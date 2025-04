Primera impresión de 2Dark (TheLeguend1001)

Recien descargue el juego 2Dark de manera gratuita gracias a IndieGala y después de unos minutos de juego me gustaría compartir, como dice el titulo, mi primera impresión sobre este juego y algunos datos que quizá les sirvan a ustedes también para saber si iniciar con ese oscuro juego o dejar pasarlo.Quiero dejar claro que no es ni una guía, ni nada por el estilo, no es nada más que mi más sencilla opinión y los puntos que me parecen importantes remarcar hasta este momento que llevo de juego. Primeramente, 2Dark esta actualmente siendo regalado por IndieGala, normalmente se encuentra en Steam a 419 Pesos méxicanos, así que si les interesa, apresuren a descargarlo.2Dark es un juego de terror/aventura sigilosa en donde encarnamos a un ex-detectivo, el cual, según lo que llevo, suele encargarse de rescatar niños secuestrados, esto después de que su esposa fuera horriblemente asesinada y sus dos hijos fueran raptados por una persona desconocida.El juego empieza con una introducción de como sucedieron los hechos con la muerte de su esposa y la desaparición de sus dos hijos, no me introduciré en detalles, después de eso empezamos a controlar al personaje principal fuera de su casa, donde tendremos que encontrar la llave de nuestra casa para entrar en ella.Tenemos que hacer un par de cosas antes de empezar con la acción, buscar algunas otras cosas, encender algunas luces, abrir pasadisos secretos, en fin.El juego cuenta con una mapa en el cual podremos seleccionar el episodio que queramos abordar, sin embargo, como era de esperarse tenemos que ir desbloqueandolo uno a uno, no podemos saltarnos ninguno.El juego, aunque no es el tipico juego con cinematicas largas y buscan el mayor dramátismo, cuenta con un par de pequeños "dialogos" con los cuales podremos enterarnos de un par de cosas, quizá importantes, quizá inútiles, sin embargo, allí están, para ponernos en contexto.Además de pasar el tutorial tipico de cada juego, al ir avanzando nos irán dando instrucciones o consejos de como hacer las cosas, como mover un cadaver, que hacer para no alertar a los enemigos, etc.Estos consejos nos serán de gran ayudar para ir avanzando en el juego. Cuando aparezcan leanlos, no sean flojos y después anden buscando tutoriales de como pasar algún nivel.Este es un juego en el que podemos morir, así que tengan cuidado, al morir tenemos dos opciones, o reiniciamos el nivel completamente o retornamos al último punto de guardado, retornar el nivel significaría volver a completar todo, recoger todo lo que hayas recogido y bueno, ya saben. El punto de guardado es manual, así que no habrá que llegar hasta cierta del nivel para poder guardar la partida, solo habrá que hacer una cosa, de la cual les hablaré más adelante.Como ya lo había comentado antes, el juego, al parecer va sobre salvar niños, para esto tendremos que encontrarlos y cuando esten a cierta distancia llamarlos, para esto habrá un boton con el cual podremos hacerlo, el botón se encuentra en la parte superior derecha o podemos hacerlo clickeando "C" en nuestro teclado, además, hay otra opción para callar a los niños, oprimiendo la "Barra espaciadora".Los niños nos seguirán al acercarnos mucho a ellos o al llamarlos con "C", después de eso hay que guiarlos hacia una zona para que puedan escapar, si aún te faltan niños por salvar, al que salvaste te dirá algo como "Salva a los demás" o cosas por el estilo, así que tendrás que seguir buscando.Hasta ahorita he descubierto dos formas de morir, una es que un enemigo te mate a trompadas y otra, más desesperante, es toparte con una trampa, así es, hay trampas por doquier, huecos en el suelo, cuchillas que salen debajo del suelo, etc.Así que es importante tener cuidado a la hora de ir deambulando por pasillos tenebrosos y oscuros.Algo importante en este juego es pasar desapercibido, que los enemigos no te noten, hacerte uno con las sombras, ser siempre discreto y fundirte con la multitud(Esta bien, esto último no, lo siento, recien