¿Qué juego es "Life is Feudal"?

Ultimamente estamos viendo las ofertas que existen y nos topamos con ciertos juegos que no conocemos, que no pensabamos que nos gustarían pero al final vamos descubriendo lo interesante que son, un sentimiento interno de satisfacción al haber conocido este juego en cualquier anuncio o plataforma. Justamente aparece "Life is Feudal" en la página y se me dió la iniciativa de querer comenzar algo nuevo y darle una oportunidad a este juego para que trascienda con nosotros, los jugadores. De esta manera, les invito a que continuen esta lectura.

"Life is Feudal" es un juego sandbox MMORPG, con el ambiente de un mundo medieval de pura ficción, desarrollado por Bitbox Ltd. Esta franquicia tiene otros títulos como: Life is Feudal: Your Own; Life is Feudal: MMO; MindIllusion y Forest Village.Se refiere a un subgénero de los juegos de rol, o RPGs (también llamado RPG de mundo abierto), donde el jugador cuenta con libertad para moverse por un mapa de grandes dimensiones, afrontar las distintas misiones principales o secundarias en el momento y orden que él decida e interactuar con gran cantidad de personajes o PNJ.En este entorno, que generalmente trata de recrear la actividad real de una región, compuesta de muchas poblaciones y localizaciones de diferente tamaño, también se suelen poder realizar todo tipo de actividades e interacciones con el mismo.Durante el invierno tardío de 2014, el equipo independiente, que más tarde se convirtió en Bitbox Ltd , creó una demostración tecnológica de trabajo para el concepto de Life is Feudal: MMO , que muestra muchas de las principales funciones de juego, como el modo multijugador en tiempo real, la terraformación y Construcción de objetos.Después de encontrar un inversor, el desarrollo continuó durante dos años, con un equipo de cinco miembros que creció a quince durante este período de tiempo.Tanto Life is Feudal: Your Own (LiF: YO) como Life is Feudal: MMO (LiF: MMO) compartieron muchos de los mecanismos básicos y la jugabilidad, lo que llevó a una base de código ampliamente compartida para ambos juegos que se desarrollan simultáneamente. Life is Feudal: Your Own fue lanzado por primera vez por Bitbox Ltd. en la plataforma de juegos Steam en septiembre de 2014 bajo el programa Early Access , y alcanzó el "Top Ten" de Steam en dos semanas. En un mes, Life is Feudal: Your Own vendió más de 100,000 copias y continuó aumentando en popularidad.Después del lanzamiento de Life is Feudal: Your Own, Bitbox Ltd. comenzó la transición a un equipo más grande que se centra en Life is Feudal: MMO. Las pruebas beta cerradas para el juego comenzaron durante la segunda mitad de 2016. Bitbox Ltd. también anunció una asociación con Xsolla en apoyo de Life is Feudal: MMO.Beta del juegoEs un juego de rol de juegos de arena para varios jugadores con aspectos de supervivencia. Descrito como un "Simulador MMO medieval de la vida real", el juego presenta un mundo de 21 x 21 km inspirado en las regiones frías del norte de Europa. Life is Feudal: MMO se lleva a cabo en un entorno feudal realista donde los jugadores se abren camino desde la búsqueda de materiales y el refugio hasta convertirse en el líder de un gremio. El juego presenta un sistema de elaboración, características de construcción y terraformación en todo el mapa, lo que significa que los jugadores pueden construir su propia casa y ciudad en cualquier parte del mundo.Antes de empezar nuestra aventura, como suele ser habitual en los MMO, deberemos de crear nuestro propio personaje pudiendo escoger tanto los rasgos físicos habituales como entre tres razas y también, para los más roleros, se nos permitirán cambiar algunas características como la fuerza o la inteligencia, así como retocar nuestras habilidades de crafteo o de combate.Tras completar este proceso el juego nos llevará a la isla del novato, un lugar donde se nos mostrarán algunos consejos a modo de tutorial que os recomendamos fervientemente seguir ya que, el sistema para recolectar elementos o realizar acciones de Life is Feudal MMO es algo diferente al de otros títulos como, sin ir más lejos, Rust.Después de habernos familiarizado mínimamente con estos sistemas, de descubrir cómo recolectar, combatir, construir, equiparnos los objetos y de hablar con unos cuantos personajes, podremos explorar la isla y, finalmente, ir hacia una enorme y extraña estructura visible desde cualquier lugar donde nos está esperando un barquero que, como Caronte en la mitología griega, nos hará cruzar un río que, en este caso, separa la isla de los novatos con los servidores reales de juego.Algo increible es el tamaño del terreno del juego, impresionante con buenos gráficos y una gran extensión de terreno para realizar lo que nos antoje. Esto también afecta de manera positiva a la cantidad de jugadores en linea, se dice que el multijugador sobrepasará más de 10 000 jugadores; hazaña que sumamente favorece a la empresa y deberá mejorar sus servidores para sobrellevar la cantidad y no saturar los servidores.Lo más interesante es el estilo de supervivencia que te otorgan, como todo buen juego de supervivencia que se aprecie, en Life is Feudal MMO deberemos de sobrevivir alimentando a nuestro personaje, creando armas y útiles con los que poder defendernos de los animales salvajes o de otros jugadores y construyendo casas, refugios y lugares a partir de los que comenzaremos a construir nuestra propia aldea.Cabe destacar que el juego nos empuja, desde los comienzos, a que nos juntemos con otros jugadores para crear lugares seguros. Para "obligarnos" a ello, el juego apuesta por unas mecánicas de recolección y construcción bastante más lentas que en la de otros títulos de supervivencia y por hacer más importante el papel de los roles o habilidades de cada jugador. Para realizar las acciones de recolección, pesca, construcción u otras tareas, Life is Feudal MMO apuesta, a diferencia de otros juegos del estilo, por un sistema algo diferente. En lugar de hacer spam con una tecla como la "E" para ir recogiendo, por ejemplo, lo que haremos será pulsar el botón derecho del ratón para escoger la acción que queremos hacer en una zona en concreto, pudiendo realizarla de forma "infinita" sin necesidad de estar delante de la pantalla para ejecutarla.Sin ir más lejos, si jugamos con otros jugadores (que es lo realmente recomendable y divertido en este MMO), veremos como en cada asentamiento hay tareas y roles bien definidos igual que los habría en una población medieval, con gente encargada de la recolección, otra de la construcción, otra de fabricar elementos a través de sus habilidades de herrería o carpintería.Un dato interesante del juego es que su comunidad es muy amable, siendo un juego también de PVP, prefieren realizar sus contrucciones y explorar las diversidades opciones y capacidades que te ofrece el juego; quizás luego de armar sus civilizaciones comienze el ardor de la batalla pero por ahora podemos disfrutar del juego sin ninguna molestia.Espero que te haya gustado mi aporte hacia el juego para que muchos probamos el potencial que puede tener esta pieza de arte, ¿Qué esperas para probarlo?