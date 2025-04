Damas y caballeros de esta gran comunidad Gamehag les doy la cordial bienvenida a mi artículo.

En él les daré a conocer uno de los RPG de acción que me ha llegado al corazón y que fervientemente les recomiendo conocer.

Así también como para aquellos que ya hayan tenido el gusto de conocerlo nos acompañen de igual manera en este paseo del recuerdo pero que para muchos será su introducción a una nueva aventura épica.

No te preocupes amigo o amiga nueva en este título lo que estas a punto de leer en este artículo es una explicación sobre lo que sería tus primeros pasos en el juego, aquí no te arriesgaras a ningún tipo de spoilers ya que es meramente la jugabilidad y significado de tus items dentro del juego lo que yo te voy a mostrar, porque la historia que entornara alrededor de nuestro personaje será algo que única y exclusivamente ira siendo descubierta por ti. Sin más que agregar comencemos.

Reaper - Tale of a Pale Swordsman

Este título que traducido al español seria Segador - La leyenda del espadachín pálido es un RPG de acción creado por la casa de juegos Hexage. Este título vio la luz por primera vez en enero de 2014 siendo lanzado para la plataforma de Steam y después de haber pasado por las valoraciones de Greenlit en la misma plataforma teniendo una muy buena y casi instantánea aceptación fue oficialmente lanzado en el 7 FEB 2014.











Con compatibilidad de mando y disponible para jugarlo en los sistemas de IOS, Windows, Mac OS X y Android y que de la cual esta última opción hoy te mostrare porque es el Indie de tipo Rol más entretenido que podremos disfrutar en nuestro Smartphone. Siendo así entonces comenzaremos nuestra aventura.

Habiendo conocido brevemente una historia de inicio, bastante bien elaborada y tras realizar nuestro breve tutorial de bienvenida por parte del juego nos encontraremos así entonces en las botas de un espadachín de apariencia pálida con no más que una vieja espada y una antigua armadura. Con la interrogante de dónde venimos porque nuestro personaje ha sufrido perdida de su memoria, será así entonces que deberemos acompañarlo a descubrir su identidad y procedencia.

Acompañado de un sistema de niveles que irá en aumento por cada victoria conseguida y un inventario con un amplio espacio para varios tipos de ítems nos encontraremos así entonces a los pies de un hermoso y próspero valle listos para ejecutar nuestra primera misión.











Siendo un juego bastante completo que nos permitirá las características de mercado capacidad de tomar decisiones que irán moldeando la historia de nuestro personaje, desarrollar estrategias para sobrevivir a cada misión y editar las características físicas de nuestro personaje.

Y ya que te he mencionado que no tendrías más que una presentación a manera de una pequeña guía con la que no involucraríamos la historia y como esta se desarrolla te presentare a continuación las diversas herramientas que se dividirán en dos tipos para ayudarnos a poder afrontar de mejor manera cada una de nuestras épicas misiones.

Items

Estos pequeños equipamientos de diversos aspectos los podremos ir adquiriendo a medida que vallamos avanzando en la historia por medio de pequeñas casas que se irán desbloqueando o más bien apareciendo en diferentes puntos del valle ítems con diferentes utilidades así como apariencia física y que a su vez se dividirán en 8 tipos de diferentes para nuestro personaje. Serán los que nos ayuden a mejorar las habilidades físicas de nuestro personaje.



Con una capacidad de 6 espacios en nuestro inventario para cada tipo de equipamiento tendremos un amplio rango de decisión en que equipamiento usar en cada misión, Estos 7 tipos se dividen en:

Collar Capa Anillo Armadura Espada Botas Cinturón

Cada uno de estos con su respectiva tabla de efectos positivos y negativos que tendrá sobre nuestro personaje al portar cada uno de ellos así como la apariencia física que le brindada al mismo. Sera así entonces que tendremos que evaluar y crear un perfecto balance entre los mismos para poder aprovechar al máximo cada equipamiento.











Skills

Con una apariencia de cartas del destino y a diferencia de los Items que podremos ir modificando eh incluso volviendo a vender para adquirir mejores, estas cartas elevaran nuestras habilidades físicas de manera permanente siendo ofrecidas con un sistema de elección a una entre tres opciones siendo cada vez que logremos adquirir un nivel. Deberemos entonces con sus diversos aspectos y distintas cantidades de cartas por habilidad que pueden ser subida de 1 hasta 15 veces la misma habilidad aquí algunas características que podremos elevar.