me volví a pasar el AC y pues me quedo eso en la mente, ignorenlo :´v) ya, ya, creo ya me expliqué.Es realmente importante, ya que de esta manera podrás sorprender a tus enemigos golpeandolos desde la espalda o simplemente pasando sin que se den cuenta, así que tener paciencia, por cierto me parece que con "Shift" o "Ctrl" caminas más lento, sin hacer ruido con tus pasos, así que aprovecha eso.Retomando lo que dije hace unos renglones, hay una manera de guardar la partida, para que si mueres o tienes que irte porque tu madre ya te mando a las tortillas o a la iglesia, puedas seguir en el punto donde lo dejaste, para esto tenemos que mover la casilla que contiene un encendedor y llevarla hasta la casilla que contiene una cajetilla de cigarros, mostraré ambas casillas en la siguiente imagen para que sirva como referencia.Sabrás que se esta guardando cuando el tipo se ponga a fumar, pero recuerda, fumar es malo, a él no le importa porque perdió a toda su familia, así que si piensas fumar, considera lo que podría provocarte.Para enfrentar a los malos no tienes que hacerlo solo con tus fuertes manos de ex-policia, el juego te dotará de herramientas como un palo, una palanca o incluso una pistola, de esta manera podrás encarar como un campeón a los malos, puedes molerlos a palos o llenarlos de agüjeros, es tu decisión que usar y que hacerles a esos...Tendrás que ir por ahí recolectando algunas cosas para poder avanzar, como puedes ser baterías, llaves, etc.Así que tendrás que tener los ojos bien abiertos en busca de objetos que te puedan ser útiles para seguir avanzando.Cuando te topes con algún personaje, a veces y solo a veces, será mejor tener un poco de paciencia y dejar que digan sus dialogos, quizá puede que digan algo importante o interesante, hay que saber ver si el personaje será hostil al primer contacto o si es algo más sensato.Este juego parece estar lleno de escenas raras o simplemente, no se como describirlas, pero es realmente fse,bfeskubfew, disculpen, no encuentro ninguna palabra para describir sus escenas, la que pondré es una de un tipo persiguiendo a su colega con cuchillos, según él queriendo prácticar como lanzar cuchillos, ya que siempre quiso lanzar cuchillos en un circo o algo así, como sea, esta no es la más loca, más adelante hay cosas un tanto más perturbadoras, como un payaso tratando como animales a tres niños haciendolos saltar por aros de fuego y bueno, ya no arruino más la sorpresa, solo recalcaré la rara sensación que dejan estas escenas.Podrás encontrar algunas "notas" o recortes de periodicos, quizá revistas o distintas cosas de este estilo en donde vendrá un poco de información sobre lo que ha pasado desde la desaparición de tus dos hijos y el asesinato de tu esposa, hasta el momento en el que estas, que por cierto me olvide mencionar, me parece que son un par de años después, así que atento a tu entorno y busca estas cosillas que seguro te ayudan a entender mejor en que lío estas metido.Estan los tipicos atajos para el teclado, así no tenemos que seleccionar con el mouse la opción que queramos, tenemos del numero 1 al 9, podemos poner en ellos lo que queramos tan solo arrastrando el objeto hacía esos cuadros con esos atajos.Bueno, hasta ahora es todo lo que podría aportar, quizá intente hacer otro artículo con mi experiencia durante el resto del juego, quizá ni si quiera termine el juego, no lo sé, por ahora esto es todo, ya que me atore en una parte así que ya no avance :´v, dependera de algunos factores si subo algo más sobre este juego, pero bueno.Les recomiendo jugarlo, mi opinión es que es un juego bastante interesante y aunque parece algo simple en jugabilidad y en gráficos, la verdad es que el entorno y contexto, además de la historia es bastante interesante y te atrapa (Como a los niños), así que recomiendo que se lo descarguen y aprovechen ahora que esta gratis.Por último, les agradecería mucho si me ayudarán comentando si les gusto o no y que no les gusto o en qué podría mejorar, además, ¿creen que debería seguir subiendo más artículos? Se aceptan todo tipo de recomendaciones, gracias por leer y suerte.