa para que se podamos aventurarnos en este nuevo juego. Por desgracia muchos personajes que anteriormente aparecían en anteriores entregas tienen poca o nula participación en esta entrega.La jugabilidad se centra en plataformeo y resolver puzzles, así pues Crash tendrá sus movimientos característicos; saltar, deslizarse, realizar el ataque tornado, entre otros. Durante el trayecto de la aventura podremos desbloquear niveles y nuevas habilidades. Ademas es posible usar a Coco, siendo aquí mas participativa que en la anterior entrega.Tendremos a nuestra disposición un hub muy parecido al hub de Warped, donde podremos guardar partida y seleccionar los niveles. En esta entrega se aumento el uso vehículos, pudiendo usar un 4x4, un mini submarino, un avión, entre muchos otros. En este aspecto fue muy criticado por el publico, pues la verdadera esencia era el plataformeo, aun así estos no son tan abundantes.El hub se divide en varias secciones, que solo podrán ser desbloqueadas al derrotar al jefe de cada sección respectivamente. El juego cuenta con 30 niveles, incluyendo otros extra pero que no mencionare para no hacer spoilers. Existen recolectables que iremos encontrando a través de los niveles; frutas wumpa que al colectar 100 ganaremos una vida extra, los clásicos cristales de poder, las gemas y reliquias, cada una de ellas obtenibles de diferentes formas.Los personajes son decentes aunque no tienen mucho carisma exceptuando a las mascaras y a dos que tres personajes. Una pena que los que mas participan en presentarse son los villanos, dejando a Crash como un muñeco con el que poco se puede simpatizar.Los gráficos son muy malos siendo que juegos como Jak and Daxter o Shadow of the Colossus explotaban el potencial de la. Los escenarios son poco emocionantes y de lo poco que es bueno son efectos de luz que provienen de linternas o del reflejo del agua. También el modelado de personajes es pésimo, parecen muñecos delcon animaciones flojas en las cinemáticas. Hablando de cinemáticas, no son muy buenas y son muy pocas por lo que al menos en este aspecto si que supieron el no abusar de ellas.La música fue compuesta por Andy Blythe y Marten Joustra de Swallow Studios. Y debo destacar que es de los mejores soundtrack en la saga de Crash Bandicoot, como olvidar Wizards and Lizards o Compactor Reactor (este ultimo siendo mi favorito). Le da un toque tecnológico pero que usa instrumentos y ritmos de acuerdo a los niveles. Sin duda alguna se esmeraron en la música.Al principio los controles no ayudan mucho en los primeros niveles, pero una vez dominado serán un poco mas sencillo pasar los niveles, exceptuando los niveles de agua (todos odiamos los niveles de agua). Los últimos niveles no son tan complicados de superar pero en cuanto a los jefes si que puede generar algo de dificultad. En cuanto a completar todo el juego con todos los coleccionables si que son un desafió en si, así que lo mas recomendable es superar primero los niveles y luego obtener los coleccionables al final.A continuación mencionare algunas curiosidades que si bien no aportan a la reseña no pude dejarlos pasar por su contexto:El juego recibió criticas mixtas, de lado negativo argumentando que el juego era un calca de Warped y que solo repetía la formula establecida de las anteriores entregas. Por parte del lado positivo se dijo que la música, los jefes entre otras cosas lo hacían rejugable.Como conclusión, debo decir que si bien no es lo mejor de la saga después de lo que dejo la trilogía original, puedo decir que da para un entretenimiento disfrutable. Sin duda alguna lo mejor del juego es su música y la variedad de la jugabilidad. Dejando de lado otros aspectos, lo recomiendo mas que nada si les gusto Warped o si nunca lo han jugado antes, de otro modo no lo recomiendo tanto ya que no innova mucho y como ya he mencionado, parece lo mismo que Warped pero no tan bueno.Espero les haya gustado esta reseña, realmente fue difícil hacerla sabiendo que tenia muy buenos recuerdos de este juego, la mayoría lo considera un mal juego pero tampoco lo es tanto, hay muchos peores que éste.