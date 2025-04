¿Que les gustaría que cambien o mantengan en FIFA 19 con respecto a FIFA 18?

Voy a hablar de FIFA 18 y 19 y mi opinión en relación a algunos aspectos de estos.

Hola, ¿como están?

Quiero hablar del FIFA 19, y quiero empezar con una pregunta para todos ustedes, ¿Qué les gustaría que se mantenga y que les gustaría que cambien o añadan?

A mi personalmente me parece que uno de los modos de juego que deberían mantener es Squad Battles, ya que me parece una gran alternativa para todas aquellas personas que no pueden clasificarse para FUT Champions, ya sea por falta de habilidad o por falta de tiempo, ya que convengamos que se necesita disponer de mucho tiempo para jugar a dicho modo de juego, no solo hay que clasificarse, sino que tambien hay que jugar nada más y nada menos que 40 partidos (no es necesario jugarlos todos).

En mi opinión personal, Squad Battles es una grandiosa opotunidad para conseguir sobres y monedas sin la necesidad de ser muy buena en el FIFA y sin tener que disponer de mucho tiempo, el cual mucha gente no tiene por diversas razones, ya sea por estudios, trabajo, etc.



También, me gustaría que le hagan bien las caras a muchos jugadores, porque admitamoslo, hay algunos jugadores muy famosos que si les veías la cara no sabías si estabas en un partido de fútbol o en el Planeta de los Simios.

Otro factor muy importante a mi parecer son los servidores, y me gustaría mucho que los mejoren, ya que si bien es necesario tener un buen internet en tu propia casa, pero personalmente conozco personas que tienen un internet excelente (No es mi caso) y muchos partidos les va con 1 o 2 barras, y nunca a 5 (Estoy hablando de Latinoamérica, y no en todos lados, no se como es el tema en Europa, supongo que mejor).





Hablemos del modo Survival, ese modo donde cada vez que haces un gol se va un jugador de tu equipo de la cancha.

Es el modo de juego que con más ansias espero (Después de el camino), me resulta intrigante como será jugar un partido en el que en un momento pueden llegar a ser incluso 7vs7, debe haber millones de huecos, creo que EA Sports se lució sacando nuevos modos de juego, y cambiar un poco esa idea de que el juego es todos los años lo mismo.

Ahora hablemos del tan esperado por algunos y tan rechazado por algunos Timed Finishing, la mayor crítica que recibe éste nuevo modo de disparo es acerca del lag, mucha gente supone que si los servidores de FIFA 19 son como los de FIFA 18 estos tiros, en el caso de tener mala conexión, pueden ir con lag, con lo cual sería casi imposible hacer éste tiro de manera correcta.

Yo pienso que debemos darle un voto de confianza a EA Sports y esperar que lo hagan bien, hay que esperar a probarlo y no suponer de ante mano, ni dejarlos llevar por lo que dicen otras personas.

Ahora bien, ya hemos hablado de unos cuantos aspectos de éste nuevo FIFA 18, ahora me gustaría mencionar el modo de juego que más espero personalmente y sé que muchos de ustedes también, estoy hablando de “El Camino”, si así es la historia del jovén inglés Alex Hunter, que se ha ganado el corazón de muchos de nosotros.

Solo espero que EA Sports lo haga bien, ya que estos dos últimos “capítulos” de “El Camino” en mi opinión han sido increíbles y no me gustaría que bajen el nivel, ya que han dejado el listón muy alto.

Por último me gustaría dejarles unas cuantas preguntas más:

¿Qué les pareció FIFA 18?

¿Piensan que FIFA 19 será FIFA 18.5 como dicen muchos?

¿Piensan que FIFA en general es Pay to Win?

¿A cuantas barras de latencia les van en promedio los partidos online?



¿Les parece que en FIFA 19 todo el mundo se va a hacer plantillas de la Calcio A debido a que Cristiano Ronaldo este ahora en la Juventus? ¿De que liga la harás tú?

Y por ultimo también e intriga saber de cuanto tiempo disponen para jugar al FIFA.

También me gustaría que me digan críticas constructivas para mejorar mis artículos, trataré de implementar sus ideas y/o consejos en futuros artículos.

¿Les gustaría que haga otro artículo? Si es así, ¿De que tema les gustaría?