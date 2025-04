Introducción

¡Muy Buenas! Tengan todos los integrantes lectores de Gamehag una cordial Bienvenida a este nuevo artículo que tratara sobre otro buen juego basado en una de las tantas películas animadas de la muy conocida y famosa franquicia como lo es Disney. Esto quiere decir que el presente título está envuelto en un marco lleno de aventuras y emociones para los pequeños de la casa, más que todo por el icónico personaje al cual se le da protagonismo en este juego. Así que sin tanto misterios empecemos con este análisis.

El día de hoy nos enfocaremos en el videojuego dedicado a la gran película animada y ganadora del Oscar del año 2007 titulada como Ratatouille, la cual resulto ser considerada como una de las mejores obras anímicas de la Empresa Disney Pixar. El videojuego oficial fue publicado por THQ en Junio del año 2007 para una gran cantidad de consolas en donde entran la PS2, PS3, Xbox, Xbox 360, Wii, PC Entre otras, dicho título corresponde al género de Aventuras y se encarga de relatar algunos fragmentos ocurridos en la película con algunos que otros argumentos ficticios.







Argumento del Juego

Ratatouille el Videojuego hace narrativa a la Película animada de Disney, no con las misma similitudes pero si con algunos argumentos reales de la propia filmación, durante el transcurso del juego, el Protagonista Remy ira narrando cada fragmento de los diferentes capítulos del presente juego, dicha historia trata sobre Remy el cual es una pequeña rata que le encanta el mundo de la cocina y que sueña con ser un auténtico chef, todo ello nace de sus conocimientos sobre el Chef Gusteau y sus recetas. No obstante su familia no piensa igual debido a su verdadera naturaleza como roedores. Pero aun así nuestro pequeño personaje se embarcara en una gran aventura en el mundo de las comidas, recetas e ingredientes, todo gracias a su amor y adoración por la Cocina.







A medida de que el jugador avanza en la historia, se van mostrando animaciones y escenas que encajan muy bien con el argumento y el juego en sí, en resumen este título muestra algunos fragmentos de la película tales como: El inicio en la granja de la abuela, la llegada accidental al restaurante de Gusteau, el primer contacto entre nuestro roedor y Linguini, las dinámicas de cocinar de Remy y Linguini y finalizando con la colaboración entre los roedores, Remy, Linguini y Colette luego de que el personal renunciara a la cocina después de enterarse del engaño del hijo de Gusteau.











Jugabilidad

Ratatouille ofrece una jugabilidad sencilla para el jugador, esto para atraer a los más pequeños del hogar; por otro lado al ser un juego de aventuras, se muestra la cámara en tercera persona la cual hace un seguimiento continuo a nuestro protagonista Remy (Único personaje que manejaremos durante todo el juego). Los controles son bastante dinámicos como suelen ser en videojuegos de este género, esto quiere decir que podremos realizar una serie de acciones con nuestro Chefsito como el hacer saltos simples, dobles, golpear objetos, tomar alguno de ellos, interactuar con ciertos objetos dinámicos entre otras cosas más.







Cabe destacar que durante el transcurso esta gran y corta aventura nos encontraremos con mapas o niveles con un cierto patrón de dinamismo, esto quiere decir, que siempre nos tornaremos con retos diferentes y cambiantes ya sean difíciles o fáciles en cada misión, entre cada uno de los niveles siempre encontraran lugares altos para saltar y escalar, objetos necesarios para interactuar y poder seguir avanzando, enemigos con los cuales combatir con una cuchara o bien sea con la misma cola del roedor, atravesar caminos riesgosos como las tuberías de Paris y algunas zonas de sigilo en las cuales no debemos dejar que descubran a Remy.











Sin embargo el juego no solo ofrece esta dinámica, por lo que mencioné antes, este resulta muy variante debido a que también presenta una especie de mini juegos durante cada misión, estos son esenciales para poder acceder a nuevos niveles, ya que si no se realizan, no podremos continuar con la historia. Si bien algunos son difíciles, estos resultan ser bastante divertidos, entre ellos ubicaremos mini retos como: Cocinar en tiempo límite con Remy ya sean pasteles, sopas y algunos platos exóticos de Francia, interactuar con circuitos eléctricos y arrastrar objetos pesados (Estos se ejecutan con los amigos de Remy) y por ultimo escapar de personajes icónicos con cámara inversa.











Por ultimo no se me pude olvidar mencionar a los niveles extras que podremos encontrar durante cada mapa o nivel, esto pueden visualizarse como una especie de comida, ya sean verduras, frutas, vegetales, trigo, lácteos entre otros. Estos mini mapas son imaginarios de Remy y no son necesarios de cumplir, pero son emocionantes ya que ofrecen un mundo imaginario mezclado de cualquier tipo de comida cuyo objetivo es recolectar las 100 Estrellas y llegar a la meta sin perder las vidas disponibles, es decir sin caer en el precipicio o en objetos peligrosos. Estos sin duda son muy buenos para divertirse.







Gráficos

Para el diseño gráfico, este videojuego cumple perfectamente sus expectativas, más que todo si lo juegan en la PS3, esto se debe a lo bien diseñado que están tanto Remy como los demás personajes Secundarios, y no solo eso sino también la buena producción de las escenas del juego las cuales hacen sentir que estuviéramos dentro de la Película por lo parecidas que son a ella. En cuanto al ambiente externo es demasiado favorable el diseño gráfico de la cocina del restaurante Gusteau, sin duda alguna es lo más destacable de la presente entrega de Disney. Mi valoración sobre el apartado grafico es 10/10 porque no me quejo para nada de cada diseño y presentación.







Conclusión



Los videojuegos de aventura de Disney Pixar son muy buenos y divertidos, pero debo destacar el muy buen diseño y desarrollo en todos sus aspectos a esta gran entrega que la protagoniza nuestro Chefsito. Para mí sin duda alguna, es el mejor juego de toda la serie de Disney, sin embargo tiene un único defecto el cual es que el juego es algo corto en trama pero a su vez muy disfrutable para jugar y completar. Espero que les haya sido de agrado este artículo y espero continuar con los demás videojuegos de las películas animadas de Disney, un Saludo y me despido ante ustedes.



Con cariño y dedicación: LM21.