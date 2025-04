Preámbulo para Gears 5: Gears of War

Considerando que Gears 5 está próximo a estrenarse, he decidido hacer una serie de artículos hablando de cada uno de los juegos de la saga, esta será la primera parte, así que en esta ocasión: Gears of War. Antes de empezar, quiero dejar en claro que cuando me refiero a Gears of War (primera entega), incluyo a su versión remasterizada para nueva generación Gears of War Ultimate Edition.

En el 2006 se estrenó Gears of War, un juego que se ganó rápidamente el cariño entre los jugadores, y que se convertiría en una insignia para la popular consola de Microsoft. Epic Games fue el encargado en realizar este videojuego, queriéndole mostrar a las personas algo que nunca habían sentido antes, darle a la comunidad una sensación de cobertura y tiroteo masivo que ningún otro videojuego había conseguido plasmar. A continuación me enfocare en distintos apartados del juego: Historia previa, historia de Gears of War, Jugabilidad, Opinión y para finalizar daré una Calificación personal.

Historia Previa

La trama de la saga de Gears of war transcurre en un planeta ficticio muy similar a la Tierra, conocido como Sera, en el subsuelo de este planeta se encuentra la imulsion (vendría a ser algo muy similar al petróleo, pero caracterizado con un color verde fosforesente), siendo un elemento generador de energía que solucionaba los problemas vividos en Sera; sin embargo, una crisis económica fue el detonante para que se empezara una guerra de dos bandos: Unión de Republicas Independientes (URI) y la Coalición de Gobiernos Ordenados (CGO), este conflicto fue conocido como las guerras del péndulo, al final de la guerra, el vencedor fue la CGO, pasando a tener a dominación del planeta Sera.





Paralelo a lo ocurrido durante las guerras del péndulo, en el subsuelo del planeta Sera, una raza que hasta ese momento era desconocida vivía su propio conflicto, pues debido a la sobreexplotación de la imulsion por parte de los humanos, este líquido empezó a infectar a gran parte de la raza (los Locuts que eran infectados por la imulsion serian conocidos como los Lambent), los Lambent empezaron ha atacar a los Locuts no infectados, causando que los Locuts tratasen de migrar hacia un lugar más seguro (la superficie).





Por lo tanto, semanas después del fin de las guerras del péndulo existiría un acontecimiento que cambiaria a Sera en su totalidad, este seria conocido como el día de la emergencia (Dia-E); la horda Locuts lanzo un ataque masivo contra los humanos de la superficie, todo esto supervisado por su reina (Myrrah). En esta nueva guerra, los sobrevivientes de la URI se unieron a la CGO para combatir a la nueva amenaza Locuts.

Gears Of War

Es aquí donde tomamos el control de quien será el protagonista de las tres primeras entregas de la saga, Marcus Fenix. Luego del Dia-E y tras 10 años de una continua guerra contra los Locust, en una batalla, Marcus desobedece a todos sus superiores y sale en búsqueda de su padre quien en este momento se encontraba desaparecido, sin embargo, todo esto fue en vano; posteriormente Marcus fue juzgado y sentenciado a cumplir una condena de 40 años de prisión, en realidad él iba a ser ejecutado, pero se destaco en el transcurso de las guerras del péndulo y le perdonaron la vida.





Cuatro años después, Dominic Santiago (Dom) libera a Marcus de la prisión donde lo tenían retenido, juntos escapan de una cárcel abandonada. La razón por la que los Gears le condonan la condena a Marcus es que, en el trancurso de la guerra, los Locuts han tomado el control de gran parte de Sera y ahora necesita a uno de sus mejores hombres; así que Marcus y Dom son unidos al escudaron Delta, teniendo como misión el rescatar al escuadrón Alfa y recuperar un aparato que le permite a los Gears realizar un mapa de los túneles Locuts (lugar de donde vienen los Locuts).





