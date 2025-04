Purble Place un juego abandonado...

Muy buenas noches amigos hoy vengo a comentarles un juego olvidado pero muy entretenido!Sí como podemos apreciar en la imagen me refería a este juego un juego muy pero muy olvidado, creado el 30 de enero de 2007 fue desarrollado por Oberon Media para microsoft este podía ser jugado en windows vista o windows 7.Este juego ya es muy olvidado pero nunca dejara de ser entretenido y fue uno de los mejores para esos tiempos, no necesitábamos Internet, no requería espacio ya que ya venia incluido con el windows y contaba con 3 cositas divertidas:Primero tenemos la mas divertida y es hacer pasteles :D, este no era tan complicado que se diga solo nos pedían pasteles de diferentes tipos o formas y nosotros simple y sencillamente lo creábamos, contábamos con diferentes sabores, capas, estilos, moldes, y no era cosa del otro mundo hacer eso, para nosotros que eramos niños apenas era algo super fácil y divertido!, creo que este era el más entretenido.La segunda cosa seria, como les digo un tipo de "vestidor" que lo único que había que hacer era vestir un personaje del juego a como se nos antojara obviamente con las cosas que traía ese modo, creo que ese lo utilizaban más niñas que niños aunque no les miento yo utilizaba un poco ese era entretenido vestir, no había mucho por hacer ya que solo era poner boca, pelo, ojos, nariz, etc.Por ultimo tenemos uno que era un tipo de juego sobre "Pares o emparejar" y lo único que había que hacer a como indico ahí es simplemente emparejar 2 objetos, estos salen en una tabla grande y es como para agilizar el cerebro también fue uno de los mejores te ponía mucho a prueba, por cierto en este nos daban tips para hacer un poco más fácil el juego pero estos pueden ser desactivados.A mi por lo personal el que mas me llego a gustar fue el de hacer pasteles, era muy entretenido y divertido por más que parezca aburrido era lo mejor que había, este juego antes era el mas popular de todos en otras palabras es el fortnite de ahora a que me refiero? que para los de vieja generación ese juego es como los de la nueva generación, y ademas de este también contenía otros juegos como el busca minas, el ajedrez, las cartas, etc.Marco mi infancia y la de muchos y fue el primer juego que jugué, demás no necesitaba tener una super computadora con esas de escritorio era más que suficiente. Recuerdo que tenia 5 años cuando lo jugaba y era genial recuerdo jugarlo con mi hermana y entretenía mucho sobre todo en esos tiempos que el Internet no era tan usado como ahora, ya que este no pesaba nada, no había que instalarlo, no tiraba errores, no tenia lag, era entretenido y creo que hasta educativo ya que no es como ahora que se ofenden, se pelean, hablan mal de ellos, no este juego cualquiera lo podia jugar sin problema alguno, es muy buen juego para los niños pequeños pero siempre lo tendré en cuenta.