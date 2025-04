( 37 ratings)

Primeros 40 niveles de League Of Angels III

Muy buenas a todos, todas y todes, este artículo va con la intención de mostrarles lo que fueron para mí los primeros 40 niveles en este juego, cuáles fueron las cosas que más note o me agradaron y espero, también, por medio de este artículo que se den una idea de qué sería comenzar a jugar este juego para conseguir la jugosa recompensa de un par de Gemitas del Alma, sin más que añadir a esta pequeña pero, espero, buena introducción vayamos al grano.Bien, el contenido será desplegado de acuerdo a lo que fui notando, ósea, el orden que tendrá será dependiendo cuando hice esa observación.



Poderes del Personaje



Lo primero que quiero resaltar es el uso de poderes. Además del simple ataque básico de tu personaje, tendrás disponible 3 poder los cuales consumirán lo que parece ser esencia o algo por el estilo, cada poder tiene un gasto distinto de esencia y estos poderes dependerán del arma que portes en ese momento, hay distintos tipos de armas que puedes conseguir mediante avances en el juego. Hasta el nivel que llegue(40) me dieron 2 armas, una que era ofensiva y otra que era completamente defensiva(Te curaba a ti y a tus aliados).



Historia y Diálogos



Algo que jamás podrá pasar de moda es la historia de un juego, me refiero a la sensación de una buena historia o, ya por lo menos, una historia, teniendo en cuenta que actualmente muchos juegos se concentran más en su online que en la historia del juego. Sin embargo, tendré que ser sincero y decir que no puse mucha atención a la historia por la prisa que llevaba para llegar al nivel 40, sin embargo, uno que otro diálogo que leí de vez en vez me parecieron algo interesantes y traje, además, gratos recuerdos.



Acelerar



Aunque el juego es muy lindo gráficamente hablando, a veces las batallas se vuelven largas y algo tediosas, es por eso que les muestro esta opción para poder acelerar(x2) las batallas, esta opción se encuentra a un costado de la barra de esencia (Así la bautice, no sé si se llame así realmente), solo damos click sobre ese circulo y listo, batallas igual de intensas pero más rápidas.



Chicas(Esto para hombres, en su mayoría)



Algo que realmente no influye en prácticamente nada, pero que me parece un buen detalle, es el empeño que le dan en hacer "sexys" a estas chicas hechas de puros pixeles(Sexys y cuadrados pixeles) y si, se que saldrá alguien a decir que es machista o algo por el estilo, pero no lo tomen así, tómenlo más como un regalito para nosotros los que no solemos ver mujeres con esa "complexión", además, también hay personajes hombres para las mujeres, así que hay cierta igualdad.



Montura



Tenemos la genial posibilidad de montar una hermosa bestia para poder movernos a mayor velocidad y con más estilo, por que un héroe sin estilo jamás será un héroe de verdad, así que no esperes más y monta a tu bestia favorita. Y no, tampoco es maltrato animal, a las bestias les gusta que las monten, si, lo investigue y todo, incluso pienso hacer una tesis sobre eso, titulada "Bestias y sus fetiches de ser montadas".



Viajes



No tenemos que quedarnos en un solo lugar, ya que de acuerdo vayamos avanzando en la historia del juego, podremos migrar a otros puntos del continente llamado Continente de Gracia, así que alistar las maletas, preparar las bestias y afilar las katanas que nos vamos de viaje.



Efectos visuales





¡Lindo! Hermosos efectos visuales tratando de un juego totalmente gratis. Me parecieron muy lindos y llamativos los efectos visuales que utilizan, los que han hecho este juego se han saltado la barda y tengo la sensación de que fueron muchísimas madrugadas de trabajo para culminar con tal espectáculo de efectos visuales. El juego, según mi opinión personal, tiene un 10/10 en efectos visuales.



Jefes Finales



Me encanto el hecho de conservar los Jefes Finales, es algo tan clásico en los videojuegos que jamás debería perderse, los Jefes Finales siempre serán un toque hermoso en cualquier juego, es más, debería haber un ley para que todo juego tuviera un Jefe Final... Bueno no, ya me calmo.



Varias cosillas



En la parte superior central tiene varias opciones de... de algo, la verdad no me di el tiempo para checar cada una de ellas pero parece que son algunas cosas un tanto interesantes, habrá que tomarse el tiempo para ver de que trata cada una de ellas.



Mejoras



¡Mejoraaaas! ¿A quién no le gustan las mejoras? Exacto, a todos nos gustan las mejores y los creadores de divino juego lo saben, es por eso que podemos mejorar prácticamente todo, la montura, espada, alas, ¡Cualquier cosa!, bueno, realmente no todo, pero se entiende mi punto... Eso espero.



Equipo/Team/Apoyo



Aunque de vez en cuando es bueno un momento para estar solo, nadie puede ir por ahí haciendo del Héroe sin un equipo que lo respalde, es por eso que en League Of Angels podemos tener un buen equipo para protegernos las espaldas y salir a combatir lo que sea que combaten, además, que mejor que sean sexys pixeles, más sexys pixeles, Dios mío, internet esta lleno de pixeles sexys.



Jugada Automática

Si de plano el juego se te hace tedioso o aburrido, fácil, selección el modo de "Jugada automática" y deja que la computadora haga todo por ti, o bueno, casi todo, de vez en cuando asómate a la página para ver lo que pasa, recuerda un par de gemas te esperan al llegar al nivel 40, así que con todo hacía eso y más.





En fin, al llegar al nivel 40 le agarras un poco de cariño al juego e incluso te empieza a gustar más de lo que esperabas, además, la opción de dejar que se juegue solo va quedando de lado ya que comienzan a salir enemigos realmente desafiantes y si no estas atentos utilizando sabiamente tus habilidades podrías acabar perdiendo la vida y la de todo tu equipo de sexys pixeles, así que no te lo tomes tan a la ligera y atento a lo que pasa en el juego, puede que te termines convirtiendo en un adicto a League Of Angels III