Velocidad al correr y capacidad de saltar más alto. Mayor fuerza. Más cantidad de vida. Mayor tiempo de aturdimiento al atacar a un enemigo. Conseguir más oro durante cada misión. Aumentar el área de aturdimiento a realizar un movimiento especial. Durar más tiempo realizando un movimiento especial. Resucitar con más del 50% de vida en la misma misión Inmunidad a ciertos ataques. Adquirir más experiencia por misión y así subir más rápido de nivel.

Con más de 17 diversos tipos de cartas y diferentes cantidades de las mismas que mejoraran las habilidades de nuestro personaje tendremos que elegir entonces sabiamente las que iremos apilando para solventar las necesidades de nuestro personaje.











Como te mencionaba en el inicio del artículo este juego cuenta con soporte para jugarlo en pc, pero que era por la versión lanzada para Smartphone la que hoy te la venía a recomendar y esto es acompañado de una pequeña nota personal. A cuantos y sin ánimo de ofender a nadie y también quizá será a la vieja escuela de los gamers no hemos pensado que los juegos de hoy en día lanzados para las plataformas disponibles en los Smartphone no tienen la jugabilidad cómoda que nos ofrecen los clásicos controles de consola. Claro está y como lo acabo de mencionar no todos y sin ánimo de ofender a nadie que disfrute y se le facilite más un sensor touch a una palanca, flechas y botones ofrecidos por un mando de consola para poder disfrutar a un buen título de juego.

Y es por esta misma razón que Reaper - Tale of a Pale Swordsman es uno de los títulos que a pesar de ser del grupo de personas que prefería mil veces un teclado de pc o un mando de consola a un sensor touch es sin duda uno de los juegos más cómodos eh incluso mejor jugado por medio de una pantalla touch que en mis preferidos tipos de controles.













Y es que cuenta con una apariencia elegante llena de colores vivos y detalles que no deja escapar el suavizado de texturas ofreciendo el mismo detalle uniforme en una pantalla de Smartphone y siendo de igual manera altamente ejecutada en una pantalla de PC sin importar la resolución del mismo.

Es entonces que posicionando nuestros controles al verde inferior izquierdo de nuestra pantalla y una total libertad expandida a toda la pantalla para ejecutar nuestros movimientos especiales es que Reaper es uno entre pocos títulos que ofrece una amplia y libre capacidad de jugabilidad.

Como también es uno de mis preferidos por su alto peso en cuanto a historia se refiere ya que si bien existen grandes títulos hoy en día para la plataforma Smartphone como lo son: War Thunder, Pokémon GO, Clash of Clans, Clash Royale y Free Fire por mencionar algunos de los más recientes o que alcanzaron mayor excito a nivel mundial, son el tipo de título que si no es más bien un 90% de competitividad y oh entretenimiento a base de Internet son títulos que se disfrutan y definitivamente son más bien para compartir con amigos.

En el caso de Reaper - Tale of a Pale cuenta con una tabla de calificación mundial donde podremos ir comparando nuestras puntuaciones a medida que vallamos obtenido logros dentro del juego y así ir desplazando a otros usuarios que ya han inmortalizado su nombre en las posiciones más altas del ranking. Pero no es esto si no la capacidad de ser un juego que sin la necesidad de datos uh conexión a una red wifi podremos disfrutar de todos sus beneficios a la hora de buscar un tiempo de entretenimiento.

Este por mi gusto propio es un juego que ampliamente te recomiendo conocer ya que es perfecto para disfrutar en un largo paseo de autobús, en un descanso donde no dispongamos realizar ninguna actividad que involucre el uso de Internet, oh en cualquier lugar que nos disponga un tedioso tiempo de espera.



Es así entonces amiga oh amigo que dejando en práctica uno de los tantos dichos famosos de la historia “una acción vale más que mil palabras” te dejare entonces un vídeo con aquella que fuera la presentación oficial del juego en su momento para mostrar con hechos mis palabras en este artículo. Pero, que no sin antes agradecerte que hayas llegado hasta el final de mi presentación esperando que si más llegue a ser visto con buenos ojos y de la aprobación de la comunidad te haya sido también útil. Que haya podido despertar tu interés para poderle dar una oportunidad a este maravilloso título.

Sin más que agregar y testificando que es un artículo el primero en su tipo por este título y que,

“Este artículo fue creado por mí”

Y agradeciendo a la plataforma de Google por las imágenes y Youtube por el vídeo a continuación; Me despido y de antemano muchas gracias otra vez.