A lo largo de su camino, Marcus y Dom se encontrarán con varios personajes que quedarán marcados en la memoria de los fans, como por ejemplo el primero de los hermanos Carmine (Anthony Carmine), además, nos enfrentaremos a oleadas de locos que estarán lideradas, en esta ocasión, por el general Raam. Poco a poco, a lo largo de esta odisea, Marcus termina tomando el liderazgo de los pocos Gears que están encargados de esta peligrosa misión; en el momento de encontrar el dispositivo, el escuadrón Delta se da cuenta que la potencia no es la suficiente para generar un mapa de todos los túneles Locuts, así que la misión toma el rumbo de dirigirse hasta el laboratorio del papa de Marcus, donde finalmente consiguen un mapa detallado.

Ya siendo el final del juego, Marcus y Dom se dirigen a los túneles para así activar una bomba que destruya gran parte de estos, sin embargo, el general Raam se cruza con ellos en el camino; finalmente este es derrotado y los Gears consiguen una victoria momentánea, causando la ira de la reina Myrrah.





Jugabilidad

Siendo este el primer juego de la saga traía un estilo de juego no visto nunca antes, pues era un intenso shooter en tercera persona que se caracterizaba por la movilidad del personaje, pudiendo estar en distintas coberturas a lo largo de los escenarios ofrecidos por el juego, adicionalmente, la sangre y brutalidad, fue otro factor que impacto a los jugadores, no dejando nada al descubierto cuando de viseras y sangre se tratase.





Hablando de la remasterización para la actual generación, el juego nos muestra una calidad visual estupenda, rehaciendo totalmente los escenarios del videojuego, sin contar con el excelente trabajo que se hizo a la hora de mostrar las iluminaciones del mapa, pudiendo ver detalles que no estaban en la previa entrega de la saga. Refiriéndonos ahora del modo multijugador, contaba con varias modalidades, si no mal recuerdo, alrededor de cuatro; este juego se caracterizaba por sus modos de enfrentamiento, en la que dos equipos (Gears y Locuts), se enfrentaban entre si hasta alcanzar un numero determinado de kills (claro está, dependiendo el modo), posiblemente la falencia más notoria sucedía a la hora de jugar Gears of War de manera online, notándose que se necesitaban varias correcciones que serian vistas mas tarde en otras entregas de la saga.

Opinión

Gears of War es mi saga de videojuego favorita, empecé a jugarla a partir de la segunda entrega de la franquicia, por lo cual al momento de jugar el primer Gears of War note que existían varias diferencias entre ambos títulos, sin embargo, esto no fue excusa para disfrutar el juego, el apartado que mas me gusto fue la historia y por supuesto que recomiendo jugar la remasterización Gears of War Ultimate Edition, pues perfecciona esta primera entrega y hace que jugarla hoy en día no se encuentren tantas diferencias con otras entregas.





Este titulo cuenta con momentos inolvidables, como lo es la primer muerte de uno de los hermanos Carmine, la muerte de un Gears (el cual recibió un apodo de mi parte como “calvito”) por parte del general Raam, y el inicio de la relación de hermandad entre Marcus y Dom; centrándome en este ultimo apartado, los dos protagonistas generan un carisma monstruoso desde el primer segundo de la historia, algo que posiblemente ninguna otra saga de videojuegos a logrado hacer en la historia.





Calificación

A manera de calificación de este título, creo que el juego ha envejecido un poco mal, debido a las nuevas mecánicas mostradas por las nuevas entregas, sin embargo, en su momento este titulo revoluciono la industria de videojuegos, por lo tanto mi calificación para Gears of War es de 8/10.

Sin mas que decir, espero que te haya gustado este artículo, quiero recalcar que la información vista a lo largo de este escrito fue obtenida por medio de mi experiencia, pues soy gran fan de la saga y he jugado todos sus títulos, así como haber leído distintos comics que complementan la historia de los juegos. Si te gusto este artículo, piensas lo mismo que yo o por el contrario tienes otros pensamientos con respecto a este tema, te invito a ponerlos en la caja de comentarios. Muchas gracias por leer.