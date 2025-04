( 6 ratings)

Realmente Royale, un nuevo Battle Royale

Realm Royale es un juego Battle Royale creado por Hi-Rez Studios que todavía está en beta por lo cual no podemos esperar un juego perfecto. Últimamente ha habido un Boom con los Battle Royale hasta el punto que las grandes compañias como Activision y Treyarch a sacar su versión del juego pero añadiendole Battle Royale como Blackout. Pero lo que esta en la moda es el Fortnite ya que es un juego bastante divertido y tiene la construcción lo que ningún Battle Royale tiene, lo que hace a Fortnite Battle Royale en un juego único. Pero no vengo a hablar de Fortnite, vengo a dar mi opinión de Realm Royale y a compartirla con ustedes.



Ahora si hablemos de Realm Royale. Realm Royale es el "Battle Royale de Paladins" Que esta empezando a crecer en YouTube y Twitch, incluso Ninja el Streamer más conocido de Fortnite ha comenzado a hacer streams de Realm Royale. Comencemos con la review.



No he jugado mucho a Realm Royale pero lo poco que lo he jugado os puedo decir que en cuanto al Gameplay esta bien ya que añade las Habilidades que brindan mayor movilidad, evasión, ataque y defensa. Eso le añade un punto +1.





Al estar en beta se puede decir que los gráficos no son los mejores ya que se parecen mucho a los de Paladins por lo cual eso le quita un punto -1.



Tiene unas cuantas armas que son bastante divertidas y dan de que hablar ya que algunas se parecen demasiado a algunas de Paladins. Eso le resta un punto -1.



Tengo que decir que las animaciones de este juego son muy malas ya que sus personajes mantienen la forma humanoide pero son muy anchos entonces al ser así las animaciones no son las mejores. Menos un punto -1.



Al yo ser un jugador activo en PlayStation he visto que el juego no está disponible para descargar por lo cual mucha gente que no juega en PC no se va a enterar de éste juego lo que le va a quitar mucho público. Menos un punto -1.



Mi calificación final es de 1/5 ya que el juego todavía está demasiado verde, pero hay que recordar que es una beta y todavía no es el juego completo así que espero que después de unos cuantos meses lo agreguen a los sistemas de PlayStation y Xbox ya que así aumentaría su público y posiblemente se vuelva un juego conocido mundialmente y talves superaría a Fortnite (aunque lo veo muy difícil) también le cambiaría cosas como el diseño de sus personajes para que las animaciones sean más fluidas y realistas. También le cambiaría las armas añadiria más y con mejor diseño y no copiar y pegar las de Paladins. Espero que cuando deje de ser una beta sea un juego mejor y con un público más grande pero lo más importante espero que su comunidad nunca se intoxique y que los jugadores sean maduros y respetuosos.