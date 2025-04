Punch Club – Un indie a destacar

¡Buenos días a todos! En esta ocasión les traigo Punch Club, un juego que está ambientado en los años 80 de boxeo y curiosamente, de Gestión. Pero lo más destacable en todos los aspectos, es su gran humor, la cantidad de referencias que puedes encontrar y por sobre todo, los distintos caminos que conducen a un final… descubrir quien Mato a tu padre.

El artículo estará organizado en: Historia – Jugabilidad – Habilidades – Puntos Positivos – Puntos Negativos – Opinión y Cierre.

(Antes de empezar, me gustaría que se tomaran 5 minutos para leer el artículo y votarlo adecuadamente, se los agradecería mucho ^^).

Introducción:

En los últimos tiempos, los juegos Indies me han estado impresionando mucho y eso me hizo animarme a jugar otros juegos, lográndome alejar un poco de los “Triple A”, Gracias a ello pude encontrar esta joya escondida.

De las manos de Lazy Bear Games (Desarrolladores de Graveyard Keeper) Obtenemos Punch Club, un juego que desde el inicio te plantea relacionarte con el mundo del boxeo, tomando el papel de un hombre que perdió a su padre y recorre su propio camino hasta encontrar al responsable del asesinato.

A todo esto, decir que hay múltiples caminos, incluso intervienen asuntos morales de por medio, pero si hay algo que les puedo asegurar, es que se echaran unas buenas risas y la pasaran muy bien jugándolo.

(Pero no se confíen, no es un juego fácil, es tanta la dificultad para algunos que añadieron una dificultad “Super Fácil”).





Historia:

El resumen más básico es que vas en busca del asesino de tu padre, pero las cosas se complican y lo que hace brillar este juego es su Árbol de historia. Empezamos conociendo a Mick, luego de perder nuestro combate con un triste ratero, si… así de lamentable empezamos Pero, este te abre puertas para empezar a entrenar en un gimnasio y te lleva a conocer personas que afectaran en el recorrido de la historia.







(Me pregunto cuántas referencias pueden ver en esta sola imagen…).

Antes hable de un Árbol de historia, y la realidad es, que lo hay. Si bien vas conociendo gente, estos abren paso a eventos descabellados, como repartir pizzas para tortugas mutantes, Acabar siendo un malhechor y entrar a prisión, terminar en combates “Definitivos” Donde tu salud no está para nada asegurada y un sinfín de experiencias que puedes vivir. (Pero todo gracias al ir conociendo gente, esa es la maravilla, ya que puedes no ver recorridos con solo elegir no hablar con ellos).





Jugabilidad:

Si bien la historia es interesante, la jugabilidad también lo es y en este tipo de juegos puede ser fundamental, ya que gracias a esta decides si es un juego que podrías disfrutar o no.

Aunque sea de boxeo, no se engañen, en ningún momento podremos pelear nosotros, sino que lo hará el personaje. Lo que haremos durante toda la aventura es gestionar al protagonista en sus tareas diarias.

Lo importante a destacar es… que no somos un Chuck Norris, nosotros tenemos que trabajar para poder comer y pagar los servicios del Gym, dormir para restaurar energías y ser “feliz” para tener la motivación al mango y mejorar nuestros entrenamientos. Entre eso, sacar tiempo para empezar a entrenar.







Al principio no parece muy complicado, pero lo es… si hay algo difícil es acostumbrarse a medir los tiempos ya que al pasar los días, tus estadísticas bajan haciéndote más débil en peleas. Pero esto es un punto interesante, ya que… no podremos subir todas las estadísticas que queramos, no nos daría tiempo a ello y son lo que decidirán tu estilo de pelea.

Fuerza : Esta te permitirá dar golpes fuertes pero ten en consideración que gastaras más energía por cada golpe.

: Esta te permitirá dar golpes fuertes pero ten en consideración que gastaras más energía por cada golpe. Agilidad : Mejora las probabilidades de acertar y esquivar ataques.

: Mejora las probabilidades de acertar y esquivar ataques. Resistencia: Esta abarca los PS de tus personajes y la energía que tengas en combate.

Sin duda, es importante porque al no tener tiempo para subirlo todo, tienes que decidir en que enfocarte para hacer frente a las peleas que vayas a tener.





Habilidades:

Como se los dije con anterioridad, durante las batallas nosotros no podremos interactuar con el personaje, pero al inicio de la misma podremos ir colocándole habilidades que pueda utilizar, si lo vemos conveniente.

