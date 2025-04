Race.io (ANDROID - Pollelin)

Todo bien? todo correcto?





Hoy les vengo a hablar de un juego de carreras algo peculiar, un juego que no tiene tantos detalles o gráficos increíbles como los Need for Speed o los Real Racing, pero que te divertirá a tope. Les hablaré de Race.io el cual fue desarrollado por Vive para plataforma Android. Este ha sido el primer titulo de Vive para Android y es notorio el gran trabajo y esfuerzo que les ha llevado a diseñar este juego que se ve muy simple y común, pero que eso se convierte en una ventaja, pues no hay mucho por hacer salvo calcular bien los giros de los cuales te hablaré más adelante.Como puedes apreciar el juego es de un diseño vertical muy sencillo al igual que su jugabilidad, pues sólo necesitaremos de un sólo dedo para jugar. Al presionar nuestro auto avanzará, no puede retroceder ni hacer ningún otra acción salvo avanzar y aprovechar las rampas para poder dar giros. Mientras más giros demos en el aire, mayor será nuestra aceleración, pues al ir girando llenaremos una barra que nos dará Nitro al estar en la pista y correremos más rápido que los otros carros.El circuito en donde corras no siempre será el mismo. Habrán algunas partes conocidas, pero el resto será totalmente distinto a los anteriores que hayas jugado, la posición de las trampas y vacíos también cambiarán. Es por ello que mi consejo como jugador experimentado será que manejes con cuidado. No sé cual es el total de circuitos existentes, ya que al ir ascendiendo de arena por haber ganado varias partidas los circuitos se irán haciendo más complejos.Tal como en el Clash Royale o South Park Phone Destroyer, aquí podrás ir subiendo de arena. Para los que desconocen este modo de emparejamiento, pues consiste en que te irán emparejando con personas de tu nivel hasta llegar a una arena en donde habrán muchos pros que jueguen tan bien como tú y será difícil continuar subiendo de arena o mantenerte en esa arena. La ganancia de monedas también varían dependiendo en la arena que te encuentres, pues uno que esté en arena 6 ganará más que otro que esté en arena 1.De igual forma podrás obtener monedas por los cofres gratis que tardan 4 horas en reactivarse y los cofres de victoria. Para reclamar los cofres de victoria necesitas 10 coronas. Si es que quedas primer puesto en una carrera entonces conseguirás tres coronas, si quedas segundo sólo te darán dos coronas, si quedas tercero recibirás sólo una y si quedas último no te darán nada.Nos emparejarán con otros 3 jugadores. Lo que me maravilla de este juego es que podremos jugar con personas de diferentes partes del mundo, ya sean de India, Inglaterra, Rusia, España, Japón, Australia, Nigeria, etc. Otros juegos sólo te emparejan con los de tu continente, pero este nos permite jugar con cualquier persona de todo el mundo. Sin embargo, el juego no cuenta con alguna opción de amigos. Por lo que no podremos competir contra nuestros amigos, pues su selección es aleatoria a la hora de jugar.El juego al ser gratuito tiene publicidad no tan excesiva, pero si muy molesta. Podrás comprar el juego sin publicidad como también sacos de monedas para adquirir nuevos autos. La variedad de autos es increíble, pues cada uno cuenta con características específicas y a diferentes precios. Hay desde los más económicos a un precio de 1,000 monedas hasta el más caro a un precio de 300,000 monedas. Dependerá de ti si juntar tanto para ese auto o comparte cualquiera, pues de seguro confías en tus habilidades y no necesitas de un auto súper potente para ganar.Race.io es un título muy prometedor. Aunque no sea como un Need for Speed o un Real Racing, Race.io logra ser muy divertido gracias a su simplicidad y sencillez. No cuenta con efectos 4k ni movimientos 3D súper locos, pero si con un trabajo muy bien llevado a cabo sin errores para poder divertirnos al tope enfrentadonos con personas de todo el mundo sin barrera alguna. Sin embargo, me hubiese gustado que haya alguna opción para agregar amigos y poder competir contra ellos. Vive, el desarrollador de este juego menciona que el juego irá evolucionando constantemente, así que soló habrá que esperar para poder jugarlo en todo su esplendor.(La mayoría de imágenes fueron sacados de Internet, otras fueron capturas de pantalla desde mi celular) Gracias.Derechos Reservados ® xd