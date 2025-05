¿Que opinan Sobre Roblox

¿Que opinan?

Pero primero ¿Que es Roblox? Roblox es una plataforma para jugar juegos y hasta crearlos¿Quien lo puede jugar?Se puede jugar por personas de cualquier parte del mundo de cualquier edad e idioma¿Quien hace los juegos?Los juegos de esta plataforma son creados por la misma comunidad de jugadores, osea que incluso tu puedes hacer lo que tu te imagines¿Que son los Robux?Los Robux es una moneda virtual con la que se pueden comprar accesorios para diseñar a tu personaje, mejoras y ventajas en juegos de esta misma plataforma, pero, no siempre se llamaron Robux, entonces ¿Antes que había?¿Como era la moneda de Roblox antes de llamarse Robux?Antes se llamabanpero, ¿que eran?Los Tix eran una forma de moneda en, introducida el 2 de agosto de 2007. En comparación con la moneda principal,, Tix tenía muy poco valor.¿Quien lo creó?David Baszucki y Erik CasselAdvertencias sobre roblox:

el juego y chateo en línea con amigos está permitido. Por otro lado, se debe tomar en cuenta que este juego es recomendado a partir de los 12 años de edad. Asimismo, es importante usar el control parental para evitar que usuarios desconocidos contacten a su hijo menor.

"I love pastel colors—and in my opinion, the more accessories, the better. I love throwing in some mushrooms, unicorns, and rainbows where I can."

Lo que la gente dice:"I like to dress up my avatar differently for every season and holiday. My avatar is how I express my individuality...I’m always changing things up."Que traducido significa"Me gusta vestir a mi avatar de manera diferente para cada temporada y festividad. Mi avatar es la forma en que expreso mi individualidad... Siempre estoy cambiando las cosas".Me encantan los colores pastel y, en mi opinión, cuantos más accesorios, mejor. Me encanta agregar algunos hongos, unicornios y arcoíris donde puedo.Roblox ha sido una de mis mejores experiencias, pero últimamente ha tenido algunos fallos, por ejemplo aveces va muy lento y mi internet no es malo, suele trabarse y los botones no sé si por mi celular que no funcionan aveces, se me suele trabar mucho murder mystery. Obviamente con el tiempo lo que pienso cambio, pero me gusta mucho la idea de muchos juegos en uno y que puedas divertirte con tus amigos, así mismo debería haber un modo más rápido de eliminar amigos y protección a menores de edad.Muy buena plataforma. Es lo que buscaba hace mucho. Les quité una estrella por la nueva actualización... Con la nueva actualización no han resuelto ninguno de los errores y fallas que tiene la plataforma al momento de jugar un juego, todavía tiene las mismas fallas y errores de siempre. Solo cambiaron la forma en que el avatar emite el sonido al ser eliminadoLa plataforma y toda la comunidad con la gran cantidad de juegos que hay es perfecta, pero tengo un problema con el tema de los controles, y es que al jugar algunos juegos al moverme se me queda congelada la pantalla un rato y el movimiento falla haciendo que no sea nada bueno caminar sin que la vista también se mueva a la misma dirección de los pasos, no se si se me entienda, pero creo que a mas de un jugador le está pasando, aun así le doy 4 estrellas porque es una buena plataformaEs un juego muy bueno, puedes hacer lo que quieras por la variedad de juegos. Pero encuentro dos problemas: 1.La censura de palabras es demasiado alta aunque no digas nada malo 2.Los paros de internet inmediatos son muy molestos ya que cuando miras están las barras completas. Y lo más molesto es cuando estás en un servidor que te gusta y te saca. Deberían meter un listado de servidores en los que has estado y la opción de entrar en ellos o que al reconectar te vuelva a meter al mismo servidor.