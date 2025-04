Red Dead Redemption 2 / Análisis

Hola gente hoy vamos a hablar del juego conocido como Red Dead Redemption 2 que el juego fue creado y diseñado por Rockstar Games, si gente Rockstar es la empresa de la saga de Gta o mas conocida como Grand Theft Auto. El juego Red Dead Remdeption 2 salio en octubre el día 28 del año pasado, es decir, en 2018

El juego se desarrolla en el viejo Oeste, por ahí en el año 1889, en época de vaqueros.Se interpreta a Arthur Morgan, el es un miembro de una banda de vaqueros que es liderada por Dutch Van Der Linde, que están huyendo de la ley después de un atraco fallido.Nuestro objetivo principal en el juego siempre va a ser mejorar el campamento, porque entre mas mejoras pongamos en el campamento, mas ventajas tenemos nosotros en el juego. Para mejorar el campamento necesitaremos dinero para sobrevivir y buscar un camino mejor para el campamento y para nosotros.El tema de los viajes rápidos es algo que esta limitado, exacto no podremos hacer viaje rápido a todas nuestras misiones, si no, que habrá que cabalgar y cabalgar hasta llegar a nuestro objetivo. Y así vamos a recorrer muchos biomas, como montañas con nieve, pantanos, granjas, bosques, montañas y la gran ciudad.El robo de bancos es algo que también vamos a poder disfrutar en esta entrega, ya que en misiones principales vamos a robar bancos, y en otras ocasiones se pueden robar bancos en modo libre. Es decir que se pueden robar bancos sin necesidad de que sea una misión algo que en Grand Theft Auto V nunca se pudo, solo se podía robar bancos en misiones.Algo que nunca vamos a poder evitar es el tema de los tiroteos, si así es, siempre vamos a tener que pasar escenas de tiroteos en misiones principales del juego. Tiroteos con maleantes o también tendremos que tirotearnos con la ley en caso de algún delito que hagamos echo. Esto involucra que nuestra barra de buscado se incremente y vengan la ley tras nosotros.La habilidad de Arthur Morgan conocida como Dead Eye, es algo que esta excelente y me hace acordar a la habilidad de Michael de Gta V que era ralentizar el tiempo y poder apuntar mas bien, ya que no todos tenemos buena puntería y el Dead Eye nos permite disparar o hacer disparos en la cabeza con el tiempo un poco mas lento y esto nos sirve mucho.Algo que también me olvide de mencionar es que se van a poder robar trenes, si así es, no solo se van a poder robar bancos ya que si recordamos en el viejo Oeste no solo se robaban bancos, si no, que también se robaban muchos los trenes y eso es algo que me gusto demasiado y me hizo darle un punto mas a Red Dead.Y si gente, es lo que faltaba de Rockstar, a esta empresa le gusta poner muchos misterios en sus juegos y así lo hicieron con Red Dead Redemption 2. Se especulaba que había un caballo blanco en la nieve que ademas era uno de los mejores, y era cierto ya que esta repletos de vídeos de su ubicación y como conseguirlo. Al igual que hay otros misterios que incorporo Rockstar en Red Dead.Guarda en los bares no se van a querer agarrar a puños, esto me gusto demasiado, podemos ir a bares o cantinas y agarrarnos a puñetazos y ocasionar una gran pelea de Arthur contra uno de los viejos que esta ahí en el bar. Esto me encanta y las peleas que podemos lograr en bares me hacen sentir en el viejo Oeste señores.Algo que también quería hablar era el tema de los paisajes, y la música. No me puse a contar la historia porque me parecería aburrido ya que estaría dando demasiados spoilers y eso no me gusta, aparte ustedes tienen que vivir la experiencia del juego por eso les dejo lo bueno a ustedes. Volviendo al tema el tema de los paisajes y la música es lo mas, la música acompaña a muy bien a unas tomas cinematográficas, y a veces los sonidos de guitarra son relajantes que a mi, me hacen dormir poco a poco. Tocar la guitarra de una forma tan suavemente y acompañar a un paisaje tan bueno es lo mas, eso me encanto y espero sigan dando color a sus juegos.El juego tiene una historia brutal que hay momentos buenos y malo. A mi opinión Rockstar supo controlar el tema del juego y no llevarlo por cualquier lado, supo combinar los paisajes y sonidos de guitarra, los robos de bancos, los misterios, las misiones, todo lo hizo bien y espero que halla mas entregas así de esta saga y de la saga de Grand Theft Auto.Bueno gente espero que les haya gustado mi articulo hasta acá llego y quiero que me digan que les parece Red Dead Redemption 2, ¿Es un juegazo o no ? Hasta pronto vaqueros ¡Yeehaw!