Remnant From The Ashes Reseña/Opinión

Hola de nuevo usuarios de Gamehag, aquí os traigo una nueva reseña y opinión de uno de los juegos más actuales a día de hoy porque salió a la venta hace poquito y me ha gustado tanto que me he animado a hacer este artículo. Comenzamos:

Este juego está disponibles en plataformas PC, PS4 y Xbox One.La fecha de lanzamiento es del 20 de Agosto de 2019 (última actualización el 22 de agosto).Idiomas disponibles en Inglés, Español, Francés, Italiano, Alemán, Chino y Ruso.El editor del juego es Perfect World Entertainment junto a Gunfire Games.Su género es de Acción, Cooperativo y Rol.La valoración entre los jugadores de Steam son positivas (6,5).Este juego está recomendado con un pegi +16.Uso de VR no está implementado en este juego.Remnant From The Ashes es un juego de muy particular que nos recordará al mismísimo Dark Souls ya que es un juego de Rol y Acción en el que debemos ir mejorando nuestro personaje y equipamiento porque debemos enfrentarnos ante grandes criaturas y bosses a lo largo de la historia del juego.Remnant From The Ashes es un juego de dificultad media (alta en alguno boss) en el que avanzaremos guiados por la campaña del juego pero podremos volver atrás si queremos "farmear" para mejorar algo nuestro personaje. A lo largo del juego encontraremos unos cuantos de mundos por los que podremos ir viajando mediante las piedras rojas que encontremos, que también nos servirán como puntos de control y reabastecimiento de nuestro equipamiento. También tendremos una base llamada "Base 13" en la que podremos mejorar armas y armaduras e incluso comprarlas, o hasta intercambiar algunas mejoras para aplicárselas a las armas.Las habilidades de este juego se podrán conseguir con algunos objetos azules que te encontrarás a lo largo de los mapas y además podremos ganar habilidades eliminando enemigos. Estas habilidades mejorarán nuestra salud máxima, resistencia, etc.Los bosses los encontraremos normalmente detrás de una densa niebla al puro estilo de Dark Souls, y podremos intentarlo las veces que necesitemos.En cuanto los objetos encontraremos armas, armaduras, anillos y colgantes para nuestro inventario. Por otra parte tenemos los materiales que estarán por todo el mapa o en cofres, que servirán para mejorar nuestras armas y armaduras. Estos materiales irán cambiando a lo largo de la historia para que séan más dificiles de conseguir, y suelen ser hierro, hierro forjado, etc.Los modos de juego que encontramos en este juego serán el Modo un jugador y el Modo Multijugador, ambos basados en la campaña del juego.La jugabilidad de este juego es buena en general pero tiene algunas cosas que le cambiaría la verdad, por ejemplo que las armas no estén asignadas a los botones 1,2,3, etc en el juego, sólo se pueden cambiar con la rueda del ratón. Esto hace que te puedas equivocar dándole como de costumbre como la mayoría de los juegos actualmente y te equivoques consumiendo un frasco de vida que es la función que tiene asignada como predeterminada. Otra cosa que no me gusta es que no se pueda disparar sin apuntar. Pero bueno, eso es algo personal que al final te acostumbras, por lo general lo demás está todo correcto.El multijugador de este juego es básicamente en modo campaña pero con la posibilidad de jugarla hasta con 3 amigos. Si queremos también podremos unirnos a otras salas de juego más avanzadas para ir mejorando nuestro personaje y equipamiento por si nos atascamos en nuestra campaña personal. Los demás jugadores harán respawn cuando estemos en una de las piedras rojas del juego (hogueras en DK).Trailer del juego: https://www.youtube.com/watch?v=NUFmcx4yZhYGameplay del juego: https://www.youtube.com/watch?v=KuEPQ9njjrULink página oficial del juego (desarrolladora): https://www.remnantgame.com/Link compra en Steam: https://store.steampowered.com/app/617290/Remnant_From_the_Ashes/(oficiales proporcionados por Steam):Mi opinión personal sobre este juego es que al principio la campaña se desarrolla demasiado lenta y además no hay mucho margen de mejora en el personaje por lo que se hace el juego algo repetitivo y aburrido pero en cuanto avanzas un poco y vas viajando a otros mundos se hace muy interesante y no vas a querer parar de jugar. Además es una muy buena opción si quieres jugar a un juego cooperativo con un amigo ya que se puede jugar hasta 3 jugadores online. Actualmente está a 39.99€ , algo caro la verdad pero si te gustan este tipo de juego merece la pena. En general un buen juego que recomiendo jugar sobretodo cooperativo. Calificación personal 7,5/10 .Gracias.