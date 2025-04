Rakion: Lo basico y un poco mas

Rakion es un juego de estrategia online desarrollado y soltado en el 2005 por la compañía Softnyx, conocido por el desarrollo de otros video juegos como Gunbound, Wolfteam, etc. is a strategy online action video game developed by the company Softnyx, known for other video games such as Gunbound, Wolfteam, etc. Como muchos juego incluye un tutorial de como controlar cada 3 de los 6 personajes que elegiste. Las clases consisten de el swordman, blacksmith, archer, mago y ninja, y la reciente creada, Dualist. Veremos todos los personajes, sus fuerzas y debilidades.

Swordman: El personaje más completo del juego. No es el más veloz ni el más fuerte. Lo que es especial sobre este personaje es sus balanceados stats en ambos aspectos, ofensiva y defensiva. Sus combinacion en ofensiva son más efectivas en archers y blacksmiths Alguno de sus movimientos consisten de un básico de 3 hits, y un ataque especial de también 3 hits. Esta supuesto a ser el líder del equipo y el centro de la batalla.







Blacksmith: Sin ninguna duda, el personaje mas fuerte y poderoso del juego, pero esa fuerza viene con una gran contra, sus ataques son los más lentos, dejando su guardia abierta para personajes más rápidos como la ninja o el swordman. Es mejor en batallas cuerpo a cuerpo que especulando como un soporte desde atrás. Tiene un poderoso combo de 2 hits y un ataque especial donde libera una onda de energía en el suelo en un rango de 3 pasos con su poderoso mazo.

Archer: Como el mismo nombre lo dice, es un personaje que usa el arco como arma principal. Muchos usuarios subestiman a este personaje por su ligereza , pero cometen un gran error, una archer bien manejada puede ser la diferencia entre perder y ganar. Su trabajo, especialmente en combate equipo y guerra de clanes, consiste en mandar flechas desde lejos a sus oponentes, cubriendolos y cortando la ofensiva del equipo oponente, incluso si es perseguida por un enemigo.

Mage: En mi opinion, diria que es el personaje más complicado de manejar. Es débil, tanto en resistencia como en ataque, y no es particularmente velo. Su principal arma en ofensiva son sus bombas de media distancias pero para esto tiene que apuntar mínimo 3 segundos a un oponente, lo que casi es imposible porque los enemigos están constantemente moviéndose. Es más un ‘’support’’, por su pequeño tamaño puede meterse en medio de las peleas congelar rivales, brotar hielos de los suelos y hacer curas.

Ninja: El personaje más rápido en todo el juego. Puede ser matada fácilmente con un par de combos. Sus movimientos principales son sus saltos evitando batallas cuerpo a cuerpo, y pegando desde el cielo, y tomando ventaja de su velocidad para hacer su ataque especial dejando a sus oponentes sin reacción.







Dualist: La diferencia con los demás personajes es que este fue creado relativamente recientemente. No fue un personaje original, y fue más un intento para satisfacer a los fans que pedían actualizaciones o renovaciones. Personalmente no concuerdo con la creación de este personaje, la razón es que es una mala copia de la ninja, teniendo su velocidad y el poder igual o incluso superior de un blacksmith, un personaje con mucha ventaja en batallas 1 a 1.

Modos de Juego:

Guerra Golem: Entras a una sala, formas parte ya sea del equipo rojo o el azul, hasta que haya el mismo número en ambos bandos. El juego empieza, eres dado un golem en tu área al cual tienes que defender, tu meta es matar el golem dorado del medio que te garantizara la espada dorada, solo con esto podrás dañar al golem enemigo, sin la espada dorada tus ataques no tendrán efecto en el golem del oponente. El juego puede acabar matando al golem rival o a todos los enemigos.







Combate Equipo: Equipo rojo vs Equipo azul. Tu meta es conseguir más bajas para tu equipo que el enemigo. El dueño de la sala puede modificar la modalidad poniendo un límite de número de vidas a los jugadores, así la partida durara menos.

Combate solo: Entras a una de estas salas y entiende que estarás solo. Nadie te va a cubrir, tu objetivo? conseguir el numero de bajas más alto por ronda. Un todo contra todos.





Guerra Líder: Igual que la guerra golem, excepto, en vez de golem, al que tienes que defender o atacar será a un miembro de tu equipo y a otro del equipo rival, estos son elegidos aleatoriamente. La única manera de acabar la partida es venciendo al líder rival.

Guerra Clanes: Mi modo de juego favorito. Para jugar este modo tienes que ser parte de un clan, funciona como combate equipo, con cada jugador contando con una sola vida. Es más común jugarlo 3 vs 3. Hay 3 grados dentro de un clan: Master(normalmente el fundador del clan), Submaster(máximo 5, son los que están supuestos a ser los mejores jugando del clan enero), Miembros (máximo de 99)

Modo Zombie: Un jugador será convertido a zombie al inicio de la partida. Como zombie, el jugador tiene que transformar a los demás, si lo logra es ronda ganada para los zombies, si los sobreviviente vencen a los zombies, sera ronda ganada para ellos.

No importa qué modo juegues, solo puedes crear un máximo de 21 rondas, excepto en guerra clanes, donde hay solo 5 rondas, tienes que tener un mínimo de 3 ganadas o al menos más que el equipo rival cuando acaben las 5 rondas.

Bueno, esto es lo básico. Me gustaría hablar de lo de ‘’un poco más’’. Rakion es un gran juego, pero también posee muchos aspectos negativos. Hay muchos bugs de los cuales aprovechar que destruyen el juego legal. Por ejemplo esto pasa comúnmente en guerra de clanes: Un jugador puede conectar el cable de su router a su ordenador, y luego desconectarlo en medio de una partida, el objetivo es conseguir invulnerabilidad, invisibilidad y atacar por sorpresa a los demás jugadores, no pueden recibir ningún daño en ese lapso. Los errores pueden ser arreglados, por ejemplo cuando hay errores en eventos esenciales para aprovecharse, sacando puntos de evento u oro, son rápidamente arreglados, en cambio se hace poco o nada para arreglar los bugs que incomodan las batallas. Grabandolos y esperando un baneo solo pasa el 1% de veces, y eso lo digo porque lo escuche de un amigo ya que yo nunca he visto a un usuario utilizando bug en batallas siendo baneado.

Bueno espero que les haya gustado.