En este punto, nos centramos en lo realmente fundamental del juego, ya que si no fuera por las habilidades, no solo no habría variedad, si no que sería imposible de completar.

Punch Club nos presenta un Árbol de Habilidades, de lo más extenso y variado, empezando por las habilidades más básicas como lo son el esquivar, bloquear, pegar con puños y patadas, hasta llegar a 3 caminos distintos dedicados a la especialización que hayas elegido.

Camino del Oso : Es el camino para aquellos que eligieron entrenar fuerza, este te da Skills para mejorar no solo la precisión si no, afectar las estadísticas del rival.

: Es el camino para aquellos que eligieron entrenar fuerza, este te da Skills para mejorar no solo la precisión si no, afectar las estadísticas del rival. Senda del Tigre : Para los que eligieron la Agilidad, en este caso, habrá habilidades que mejoren tu esquiva y tu precisión, llegando a causar golpes críticos que pueden ir debilitando a tu rival poco a poco.

: Para los que eligieron la Agilidad, en este caso, habrá habilidades que mejoren tu esquiva y tu precisión, llegando a causar golpes críticos que pueden ir debilitando a tu rival poco a poco. Senda de la tortuga: El camino del Masoquista, es para aquellos que eligieron entrenar Resistencia, este aprovecha el que tengas muchos PS para afectar las estadísticas del rival por cada golpe recibido.

Puntos Positivos:

Sin duda, si te gustan los juegos de gestión y el mundo del boxeo más tirando para el lado Humor, es tu juego pero no está de más, dar unos cuantos puntos que me resultaron interesantes a lo largo de la historia.

Árbol de historia : Puedes llegar a descojonarte con algún que otro evento que suceda, pero es muy destacable por la cantidad de re-jugabilidad que pueda brindarte, puedes iniciar nuevas partidas, solo para tomar otros caminos y ver hasta donde llegas.

: Puedes llegar a descojonarte con algún que otro evento que suceda, pero es muy destacable por la cantidad de re-jugabilidad que pueda brindarte, puedes iniciar nuevas partidas, solo para tomar otros caminos y ver hasta donde llegas. Gestión : Si bien es algo más subjetivo, si este tipo de género te gusta, definitivamente, te gustara Punch Club, ya que tenemos muchas decisiones por tomar y el tiempo se vuelve fundamental al ordenar las tareas del protagonista.

: Si bien es algo más subjetivo, si este tipo de género te gusta, definitivamente, te gustara Punch Club, ya que tenemos muchas decisiones por tomar y el tiempo se vuelve fundamental al ordenar las tareas del protagonista. Habilidades: Al haber un camino para cada especialización, puedes intentar probar distintas habilidades para cada partida que hagas, y hará que el estilo de pelea varié muchísimo más de lo que puedas pensar en un principio.

Puntos Negativos:

En esencia, es un buen juego pero hay unos puntos que pueden molestar a muchas personas, ya que no es un juego para todo mundo y hay que tenerlo en consideración.

Pesadez: La historia es entretenida pero puede volverse frustrante el camino a recorrer, ya que, si no coordinas bien los tiempos , puede volverse una tortura el poder ganar una sola pelea. Esto logra que pierdas las ganas de continuar y que algunos abandonen el juego por su dificultad.

La historia es entretenida pero puede volverse frustrante el camino a recorrer, ya que, si no , puede volverse una tortura el poder ganar una sola pelea. Esto logra que pierdas las ganas de continuar y que algunos abandonen el juego por su dificultad. Peleas: Te puedes impresionar por lo Random que puede ser, la realidad es que, el tener estadísticas altas solo aumenta las posibilidades de ganar, pero en muchas ocasiones, tu personaje no peleara como quieres, terminando en la derrota. (Pero si vuelves a pelear con las mismas estadísticas, puedes llegar a ganar en un abrir y cerrar de ojos, todo depende de la “Suerte”).

Opinión y Cierre:

Punch Club, me dio más horas de diversión de las que esperaba en un principio y eso fue lo que más me sorprendió. Está claro que es un buen juego para echar un rato y reírte un poco, pero… si buscas algo serio, me temo que no es el tipo de juego que te recomendaría. A lo largo del camino, puedes encontrarte una pizca de seriedad, pero todo acaba en algún chiste absurdo o una referencia icónica a alguna serie o película antigua.

Sin más que decir, espero que les haya dado a conocer un juego interesante y que tengan un muy lindo día.

Se despide Tzuricu. ^^